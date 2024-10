Stále hůř: Šéf ostrých Porsche říká, že na koupi GT3 máte asi rok, maximálně dva, pak ji zabijí emisní regulace včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Vypadá to, že sledujeme rozklad další značky VW, jak ji známe, a to v přímém přenosu. Problémy nezačínají u ní a po letech akceptace všech nesmyslných nařízení si zjevně konečně začíná uvědomovat z toho pramenící hrozby, ale není už pozdě?

Včera jsem nepohrdl nabídkou kolegy z mé hlavní práce a nechal jsem se svézt k zákazníkovi v jeho Porsche 911. Vzhledem k aktuálnímu počasí s ní jezdí i přes týden, protože má pocit, že to před zazimováním bude na dlouho naposledy. Má verzi Carrera S generace 991 před faceliftem ještě s manuální sedmistupňovou převodovkou a atmosféricky plněným motorem, dnes v podstatě raritní věc s rostoucí hodnotou. I tahle, dnešní optikou skoro dokonale puristická verze ale už tedy dostala systém start-stop.

Protože jsme se hned na začátku cesty „zakecali” a bylo teplo, hned na první křižovatce to přišlo - „chcíp”, motor se vypnul. Kolega začal láteřit a div se nezačal mlátit do hlavy, že zapomněl tuhle absurditu deaktivovat a samozřejmě to napravil. A záhy dodal slova, která velmi trefně shrnují vývoj zejména evropského automobilismu za posledních asi 15 let: „Tady to začalo. Když tohle akceptovali, byl to v principu konec, dál už šlo jen o míru.”

Možná bez kontextu trochu nechápete, ale jsou to slova, která mi v uších budou znít ještě dlouho. Start-stop jako takový je dnešní optikou v podstatě banalita, drobnost, titěrný nesmysl snižující papírovou spotřebu paliva asi o decilitr na sto kilometrů, který můžete tlačítkem vypnout a máte od něj pokoj. Tedy dokud na to nezapomenete. Jako symbol je ale významný podobně jako pokus politiků zvýšit si platy o 14 % v době, kdy spousta lidí padá ekonomicky na ústa.

Dá se totiž ještě pochopit, že automobilky tuto věc nacpali do modelů jako VW Golf, kterých se tehdy prodávaly jen v Evropě statisíce za rok a úspora pár gramů CO2 na prodaném autě byla z hlediska už tehdy bujících mechanismů EU významná. Nejsme si jisti, zda okolo přelomu předminulé a minulé dekády někdo opravdu musel po tomto řešení sáhnout, aby obstál, ale to dnes nechme stranou. Absurdní bylo jeho široké nasazení právě i v autech typu Porsche 911 nebo dokonce i v dobových Ferrari.

Opravdu je nutné devastovat takové technické klenoty tím, že jim budete při popojíždění v kolonách zhasínat motory každých pár sekund? Vážně? Je to zvěrstvo. Že to v tu chvíli pozitivní má efekt na spotřebu, je fakt, ale skutečně to stojí za prokazatelné ničení motoru? Nedokážu si představit nadšeného majitele takového auta s mozkem, který start-stop hned nevypne. Neznám ho, sám to vypínám u všeho a vždy, jen při dlouhém stání někde u přejezdu ho na chvíli aktivuji. Jinak je to prostě hloupost a automobilky to věděly líp než kdo jiný. Značky jako Porsche si pak musely být vědomy přesně popsaného.

Měly se tehdy požadavku na implementaci takového řešení vysmát. A mohly se tomu vysmát, i pokud by skutečně honily emise CO2 - nepoužití start-stopu by auto zdražilo maximálně o pár tisíc korun a každý by si za to rád zaplatil. Jenže nestalo se, i před takovou absurditou rezignovaly, už tehdy nedaly ani zákazníkům na výběr a je otázkou, zda tím vůbec někdo něco ušetřil zákazníkům, neboť výkonnější startéry, větří baterky apod. do aut se start-stopem stejně kupující museli zaplatit.

Takhle to vážně začalo, tehdy automobilky měly zvednout hlavu směrem k Bruselu a říct hezky vzoru našich bratrů a východních sousedů: „Sranduješ, nie?” Téměř nikdo si to netroufl, téměř nikdo neprotestoval. A tak to šlo dál a dál, přicházely další požadavky a další kapitulace, až jsme tam, kde jsme dnes - i Porsche donedávna zcela vážně plánovalo, že do roku 2030 bude prodávat z 80 % elektromobily. Jaká absurdita.

Před pár týdny to pod tlakem okolností odvolalo, což je dobré znamení, ale spousta dalších rozjetých vlaků jede dál. Teprve včera jsme psali o tom, jak vrcholnou 911 Turbo nemine v podstatě nesmyslná hybridizace. Je to podle nás krok špatným směrem, další úlitba politicko-úředním požadavkům, za které automobilky kritizuje i bývalý šéf přímo Porsche, ale upřímně - tady se to ještě přejde. Nebude to vítané, není to žádané, nikoho to nepřiláká a pár lidí to naštve, podstatu Turba to ale nezmění. Ovšem krok, který se provalil hned záhy, už takhle velkoryse vnímaný nebude.

Týká se modelu 911 GT3 nebo prostě jen GT3, jak mnozí říkají, u kterého došlo s nedávným faceliftem k tomu, že podle konkrétního trhu zdražil o půl milionu až milion korun, i když všechna nařízení přijal a ve své podstatě se nezměnil, je v některých ohledech dokonce horší. Je to cena jen onoho přizpůsobení se normám. Nezní to bůhvíjak, ale může být i hůř - žádná taková auta ani nebudou, za jakoukoli cenu.

Zrovna GT3 skutečně hrozí vyhynutí, tedy alespoň v podobě, v jaké ji známe a milujeme. Autocaru to prozradil šéf divize GT u Porsche Andreas Preuninger, podle nějž motoru 4,0 H6 v GT3 zbývají tak maximálně dva roky, než jej emisní předpisy zavedené normou Euro 7 v roce 2026 v podstatě zabijí. Upřímně řečeno nevíme, co přesně má Euro 7 přinést tak zásadně jiného (zeptali jsme se na to Porsche a počkáme si na odpověď), Preuninger ale nežertuje: „Mohl by žít věčně, kdyby přišly nové zákony,” řekl Preuninger Autocaru. „Nemyslím si, že ho zvládneme protlačit přes Euro 7 bez elektrifikace nebo turbodmychadel. Toto auto můžeme prodávat další dva roky, ale záleží na trzích,” uvádí dále.

Šéf Porsche GT tím mj. potvrzuje, že i hybridizace jiných verzí je jen úlitbou normám, navíc evropským (jinde se GT3 může prodávat dál stejně jako dnes spalovací Macan nebo všechny verze 718), ale snad si nikdo nemyslel nic jiného. Nasazení stejného systému do GT3 se pak chce vyhnout kvůli hmotnosti a nutnosti použít automat. „Samotný systém je správný přístup k nasazení elektrifikace do sportovního vozu, ale existuje důvod, proč jej nepoužíváme u GT3. Museli jsme použít PDK II - převodovku, kterou máme ve standardní Carreře, která je o víc než 20 kg těžší než naše PDK 'Sport',” uvádí konkrétně.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že současné provedení 911 GT3 je tím posledním, o které nadšenci budou stát, navíc i to musí vzít tak trochu na milost. Už faceliftované provedení 992.2 muselo před normami sklonit hlavu, neboť i když nabízí stejný maximální výkon 510 koní a dál se roztočí až na 9 000 ot./min, nejvyšší točivý moment se snížil 470 Nm na 450 Nm, což logicky snižuje výkon motoru v nižších a středních otáčkách. Porsche to muselo zamaskovat zkrácením stálého převodu, dosáhlo ale jen toho, že zachovalo dynamický status quo: Auto dál akceleruje na stovku za 3,2 resp. 3,7 sekundy a rozjede se nejvíc na 306 km/h.

Pokud se nic zásadního nezmění a Porsche nic převratného nevymyslí, dá se očekávat, že GT3, jak ji známe, přinejmenším v EU skončí. Němci pravděpodobně toto označení nespláchnou do záchodu, ale co to bude za GT3 s turbem nebo elektromotorem, potenciálně i povinným automatem? Bude to 754. ústupek normám a další odtažení žádaného produktu od představ těch, kteří ho mají kupovat. Automobilky by se za své zákazníky a ve svém důsledku i za sebe samotné měly víc prát, to musíme dokola opakovat.

Už faceliftované Porsche 911 GT3 je kompromis, přesto se o něj patrně strhne mela. Za pár let má totiž úplně skončit. Foto: Porsche

Zdroje: Autocar, Porsche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.