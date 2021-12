Střezte se, kontroverzní designové prvky nejnovějšího BMW dostanou i další modely před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste měli pocit, že toto musí být vtip, který se akorát kvůli koronaviru nepodařilo poslat do světa 1. dubna, mýlíte se. Automobilka potvrdila, že novinka ukazuje mnichovskou budoucnost, a to zdaleka ne jen u jednoho modelu.

V průběhu léta jsme si posvítili na jeden poněkud sporný prvek, který Škoda nabízí pro elektrické SUV Enyaq. To je možné osadit podsvícenou čelní maskou Crystal Face, jež vůz vizuálně posunuje na vyšší úroveň. Za tento prvek si nicméně musíte připlatit nemalých 52 tisíc korun, což opravdu není málo, zvláště když jste za samotný elektromobil již vysolili klidně i skoro 2 miliony korun a dostali horší maximálku než u Felicie. Útěchou vám v daný moment tedy může být jen ta skutečnost, že Crystal Face je součástí paketu, který zároveň zahrnuje i přední matricové LEDky, zadní diody a ostřikovače předních světel.

Na tento prvek znovu narážíme kvůli směru, jímž hodlá kráčet BMW. Mnichovská automobilka totiž před nedávnem odhalila koncept XM, který je po supersportu M1 teprve druhým samostatným modelem divize M. Jakkoliv nicméně po něčem takovém fanoušci značky volali po dlouhá léta, v nadšení během premiéry propukl jen málokdo. Vzhled novinky totiž budí hlavně negativní reakce, které nezvládá zaplašit ani to, že BMW vozu dodalo hybridní ústrojí naladěné na 750 koní.

Detaily mnichovští drží pod pokličkou, nicméně ke konceptu již uvedli, že jej dostanou do výroby v téměř nezměněné podobě. Nyní je navíc jasné, že v rámci nabídky celé značky půjde o studnici nápadů, která ovlivní i další modely. Designový šéf sportovní divize Frank van Meel totiž uvedl, že některé stylistické prvky uvidíme i na dalších vozech. Týká se to nejen světel, ale třeba i obrovitých ledvinek, jejichž rámeček je podsvícený. Zrovna tuto teatrálnost bychom u BMW M nečekali.

Pokud si nicméně uvědomíme, že uvnitř daný koncept nepřipomíná ani tak spártánské závodní modely, nýbrž spíše luxusní limuzíny, pak vlastně chystaný krok dává smysl. S příchodem elektromobility se bude muset proměnit i slavná sportovní divize, která již nebude moci spoléhat na unikátní pohonné jednotky a další techniku. Místo toho přitopí pod kotlem jakési pouťovosti, se kterou je BMW v posledních letech spojované.

„Definujeme nové prvky a nové materiály, které budou moci být použity u vrcholných vozů, jako je třeba M5. Podsvícených ledvinek tedy rozhodně uvidíme daleko více,“ potvrdil výše zmíněné van Meel, dle kterého nová podoba čelní masky či třeba „neviditelná“ světla skrytá za černými kryty budou použita nejen u sportovních derivátů, ale také u běžnějších modelů značky.

Van Meel kromě toho osvětlil, proč BMW jako druhý separátní model M GmbH neodhalilo znovu supersport, nýbrž SUV. „Je to odpověď na otázkou, kteru nám položila řada lidí. Ti se ptali, co jim můžeme nabídnout nad X6 M, X5 M. A řekli nám, že chtějí něco jako Lamborghini Urus či Mercedes-AMG třídy G,“ říká. Oč tedy klientela žádala, to také dostala, s podsvícenými ledvinkami k tomu. Gratulujeme.

Koncepční BMW XM dorazí během pár měsíců v sériové verzi. Ta se ale nemá příliš lišit, přičemž podsvícenou čelní masku do vínku dostane, stejně jako další sportovní i běžnější modely značky. Foto: BMW

