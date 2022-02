Soupeř Škody Kodiaq z Číny je na prvním západním trhu ihned prodejní hit, při jeho cenách není divu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Představa, že čínská auta budou bodovat jen na rozvojových trzích, tímto bere definitivně za své. Novinka Havalu během prvního roku na trhu strčila do kapsy většinu známější konkurence a samotný Haval pokořil třeba Škodu v poměru 2:1.

Pomalu není dne, aby se některá z nám obvykle nepříliš známých čínských automobilek nevytasila s novinkou, která minimálně na papíře spojuje zajímavou techniku, bohatou výbavu a nízké ceny. Problémem je, že i když stále častěji míří mimo svou domovinu, nejde o ty nejvyspělejší trhy vůbec. Rusko nebo některá z jihoamerických zemí nejsou zaostalé destinace, prodávají se tam obvykle ta samá auta jako u nás. Ta nejvyspělejší odbytiště to ale zkrátka nejsou a některé specifikace jinak stejných vozů se liší. Z těchto nabídek tak nelze zcela přesně dovolit, co můžeme očekávat u nás. Případ auta na fotkách níže je jiný.

Jde o vůz čínského Havalu, který loni vytáhl mimo Čínu s třetí generaci modelu H6 s cílem dobýt s ním celý svět, ne jen ten rozvojový. A nedá se říci, že by s ním nebodoval. Nejlepší důkaz přichází z australského trhu, kde se začal prodávat teprve v srpnu. Jde o zásadní zlom ve zmíněné expanzi, neboť australská homologační pravidla jsou už velmi náročná a pokud něco dostane schválení pro provoz u protinožců, v Evropské unii už to není nic neřešitelného. Navíc to dává lepší představu o tom, kolik takové auto může stát v EU a jak moc se mu tu může dařit, neboť například v Rusku lze stále prodávat jednodušší techniku, která auta pochopitelně zlevňuje. V Austrálii nikoli, je to příliš konkurenční prostředí, ale k tomu až za chvíli.

Nejdříve si posviťme na samotný nový H6, který se snaží zaujmout už designem. Jeho atraktivitu posuďte sami, snaží se ale tvářit svébytně a moderně. Především po technické stránce ale lze hovořit o konkurenceschopném voze. Hlavní světla už jsou čistě LED, máme tu 18" a 19" kola, podvozek s dvojitými lichoběžníky vzadu a spoustu zajímavé palubní elektroniky od dvou digitálních displejů s více jak 10 palci v průměru, 5G-konektivitu s možností online aktualizací, autonomní řízení úrovně SAE3 opřené o až 14 radarů a 6 kamer a s ním spojené i nespojené asistenční systémy zahrnující mimo jiné i 360° parkovací kameru nebo automatické parkování.

Pro anglicky hovořící bude vtipné, že auto stojí na platformě, které Číňané říkají L.E.M.O.N. Slovo „lemon” je totiž v anglosaských zemích používáno pro problematická auta už z výroby, lidově řekněme šmejdy. V Číně si to zjevně nikdo neuvědomil, a tak zde totéž značí „Lightweight, Electrification, Multi-purpose, Omni-protection and Network”. Snad s tímto autem problémy nebudou, v pro Austrálii bude na každý pád k dispozici pouze s motorem 2,0 turbo s výkonem 204 koní, který na přední nebo všechna kola posílá 7stupňový automat s dvojicí spojek.

Luxusu je na palubě rovněž dost, a tak nechybí ani věci jako panoramatické střešní okno, vyhřívaný volant, vyhřívaná kožená sedadla s elektrickým ovládáním (v osmi směrech), vícezónová klimatizace nebo zadní sedadla nastavitelná ve dvou směrech. To všechno v autě o rozměrech (délka x šířka x výška) 4 610 x 1 860 x 1 720 mm, což značí docela velké SUV jen o chlup menší než Škoda Kodiaq.

Známe i větší a lépe vybavená čínská auta, ale v poměru výkonu a ceny je Haval H6 opravdu daleko. V Austrálii začíná s cenou na 31 990 AUD, což je asi 494 tisíc Kč. Už za tuto sumu dostanete zmíněný 204koňový motor 2,0 turbo, dvouspojkový automat, sedm airbagů, automatické brzdy, udržování jízdního pruhu, rozeznávání značek, varování před auty ve slepém úhlu, parkovací asistent vpředu a vzadu i s kamerou, digitální přístrojovku a infotainment s 10,25palcovým displejem, plnohodnotná LED světla, 18" litá kola a spoustu komfortních prvků jako automatickou klimatizaci či elektrické ovládání kde čeho.

Toto za 494 tisíc Kč s homologací pro Austrálii? To je fantastická nabídka, úplně základní Kodiaq stojí v téže zemi 52 990 AUD, tedy 818 tisíc Kč, o 324 tisíc víc. A nemá ani dvoulitr, ani automat, ani polovinu bezpečnostní výbavy, ani parkovací výbavu, ani LED světla, prakticky nic z toho, co má Haval v základu. Ve srovnatelné specifikaci bude Kodiaq stát dvojnásobek jako nic.

Haval navíc nekončí zde, místo základní výbavy umí přispěchat i s verzemi Lux a Ultra, které přidávají ještě spoustu dalších prvků od vyhřívaných a ventilovaných sedadel přes 360° parkovací kameru či větší infotainment až po pohon 4x4 a adaptivní tempomat schopný úplného zastavení a opětovného rozjezdu. I plně vybavený H6 s pohonem všech kol a příplatkovým lakem pak stojí 39 990 AUD, tedy asi 617 tisíc. Pořád o statisíce méně než základní Kodiaq 1,5 TSI 4x2 s minimální výbavou.

Úspěchu Číňanů by se za této situace ani nešlo divit a on skutečně přišel. Loni prodal v zemi 18 384 vozů, o 251,2 % více než v roce předchozím, a to v podstatě jen díky novému H6 a dalšímu SUV Jolion. Nemusí to vypadat jako vysoké číslo, ale jde o dvojnásobný odbyt ve srovnání se Škodou (9 185 aut), který překonává třeba i Hondu, Suzuki, Audi, Volvo, Renault... To vše v době, kdy celý trh klesá. A úspěch Havalu pokračuje i letos, 1 163 aut prodaných v obecně slabém lednu je o 51,2 % více než loni a opět jednoznačné pokoření Škody (330 aut).

Je dnes jen otázkou času, než H6 bude k mání i v Evropě. Je to jasný plán Havalu a můžeme se jen ptát, zda se to stane v řádu měsíců, nebo to bude trvat déle než rok. Tak či onak se značky jako Škoda mají čeho obávat, zmíněný Kodiaq strčil H6 do kapsy jako nic.

Nový Haval H6 slibuje nejmodernější techniku a luxusní vybavení prémiových aut za cenu výrazně nižší než u těch mainstreamových. A nepřehání, i v Austrálii nabízí spoustu muziky za peníze a okamžitě po vstupu na trh válcuje konkurenci. Foto: Haval

Zdroje: Haval, FCAI VFACTS

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.