Tato auta si jejich první majitelé nechávají nejdéle ze všech, musí šlapat na jedničku dnes | Mirek Mazal

Kdyby tato auta dlouhodobě nefungovala tak, jak jejich majitelé očekávají, jistě by se jich dávno zbavili. Přehled v průměru nejdéle vlastněných aut ukáže, která by měla být těmi vůbec nejuspokojivějšími.

Jen málokdo vydrží s jedním autem po celý život, třebaže i takové případy existují. Přirozený vývoj pumpující na trh stále lepší vozy, touha po něčem zajímavějším nebo postupná ztráta spolehlivosti či tovární záruky nutí typické zákazníky nových aut vyměnit svůj vůz každé tři až čtyři roky. A i kdyby nic z toho nebylo na stole, změna životního stylu člověka stejně přinutí - Mazda MX-5 může být sebevíce srdcovou záležitostí, ale čerstvě založenou rodinu do ní nenaskládáte, i kdybyste se přetrhli.

Tyto faktory se týkají všech vozů na trhu, přesto existují takové, které si lidé nechávají déle než jiné. Důvody lze hledat hlavně v popření výše zmíněného - musí jí o auta tak dobrá, že je ani rychlý vývoj nečiní nekonkurenceschopnými, tak zajímavá, že není snadné narazit na něco ještě zajímavějšího či tak spolehlivá a trvanlivá, že prostě majitelům dál slouží a slouží. A ti tak nemají důvod měnit.

Studie společnosti iSeeCars se už tradičně snaží taková auta hledat a poslední výsledky jejího bádání najdete níže. Výběr v průměru nejdéle vlastněných automobilů prvními majiteli vznikl analýzou prodejů více než pěti milionů aut, ze kterých byla pochopitelně vybrána ta, která první vlastníci odmítali prodat komukoli jinému déle než jiná.

Níže přiložený seznam jmenuje jen ta, která jsou k dispozici také v České republice a rozhodně nejde o zaručené vodítko k dobré koupi. Může vám více vyhovovat páté, sedmé, sedmdesáté auto z tohoto nebo podobného žebříčku, a naopak první tři vám při testovací jízdě přišly špatné. Vypsané modely ovšem dlouhodobě vyhovují největšímu množství lidí, a tak je jistě pravděpodobnější, že budou více vyhovovat i vám.

Obecně ještě dodejme, ze z obchodních tříd se nad průměr nejčastěji dostávají vozy kategorie SUV a sportovních aut. První jmenovaný segment může být ovlivněn vyšším věkem majitelů neholdujících častým výměnám, druhá početná skupina teoreticky vznikla zásluhou mnoha moha hlavně víkendových strojů, u kterých nastane nutnost prodeje dalšímu zájemci už kvůli tomu, že se s nimi jezdí méně. Nezdržujme už, tady je oněch deset „držáků”.

Auta, která si první majitelé nechávají v průměru nejdéle

10. Honda Civic

Průměrný počet roků vlastnictví: 9,1

Kontroverzní design zakrývá trvanlivou techniku. Civic je hodnocen jako špičkový hatchback s výborným poměrem ceny a užitné hodnoty. Použití benzínové atmosférické pohonné jednotky, relativně schopného podvozku a variabilního interiéru dává majitelům jen málo důvodů k brzkému prodeji.

Foto: Honda

9. Mercedes-Benz třídy E

Průměrný počet roků vlastnictví: 9,3

Vyšší střední třída většinou patří lidem, kteří už předem věděli, co chtějí. Mercedes E je toho zdárným příkladem. Mezi vybranou desítkou je jedním z nejluxusnějších aut, ačkoliv německá značka se ještě objeví ještě jednou.



Foto: Mercedes-Benz

8. Honda Accord

Průměrný počet roků vlastnictví: 9,4

Dvojité zastoupení má i Honda vyrábějící velmi rozumné modely typické kvalitním zpracováním. Majitelé Accordu nemusí řešit změnu dlouhé roky, přesto je tento vůz jeden z nejprodávanějších v USA.



Foto: Honda

7. BMW řady 3

Průměrný počet roků vlastnictví: 9,5

Oddanou komunitu fanoušků má i BMW řady 3. Průměrné vlastnictví po 9,5 roku je u trojky historicky nevídané a nemá nutně jen pozitivní vysvětlení. Dřívější zákazníci BMW mění za novější modely méně než dříve, protože části z nich už nenabízejí to, co očekávají. Mizející atmosférické motory, šestiválce, manuální převodovky nebo pohon zadních kol můžeme zmínit jako část z relevantních faktorů.



Foto: BMW

6. Porsche 911

Průměrný počet roků vlastnictví: 9,9

Porsche 911 naopak platí za vůz, který majitelé příliš brzy nemění, protože má nadčasový design, dlouhodobě konkurenceschopnou techniku a obvykle i velmi slušnou spolehlivosti. Výsledkem je skoro desetiletý průměr nerozlučného přátelství prvních majitelů s jejich devětsetjedenáctkami.



Foto: Porsche

5. Ford Mustang

Průměrný počet roků vlastnictví: 10,0

Přesná desítka vyšla iSeeCars u výpočtů pro průměrnou délku vlastnictví Fordu Mustang prvními majiteli. Prakticky lidový sporťák je jednoduchým a po léta se v principu nepříliš měnícím strojem, i proto jistě ta věrnost.



Foto: Ford

4. Audi TT

Průměrný počet roků vlastnictví: 10,2

Další sportovně laděný vůz se líbí tolik, že průměrně opouští svého prvního majitele ještě později než ikonický Mustang. Audi se lépe neumístilo s žádným jiným automobilem praktičtějšího ražení, TT jako stylovka neztrácí na atraktivitě.



Foto: Audi

3. Mercedes-Benz SL

Průměrný počet roků vlastnictví: 10,3

Nad luxusním roadsterem Mercedesu se pohupuje sekyra, zatím ale žije dál a soudě podle loajality jeho kupců by měl žít i nadále. Drahé GT vyhlášené svým stylem, výkonem i kvalitou si první majitelé nechávají v průměru přes 10 let. Sluší se také dodat, že mezi německými značkami je Mercedes studií iSeeCars jmenován nejčastěji, to nebude náhoda.



Foto: Mercedes-Benz

2. Chevrolet Corvette

Průměrný počet roků vlastnictví: 10,5

Corvette se neprodává kvůli lásce jejích majitelů k ní, nechal se slyšet šéf výzkumníků Phong Ly. Vlastníci dalšího symbolu Ameriky nejsou přelétaví, a to neplatí od včera. Nejlepší americké auto se v těchto studiích dlouhodobě pohybuje na stupních vítězů.



Foto: Chevrolet

1. Toyota Land Cruiser

Průměrný počet roků vlastnictví: 11,4

Multifunkční japonské SUV má na trhu jen minimum konkurentů a se svou univerzalitou a spolehlivostí nutí majitele měnit ze všeho nejméně. Land Cruiser funguje ve všech potřebných ohledech, průměrná doba vlastnictví prvními majiteli je suverénně nejvyšší.



Foto: Toyota

Zdroj: iSeeCars

Mirek Mazal