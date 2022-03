Strach automobilek ze zabavení továren Rusy byl na místě, Putinova pravá ruka už si nebere servítky před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jednotné Rusko, tiskové materiály

Že sankce namířené proti Rusku budou zejména Evropu bolet, je jasné, ale jak moc? Realitu ukáže jen čas, obava ze zabavování továren automobilek a zruinování jejich multimiliardových investic ale evidentně nebyla přehnaná.

Generální ředitel ACEA, tedy evropské asociace automobilového průmyslu, se před pár dny nechal slyšet, že je aktuální situací okolo ukrajinského konfliktu „znepokojen”. A bojí se, jak Rusko naloží s tamními továrnami evropských výrobců. S odvoláním na své zdroje v nejvyšších ruských kruzích Eric-Mark Huitema v pořadu De Nationale Autoshow na rádiu BNR doslova řekl: „Je tu řada továren, o kterých se říká, že by mohly být Ruskem zabaveny.”

Některým se to zdálo přehnané, neboť takové zpřetrhání vazeb se zahraničními partnery by jejich další aktivity v zemi prakticky znemožnilo, ono to ale nebylo přehnané ani trochu. Potvrzuje to aktuální oficiální prohlášení Putinovy pravé ruky, tajemníka Generální rady strany Jednotné Rusko Andreje Turčaka. Ten už si nebere servítky a v narážce na nepřátelské chování některých firem rovnou mluví o znárodnění.

„Některé z nich oznamují, že se stáhly z Ruska a uzavřely své podniky. (...) Ve všech případech jde o čistě politické rozhodnutí, jehož následkem je propuštění velké množství ruských pracovníků. Nemluvě o tom, že si tyto firmy takovým jednáním podkopávají své vlastní hospodaření, jednají ve jménu principu 'včely proti medu'. Jednotné Rusko navrhuje znárodnit továrny těch společností, které oznámí svůj odchod a uzavření výroby v Rusku během speciální operace na Ukrajině,“ cituje Turčaka oficiální tisková zpráva Jednotného Ruska. A když dnes něco navrhuje Jednotné Rusko, je to jako když u nás něco navrhovala KSČ - není to věc k diskuzi.

Je pochopitelně možné, že jde jen o psychologickou hru mající za cíl odradit další společnosti od velkých prohlášení, za kterými ve skutečnosti nejsou zase tak velké kroky. Například McDonald's uzavřel všech svých 850 restaurací v Rusku, přes 60 tisíc zaměstnanců ale nechává s plnou mzdou doma. To nezní jako nevratný odchod a podobně lze vnímat obdobné kroky dalších firem.

Nic z toho ale neznamená, že na znárodňování nemůže dojít. Pokud se Rusko dostane do dlouhodobé ekonomické izolace, může se z něj stát něco jako Sovětský svaz ve verzi 2.0. A z globální geopolitické situace studená válka 2.0. Doufejme v lepší vývoj, tohle by nepomohlo nikomu.

Tajemník Generální rady strany Jednotné Rusko Andrej Turčak potvrdil obavy západních automobilek z možnosti zabavování továren, hovoří dokonce otevřeně o znárodňování majetků nepřátelsky se chovajících firem. Foto: Jednotné Rusko, tiskové materiály

Zdroje: Jednotné Rusko, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.