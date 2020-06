Současná situace posílá ke dnu i dosud vzkvétající byznys s akumulátory pro elektromobily před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RDUlAQA ARIES RC@Youtube

I když se v České republice může zdát, že následky opatření přijatých proti šíření koronaviru nebudou až tak drastické, realita je jiná. I dosud ryze rostoucí oblasti byznysu míří dolů.

Situace na trhu s čímkoli se v poslední době stala velmi nepřehlednou a vytváří mnohé falešné dojmy. Zejména u nás se může zdát, že koronavirus a opatření přijatá proti jeho šíření nenapáchaly až takovou paseku, pohled do světa ale naznačuje něco jiného. Zejména dění v USA, které nejsou zatížené většími omezeními na trhu práce, se zdá být jasným vodítkem - i v uplynulém týdnu, kdy byla omezení pro rozličné oblasti podnikání vesměs jen rozvolňována, tam přišlo o skoro 1,5 milionu lidí, což by ještě před pár měsíci stačilo na historický rekord. To už nejsou lidé, kteří byli propuštěni kvůli tomu, že v hospodě či fitness centru musí být zavřeno. To jsou lidé, pro které práce už prostě není a jen tak nebude.

Bylo by naivní se tvářit, že situace v Evropě je fakticky jiná. Pouze nemožnost ukončit pracovní poměry ihned či rozličné podpory hradící firmám větší nebo menší část platů s podmínkou dotyčné nepropustit, udržuje situace ve zdánlivě lepším stavu, fakticky ale je a musí být velmi podobná. Daří se zde lépe aerolinkám, hotelům, restauracím, autopůjčovnám nebo snad automobilkám a tisíci jiných byznysů? Nedaří, jen se tu čeká na zázrak, že tzv. korona krize pomine a všechno bude jako dříve.

Není to reálně možné a některé dílčí zprávy to připomínají nejlépe. Mezi takové můžeme zařadit i informace agentury Bloomberg o současné situaci výrobců akumulátorů pro elektromobily. Tento obor v posledních letech kvůli tlaku na rozšiřování elektrické mobility rostl ohromným tempem a někteří tvrdili, že jej nezastaví ani současná situace, neboť kvůli ní budou elektrická auta naopak protěžována. Může se stát a může je to postavit do relativní výhody, absolutně ale půjdou i tak dolů. Vlastně už jdou.

Zájem o akumulátory byl v poslední době tak velký, že jej byl na trhu dokonce nedostatek, však například čínský CATL, jeden z dodavatelů Tesly, loni rostl o 90 %. Letos jde ale dolů a stejným směrem má zamířit i celý obor. Prakticky všechny firmy v oboru zmírňují svá očekávání pro letošní rok a v tuto chvíli si myslí, že trh se meziročně zmenší o 14 procent. To nezní jako moc, nikoli však za situace, kdy od roku 2015 vzrostl více jak dvojnásobně a jak jsme již zmínili, někteří výrobci zažili podobný boom jen za loňský rok.

I tohle připomíná, že současná situace nezná vítězů a bude lepší připravit se na horší časy, nikoli slepě očekávat byť jen zachování statu quo. Některé obory budou zasaženy méně, jiné více, libovat si ale bude jen pár firem, které nastalá kombinace faktorů dostává do lepší pozice. Ani výrobci akumulátorů pro elektromobily to ale očividně nejsou a byť do budoucna očekávají další růst, v kratším až střednědobém časovém horizontu předpokládají zmenšení trhu, které z něj nutně vyžene některé menší hráče.

Toto je jeden z článků akumulátorů Tesly. Ani ta nemůže v dohledné době očekávat žádný boom, jako prakticky kdokoli. Foto: ARIES RC@Youtube

Zdroje: Bloomberg, ARIES RC@Youtube

Petr Miler