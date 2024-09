Tohle je prý vůbec poslední spalovací auto sportovní divize Seatu, není to žádný ohňostroj kreativity včera | Petr Prokopec

/ Foto: Cupra

Jako samostatná značka funguje jen krátce, přesto tato novinka přichází jako předěl v její krátké historii. V elektrické verzi ovšem sama nedorazí, místo toho nabízí vedle hybridu i čistě benzinový motor.

Když se Seat na počátku roku 2018 rozhodl, že ze své sportovní divize Cupra udělá samostatnou značku, málokdo mimo španělskou automobilku to považoval za dobrý nápad. Jenže poměrně rychle se ukázalo, že to zase tak špatná idea nebyla. Cupra přišla s dravým designem, vedle kterého produkty s logem Seatu rázem vypadaly nevýrazně. Prodeje tak postupně stoupaly a aktuálně prakticky vyrovnávají mateřskou automobilku, přitom jde o dražší auta.

S jídlem ale roste chuť a je otázkou, zda se o osm let později Španělé na tenký led nepouští znovu. Na první pohled nejasným symbolem toho se stává nové SUV Terramar, které přijalo stejný designový jazyk, v jakém jsou vyvedeny i modernizované modely Leon a Formentor. Máme tu tedy hlavně velmi agresivně stylizovanou příď, se kterou jsou spojené jak plnohodnotné LEDky, tak dle úrovně výbavy 18-, 19- nebo 20palcová litá kola.

Patřičně agresivní jsou také zadní partie, o což se stará hlavně falešný difuzor. Ten pak sice nerámují skutečné koncovky výfuku, elektromobilem ovšem Terramar není. Místo toho budou zákazníci moci volit mezi benzinovým, mild-hybridní a plug-in hybridním pohonem. V případě prvního zmíněného to znamená přítomnost přeplňovaného dvoulitru, který nabídne 204 nebo 265 koní. Pohon všech kol je přitom standardem, stejně jako automat.

Na DSG tedy sází jak mild-hybridní 1,5litrové provedení se 150 koňmi, tak vrcholný plug-in hybrid. Ten bude k dispozici s 204 nebo 272 koňmi, přičemž v obou případech je zmiňován víc než 100kilometrový dojezd čistě na elektřinu. Baterie o kapacitě 19,7 kWh pak bude možné dobíjet při výkonu 50 kW, v podstatě tu tedy máme současný koncernový standard, který tradičně ani neoslní, ani neurazí.

Novinka je pojmenována dle katalánského okruhu Autodrom de Sitges-Terramar, načež nepřekvapí, že kromě agresivního designu a nemalých výkonů disponuje také podvozkem sníženým o 10 milimetrů. Mimo to nechybí ani progresivní řízení či brzdy Akebono. I přes použití platformy MQB Evo by tak Terramar měl nabídnout jinou úroveň svezení, než jakou nabízí koncernový sourozenci jako VW Tiguan či Audi Q3, s nímž bude Španěl sdílet maďarskou výrobní linku. Z toho, co víme, ale zatím nová Cupra působí jen jako trochu jiné pojetí právě těchto modelů.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde trůní 10,25palcový přístrojový štít a 12,9palcová obrazovka multimédií. Povšimnout si lze rovněž sportovních sedadel, na jejich čalounění Cupra použila speciální materiál využívající recyklovaný textil a kůži. Připlatit si pak bude možné mimo jiné za audio systém Sennheiser s 12 reproduktory. Ceny pak zatím známé nejsou, mají však být vyšší než u Cupry Formentor, která startuje na 904 900 Kč.

Terramar pak má být vůbec posledním nově představeným modelem Cupry, který se dočkal i spalovacího motoru. Každá další novinka totiž dostane už jen elektrický pohon, na který chtějí Španělé kompletně přepřáhnout do roku 2030. S ohledem na to, jakým vývojem ale nyní prochází mateřský koncern VW, by nás ovšem nepřekvapilo, kdyby tyto plány byly již dávno v koši. Anebo tam brzy skončily, právě tohle je totiž onen druhý tenký led, který by se pod Cuprou skutečně mohl probořit.

Terramar působí dravě, pod kapotou pak nabídne až 272 koní. Podle dosavadních tvrzení Španělů pak má být vůbec poslední spalovací novinkou značky. Foto: Cupra

Zdroj: Cupra

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.