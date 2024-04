Slovenské létající si naostro vyzkoušel slavný hudebník, dodávky prý začnou už příští rok před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Klein Vision

Lze označit za další zásadní milník, že schopnostem létajícího auta ze Slovenska uvěřila slavná osobnost až do té míry, že mu svěřila svůj život. Dekády trvající sen Štefana Kleina se tak zřejmě zakrátko stane realitou.

Svého času byl automobil považován za symbol svobody. Slovenský designér Štefan Klein věří, že se jím stane znovu, a to díky jeho přelomové novince zvané AirCar. Ta se totiž nehodlá omezit jen silnicemi, ale vezme vás rovněž do oblak. Tak jako to před pár dny poznal světoznámý hudebník Jean-Michel Jarre. Průkopník elektronické hudby totiž svým koncertem otevře prestižní mezinárodní festival vědy, hudby a umění Starmus, který se koná v Bratislavě od 12. do 17. května. Na Slovensko ale zamířil s předstihem již tento měsíc.

Jen na exkluzivní představení zvané Bridge from the Future, kde se k němu na pódiu připojí kytarista skupiny Queen a spoluzakladatel festivalu Brian May, se ovšem Jarre nesoustředil. Jako vůbec první si totiž střihnul roli slavného pasažéra v AirCaru. Zda si jej následně objednal, společnost neupřesnila. Klein nicméně doufá, že varianta připravená na výrobu bude hotová někdy v průběhu příštího roku. Během nějakých dvou tří let by tak úspěšného konce dosáhl projekt, se kterým slovenský designér začal koketovat již na konci 80. let.

Klein se nejprve pochlubil verzí AeroMobil, která vznikla pod hlavičkou stejnojmenné společnosti a poprvé vzlétla v roce 2013. S pokročilým prototypem nicméně o dva roky později havaroval a firmu následně opustil. Během rekonvalescence jej napadly nové myšlenky, které se ovšem s kolegou Antonem Zajacem rozhodl realizovat pod hlavičkou nové společnosti Klein Vision. Ta pak svůj AirCar představila o dvě léta později a v říjnu 2020 jej poslala vůbec poprvé do vzduchu. Rok na to již prototyp zvládal 35minutový let z Nitry do Bratislavy.

V lednu 2022 získal AirCar oficiální povolení pro letový provoz, přičemž od té doby má již na kontě 130 letových hodin a více než 520 startů a přistání na různých mezinárodních letištích. Skutečně jsme tedy nejspíše na prahu nové éry automobilové branže. Doufat musíme jen v to, že Klein Vision nepostihne stejný osud jako společnost AeroMobil. Ta totiž loni oznámila, že se jí nepovedlo získat nové investory a svůj provoz ukončila. Zmařená investice se vyšplhala na 25 milionů Eur (cca 629 milionů korun).

Lze už jen dodat, že Klein Vision aktuálně používá prototyp první generace, který je osazen motorem BMW o výkonu 160 koní a vrtulí na zádi. Letět pak zvládne rychlostí až 190 km/h, a to ve výšce 2 500 metrů nad zemí. Druhá generace má nicméně přepřáhnout na 300koňovou jednotku, s níž zvládne tempo až 300 km/h, a jejíž dolet se natáhne na tisíc kilometrů. Klein zvažuje, že do výroby by zamířila dvou- a čtyřmístná verze. V hlavě má ovšem plány i na obojživelník, který by se nemusel bát ani vodních ploch.

Průkopník elektronické hudby Jean-Michel Jarre se 22. dubna stal vůbec prvním slavným člověkem, který se proletěl v jejím AirCaru. Je to milník svého druhu. Foto: Klein Vision

Zdroj: Klein Vision

Petr Prokopec

