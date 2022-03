Stále přísnější pravidla EU zlomila vaz i revolučnímu japonskému sporťáku, v Česku skončil obzvlášť smutně před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Vyřazena ze služby bez náznaku fanfár, tak lze označit způsob, kterým evropské trhy opouští legendární Godzilla. Nissan GT-R kdysi psal dějiny sportovních aut, přesto si nevysloužil ani důstojné rozloučení.

Dnes už si na to málokdo vzpomene, když ale v roce 2007 přišla další generace Godzilly, zbrusu nový Nissan GT-R, bylo to něco. Ačkoli šlo o auto na pohled vzhledově poněkud neforemné, docela těžké a ne zase tak výkonné, bylo zcela mimořádně rychlé. Platilo to nejen v přímce - i na okruzích vzhledem ke svým parametrům válelo. Bylo navíc relativně levné, šlo o bijce Ferrari a nejdražších Porsche za zlomek jejich cen.

Nedávalo to smysl, Japonci jako by popřeli fyzikální zákony. Jiné vozy se srovnatelným poměrem výkonu a hmotnosti byly citelně pomalejší, až se mluvilo o tom, že Nissan s udávanými parametry podvádí. Jenže nepodváděl, nezávislá měření je přibližně potvrzovala, kouzlo bylo v něčem úplně jiném - jak automobilka s potenciálem pohonu zacházela.

Nissan tehdy vsadil na mimořádně elektronickou cestu práce s výkonem, řekněme laicky. Dokázal zkrátka s výkonem lépe pracovat, lépe jej přenášet, lépe rozdělovat mezi kola, a tak otevřel oči nespočtu konstruktérů na celém světě. Bavil jsem se už kdysi s vysoce postaveným technikem jedné německé automobilky, který přiznal, že GT-R museli rozebrat a důkladně prozkoumat. Nevzpomenu si na přesnou citaci, řekl mi ale tehdy něco v tom smyslu, že řešení Nissanu nezkopírovali, nemohli jej použít jak je, ale mnohá dílčí řešení jim ukázala cestu, jak udělat auta rychlejšími i se stejným výkonem a hmotností. Že i docela obyčejná auta za tu dobu výrazně zrychlila, je do značné míry zásluha GT-R - prakticky jakékoli nové auto dnes pracuje s výkonem tak jako svého času japonský stroj.

Ten byl tak napřed, že dynamicky zůstal konkurenceschopný i o mnoho let později, zvlášť když jej Japonci dále vylepšovali. V prodeji tak zůstává i dnes, o 15 let později a do příchodu další generace se na tom nemá nic změnit, ovšem už ne všude. Jak zjistili kolegové z nizozemského Autoblogu, jeho prodej v Evropě byl ukončen, jen to Nissan nikomu neřekl. I když jeho prodeje logicky nebyly v posledních letech takové jako dříve - šlo o stále dražší a přitom morálně stále starší auto -, své zákazníky si našel. Teď už mu ale nezbude než přestat hledat. Stále přísnější emisní pravidla EU už nedovolují Nissanu vůz dále nabízet bez úprav, které morální stáří GT-R a jeho prodejní potenciál už neospravedlní.

Auto skončilo zjevně i v Česku, a to obzvlášť smutným způsobem. V momentě publikace tohoto článku jej sice mezi nabízenými modely značky v přehledu na jejím webu dále najdete, když ale na Godzillu zkusíte kliknout, nedostanete se nikam, skončíte opět na přehledu modelů. Stránka dedikovaná GT-R prostě zmizela, a to stejně jako GT-R z prodeje - bez náznaku fanfár.

Je to trochu smutný konec pro japonskou legendu, na jejíž přínos automobilismu jako takovému se zapomíná stejně jako na vůz samotný. Tak jsme mu chtěli vzdát hold aspoň my touto cestou. Kdybyste na něj chtěli vzpomenout i jinak, před 10 léty jsme GT-R otestovali a přestože jsme z něj nebyli vyloženě na větvi, respekt si získal. V jiných částech světa se dá koupit dál, třeba v USA startuje na 113 540 dolarech, to je dnes asi 2,56 milionu Kč, pořád docela láce.

Nissan GT-R se s prodejem v Evropě rozloučil verzí Nismo s 600 koňmi, s nimiž stovku zvládá za 2,5 sekundy a rozjede se až na 330 km/h. To není špatné na auto z roku 2007, teď už jej ale v zemích EU nekoupíte. Foto: Nissan

Zdroj: Autoblog.nl

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.