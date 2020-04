Stále přísnější pravidla EU zlomila vaz dalšímu výkonnému autu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tlak EU na minimalizaci spotřeby a emisí aut neustává ani v době, kdy automobilkám teče do bot. Ty tak nyní přehodnocují každou investici a výkonné verze aut jsou pro některé příliš velké sousto, pro Ford rozhodně.

Již od příchodu první generace Fordu Focus v roce 1998 je neochvějnou jistotou sportovní verze RS, která přichází s jistým zpožděním po běžnějších modelech. Nejinak tomu mělo být také u současného provedení, které na trh přišlo v roce 2018. Nicméně bylo zjevné, že automobilka bude muset kvůli stále přísnějším emisním limitům přikročit k jistým kompromisům. Očekávala se tak hybridizace motorového prostoru, což ovšem mělo i svou světlou stránku - výkon měl narůst na 400 koní. Jenže nakonec můžeme na nové RS zcela zapomenout.

Se smutnými informacemi přichází francouzský web Caradisiac, který nedávno vyzpovídal zástupce značky. Ti potvrdili, že chystají konkurenci pro Volkswagen ID.3. A zároveň zmínili, že vývoj ostrého derivátu byl definitivně zaříznut, neboť značku by před hrozbou pokut ze strany EU za nadlimitní spotřebu resp. emise CO2 nezachránila ani elektrifikace. Při objemech prodeje tohoto modelu by se zkrátka investice do hybridního pohonu Fordu nevyplatila.

Je totiž třeba si uvědomit, že Focus RS není až tak masově prodávanou verzí, v rámci minulé generace se měsíční registrace celosvětově pohybovaly do tisíce kusů. Vůz navíc na trh dorazil až v roce 2015, jeho životní cyklus tak byl značně omezený. U u současného modelu by tomu stěží bylo jinak.

K tomu je třeba si přičíst, že Ford na tom podobně jako třeba Nissan není zrovna nejlépe. Automobilka již dříve ohlásila značnou restrukturalizaci, jenž počítá s enormní čistkou v nabídce, uzavíráním továren a propouštěním zaměstnanců. Mimo to modrý ovál přiznal, že v případě Fordu Focus RS by mild-hybridizace nebyla dostačující, značka by spíše musela jít cestou plug-in hybridu, který by byl výrobně ještě dražší.

Pokud tedy hodláte zachovat věrnost modrému oválu a toužíte po sportovním Fordu Focus, musíte si vystačit s verzí ST, která byla odhalena loni. Ta disponuje pouze pohonem předních kol, vybrat si však můžete mezi 2,3litrovým benzinovým čtyřválcem a dvoulitrovým turbodieselem. První přitom nabízí 280, druhý pak 200 koní. Oba pak lze spárovat se šestistupňovým manuálem či sedmistupňovým automatem, který doplňují pádla pod volantem.

Jsou to opravdu smutné zprávy a je třeba se připravit, že podobných budeme v nadcházejících měsících slýchat mnohem více. Jakkoliv totiž řada automobilek u sportovních derivátů rovněž oznámila příchod hybridizace, koronavirus změnil veškeré plány. Výrobcům totiž vznikly miliardové škody, které vyústí v nemalé škrty. A je více než jisté, že ty dopadnou hlavně na auta, která ročně osloví jen pár tisíc zákazníků a starají se spíše o image, ne o zisky. Jako Focus RS.

Nová generace Fordu Focus RS už může existovat jen ve formě neoficiálních ilustrací, reálně však bohužel nevznikne

Zdroj: Caradisiac

Petr Prokopec