Studie zjistila, jak moc nebezpečná jsou ve skutečnosti SUV pro své okolí

Když se řekne SUV, leckomu se ihned vybaví bezpečné auto. Pro jeho posádku možná, okolí je na tom docela jinak. A problém není jen v tom, že jde o velké a těžké vozy, mají kvůli tomu také masivní čelní sloupky, což je další problém.

Popularita SUV za posledních několik málo let vystřelila raketově nahoru. Stěžejní podíl na prodejích tak již nemají pouze v zámoří, ale rovněž v Evropě, kde tvoří okolo poloviny všech prodaných aut. S rostoucími prodeji ale přibývá i stížností. SUV jsou zákonitě těžší než osobní auta, vůči nimž mají také horší aerodynamiku. Jejich spotřeba je tak vyšší, což v době, kdy se výrobci zaměřují na každý extra gram CO2, není zrovna ku prospěchu věci. Více než to však kritikům vadí nebezpečnost takových vozů pro ostatní auta - kvůli oné vyšší hmotnosti jsou totiž následky kolize daleko horší, než kdybyste se na silnici střetli s tunovým hatchbackem. A kvůli své výšce jsou nebezpečné i pro chodce.

Americký institut IIHS monitorující bezpečnost na tamních silnicích nyní zveřejnil studii, která dokládá, že negativní renomé SUV je zasloužené a nejen z dosud známých důvodů. I když ona mohutnost má na vše nepřímý vliv. Institut poukazuje hlavně na příliš tlusté A-sloupky, které musí vydržet při převrácení, ovšem zároveň zastiňují výhled ven. Dokonce natolik, že s SUV je spojena dvojnásobně vyšší úmrtnost při kolizi s chodcem během odbočování.

Pokud jde o odbočování vpravo, jsou na tom SUV hůř než osobní auta o plných 63 procent. IIHS přitom dodává, že za tím nestojí pouze tloušťka sloupků, ale rovněž jejich tvar a umístění. SUV ale pořád nejsou těmi největšími „zabijáky“ na amerických silnicích, pick-upy jsou oproti osobákům horší o 89 procent. Při odbočování vlevo je pak u dodávek úmrtnost třikrát vyšší než u osobních aut, i tak jde ale o pozoruhodně velké rozdíly.

Institut v rámci studie prozkoumal zhruba 5 800 nehod, které se v letech 2014 až 2018 odehrály na křižovatkách nebo v jejich těsné blízkosti. Přitom zjistil, že více než 900 incidentů skončilo smrtí minimálně jednoho chodce. Kromě toho se blíže zaobíral stavem v Severní Karolíně, kde se v letech 2010 až 2018 odehrálo 5 500 nehod na křižovatkách. Zhruba 2 070 z nich přitom koresponduje s odbočováním, ať již vlevo, nebo vpravo.

Ani tento bližší průzkum nicméně nedopadl pro pick-upy a SUV dobře. V prvním případě byla totiž srážka s chodcem pravděpodobnější o 42 procent, ve druhém o 23 procent. Platí to přitom jak pro odbočování vlevo, tak pro odbočování vpravo. Institut tak již naznačil, že se začne blíže zaobírat designem velkých aut, a to ve jménu vyšší bezpečnosti na silnicích. Znamená to však, že v nejbližší době nelze počítat se žádnou změnou.

