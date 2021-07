Srovnání moderních SUV ukázalo, jak si dovedou poradit se skutečným terénem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Lidé je rádi titulují jako univerzální auta, která si poradí i s terénem, faktem ale je, že je do takového prostředí málokdo alespoň jednou vezme. Britové to udělali a kupodivu nenarazili.

Když před několika lety začaly také v Evropě růst prodeje všemožných SUV, zdálo se, že půjde spíše o krátkodobý trend. Nicméně zatím se zákazníci jiným směrem nestočili, a rozhodně to nevypadá, že by tak měli v nejbližší době učinit. Už jen proto, že na tento segment se přeorientovaly i automobilky. Někteří výrobci tak tlačí pomalu jen SUV, což nakonec není až tak překvapivé, právě s nimi jsou spojené nejvyšší marže. A jakkoliv mají vyšší spotřebu a produkují více emisí v době, kdy se to nejméně hodí, vyšší výdělek snáze pokryje náklady na kompenzující elektrifikaci.

Znamená to nicméně, že na trhu je záplava aut, ze kterých můžete vybírat. Pokud přitom toužíte nejen po módní karoserii, ale rovněž i po terénních schopnostech, pak by vám vhod mohlo přijít nové video britského Carwow. To se točí okolo Audi Q5, BMW X3 a Volva XC60, přičemž Mat Watson tentokrát s touto trojicí nevyrazil na letištní ranvej, aby si střihnul závody ve sprintu. Místo toho se srovnávací test odehrál na off-roadovém okruhu, kde každé SUV dostalo možnost předvést své kvality.

Celé srovnání mělo hned několik částí, přičemž po absolvování každé z nich přišlo udílení bodů. Vítěz získal tři, druhý dva a poslední jeden. Než ovšem přistoupíme k jednotlivým rozstřelům, musíme v rychlosti zmínit technické parametry účastníků závodu. BMW do něj nastoupilo se značnou nadváhou, neboť jde o plug-in hybrid s většími bateriemi. Na 292 koní tedy připadá 1 990 kilo, zatímco u Audi lze počítat s 265 koňmi a 1 880 kily a u Volva s 200 koňmi a 1 899 kg.

Papírové parametry jsou tedy nejméně přívětivé vůči švédskému zástupci, který navíc jako jediný nastoupil do testu s dieselovým motorem. Ten pochopitelně vede k citelně nižší spotřebě, než je tomu u benzinových hybridních jednotek soupeřů, v jejichž případě je daný náskok v tomto ohledu maximálně tak papírový. Kromě toho je Volvo také levnější než BMW, byť Audi mu zdatně konkuruje. V jeho případě je totiž ústrojí mild-hybridní a nikoliv plug-in hybridní jako u X3.

Ve finále je to nicméně právě švédské SUV, jenž se musí spokojit s třetí příčkou. Na tu ji poslal především fakt, že kontrolovaný sjezd svahu počítá s vyšší přednastavenou rychlostí, než je tomu u soupeřů. A jelikož vítězem se v tomto testu stal poslední vůz, Volvo jako první pod kopcem ostrouhalo. Stejně jako při výjezdu do svahu. Jeho velkorysejší nájezdové úhly a světlá výška mu poté pomohly v dalších úsecích, ovšem na překonání Audi a BMW to již nestačilo.

X3 skončilo na druhé příčce, přičemž jeho vysoká hmotnost a nižší světlá výška z něj reálně dělají spíše nejhoršího účastníka srovnání. Mat Watson měl totiž k dispozici jak štáb, tak veškerou technickou asistenci. Navíc se nemusel ohlížet ani na případné poškození. Něco takového však běžní zákazníci k dispozici mít nebudou. Dá se tedy předpokládat, že s BMW zamíří maximálně tak na polní cestu. To ale nejspíše bude i případ Volva, stejně jako vítězného Audi.

Lze tak jen dodat, že ačkoliv celá trojice dokáže mimo zpevněný asfalt obstát, silnice bude opouštět spíše jen ve výjimečných případech. Na tom ale ve výsledku nemusí být nic špatného - terénní schopnosti jsou jen jedním z důvodů, proč si lidé kupují SUV stále více. Nabízejí totiž stále více nedostačující svobodu jízdy kamkoliv. Většina lidí se k ní sice nakonec neodhodlá, o to tu ovšem nejde, onen pocit stačí.

Srovnání mezi Audi Q5, BMW X3 a Volvem XC60 nakonec vyznělo ve prospěch čtyř kruhů. Mnichovský kandidát pak skončil na druhé příčce a švédský zástupce na třetí. Pokaždé ale platí, že do terénu, třebaže ne toho nejtěžšího, se můžete vydat s kterýmkoliv z těchto SUV. Foto: Automobilky

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec