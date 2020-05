Studie zjistila, že elektromobily dnes čelí úplně stejným problémům jako před 20 lety před 6 hodinami | Petr Prokopec

Někteří rádi tvrdí, že elektromobily se posunuly mnohem dál a potíže, které dříve brzdily jejich rozmach, jsou už dnes minulostí. Většina trhu si to ale nemyslí, ve spojení s GM EV1 v roce 1996 byly kritizovány tytéž nedostatky, jako dnes.

Za poslední léta prošly elektromobily nepopiratelnou evolucí. Zatímco na počátku milénia bylo možné koupit jen pár prapodivně stylizovaných dopravní prostředků pro excentriky, dnes je možné sáhnout po už docela široké škále aut, na kterých od pohledu ani nepoznáte, že jsou elektrické. Přesto se elektromobily podílejí na celkových prodejích velmi malou měrou, a to proto, že pod svou slupkou prošly mnohem méně citelným vývojem. Zejména dojezd, doba dobíjení, cena, nejisté vyhlídky z hlediska dlouhodobých nákladů na používání jednoho a téhož auta a potřebná infrastruktura je trápí jen o málo méně než dříve.

I když k vývoji došlo, je z hlediska naprosté většiny klientely nedostačující, jak mapuje studie společnosti J.D. Power zvaná Mobility Confidence Index. Jak již napovídá její název, mapuje důvěru lidí v nové technologie a byť s elektrickým pohonem automobilky koketují již několik desítek let, na všeobecném názoru se pranic nezměnilo. Pokud přijde řeč na obavy zákazníků, pak zmiňovány jsou stejné oblasti, jako tomu bylo v devadesátkách.

Když koncern General Motors v roce 1996 vypustil do světa model EV1, lidé v souvislosti s elektrickými vozy zmiňovali tři hlavní problémy - nedostačující infrastrukturu, omezený dojezd a vysokou cenu. A jaký je názor publika nyní? Jak dokládá zmíněná studie, vůbec se nezměnil. V případě elektrifikace jsou nadále zmiňovány jako hlavní nedostatky špatná infrastruktura, malý dojezd a vysoká cena. Zajímavé přitom je, že si to nemyslí jen „zabednění příznivci starých pořádků”, ale i samotní vlastníci elektromobilů.

Onen index značící důvěru zákazníků v elektromobilitu tedy ve Státech nadále zůstává na 55 bodech ze sta, v Kanadě dokonce poklesl z 59 na 57 bodů. Vlastně tedy nepřekvapí, že pouze 29 procent Američanů a 31 procent Kanaďanů zvažuje v příštích čtyřech letech pořízení vozu s alternativním pohonem. Stejně jako není podivné, že stejný počet lidí takové dopravní prostředky zcela odmítá.

Problémem pro budoucnost alternativního pohonu nicméně představují spíše lidé, kteří již elektromobil vlastní. Velké množství z nich totiž uvádí, že podobnou chybu již neudělá. Stojí za tím zejména špatné výkony a ještě horší dojezd než obvykle v chladném počasí. Kromě toho se ovšem obávají také nejasné budoucnosti. Není příliš jasné, co se stane ve chvíli, kdy baterie budou potřebovat výměnu - při jejich cenách se může stát další provoz auta ekonomicky neospravedlnitelným.

Aby toho nebylo málo, podobně odmítavě se lidé staví také k autonomnímu řízení. Důvěra Američanů v něj poklesla z 36 bodů na 35, v případě Kanaďanů pak z 39 na 36 bodů. Dáno je to také tím, že již letos mnoho značek počítalo s jeho nasazením a úplnou eliminací smrtelných nehod. Ani jedno ale není na pořadu dne a slepé spoléhání na autopiloty všeho druhu se stalo v mnoha případech řidičům osudným.

Autonomnímu řízení zároveň nepomohla ani větší upřímnost výrobců. Ti nyní začínají přiznávat, že na chaotičnost dnešního světa jsou i pokročilé algoritmy krátké. Experti tak předpokládají, že plně autonomní vůz bude pro zákazníky k dispozici až za nějakých 18 let. A i to můžeme označit za optimistický výstřel do prázdna.

Ač tedy automobilky počítají s tím, že elektromobily a vozy s autonomními systémy budou na registracích tvořit stále větší podíl, publikum je zjevně zcela jiného názoru. Pokud tedy nedojde k razantním změnám, kvůli nimž by poklesly ceny, narostl dojezd a nehodovost se snížila v podstatě na naprostou nulu, nelze počítat s tím, že by se alternativní pohon stal hlavním proudem. A to nejspíše ani na příkaz politiků, kteří větru dešti ani tentokrát neporučí.

GM EV1 je dnes raritním úkazem, zvláště na silnici...



...neboť jeho prakticky celá produkce skončila ve šrotu. Šlo o potenciálně velký průšvih, ve kterém koncern General Motors nechtěl pokračovat za žádnou cenu



S autem se pojily problémy, které jej činily velmi málo využitelným a do budoucna rizikovým



Současným Teslám nic takového nehrozí, nicméně i když automobilka učinila elektromobilitu přitažlivou, na obavách zákazníků ani ona nic nemění. Stále je trápí nedostačující infrastruktura, malý dojezd a vysoké ceny

Zdroj: J.D. Power

Petr Prokopec