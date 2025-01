SUV Alfy Romeo ukázalo cenu hybridizace. Jen s benzinovým motorem je o statisíce levnější, u nás se potichu prodává i s dieselem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Že je hybridní pohon drahým nesmyslem, člověku vyjde už po chvíli práce s kalkulačkou. Pokud ale chcete poněkud názornější důkaz, Alfa Romeo Tonale s ním přichází. Bohužel jen v USA, také u nás je ovšem překvapivě k mání s nehybridním pohonem, dokonce dieselovým.

Na počátku loňského prosince jsme se zabývali tragickými výsledky Alfy Romeo ve Spojených státech. Italská automobilka totiž na jednom z největších světových trhů zvládla za první tři loňské kvartály prodat jen 6 826 aut. Od července do září pak bylo registrováno jen 2 049 vozů, zájem o modely značky je tedy stále menší. Když si přitom uvědomíme, že teprve loňský rok byl prvním úplným, kdy v USA bylo v prodeji zcela nové SUV Tonale, můžeme o schopnosti Alfy Romeo přežít sebe sama pochybovat jen víc.

Zůstává otázkou, jak si automobilka vedla v posledních třech loňských měsících, výsledná data ještě nejsou k dispozici, zázraky ale nečekáme. Letos se nicméně dá doufat, že po prodejní stránce zamíří vzhůru. Ve Státech bylo totiž Tonale dosud k dispozici jen v hybridní a plug-in hybridní verzi. První ovšem byla drahá (cena od 46 035 USD/1 126 000 Kč), druhá pak ještě dražší (od 52 730 USD/1 290 tisíc Kč). Nebylo tak vlastně divu, že se před showroomy netvořily zrovna nekonečné fronty.

Nově však Alfa Romeo v tichosti přišla s čistě spalovacím provedením, které pohání přeplňovaný dvoulitr naladěný na 272 koní. To je prakticky stejný výkon, jaký má na kontě plug-in hybrid (289 koní). S ním je přitom spojeno 6,2sekundové zrychlení, zatímco benzinová verze potřebuje o tři desetiny víc. Jenže takovou dynamiku nabídne vždy, zatímco u plug-in hybridu vše závisí na stavu nabití baterií o kapacitě 15,5 kWh, které se nejvíc propisují do ceny.

Za základní benzinový model si totiž Italové budou účtovat jen 36 535 USD (cca 894 tisíc Kč), jde tedy o 242 tisíc korun levnější vůz než základní hybrid. To je obrovský rozdíl, který jen ukazuje absurdní cenu hybridizace - i kdyby benzin elektrický pohon náhodou znamenal o něco nižší spotřebu, o čemž máme své pochybnosti, ušetřit tím statisíce během provozu auta je absolutně nemožné.

Novinka by tedy skutečně mohla zabodovat, jak moc ale zvládne pozvednout celkové prodeje značky, se jasněji ukáže až za pár měsíců. Jakkoli při pohledu na výsledky z Česka bychom raději veškerá očekávání mírnili, Tonale má totiž od ledna do listopadu na kontě jen 44 registrací. To je méně než polovina ve srovnání s větším, dražším a především starším SUV Stelvio (103 kusů).

U nás je navíc italské SUV k dispozici s tak širokou plejádou pohonných jednotek, že by Američané mohli závidět. Jejich čistě přeplňovaný benzinový čtyřválec sice v tuzemské nabídce chybí, překvapivě v ní ale najdeme 1,6litrový turbodiesel se 130 koňmi. Stejně výkonná je i slabší verze základního hybridu, ta silnější pak nabízí 160 koní. Vše pak korunuje plug-in hybrid, který ale v Evropě spojen s trochu menším stádem pod kapotou (280 koní).

Ve Státech navíc Tonale již delší dobu musí počítat s interní konkurencí, a sice s Dodgem Hornet, který staví na stejné platformě a používá stejné hnací ústrojí. Se základním dvoulitrem je přitom k dispozici od 31 585 USD (cca 773 tisíc Kč), ovšem ani tak se bestsellerem nestal. Dražší italský příbuzný tak sice nejspíš zaujme o trochu více lidí než dosud, ovšem i tak se pravděpodobně řada zámořských dealerů Alfy Romeo bude muset ohlédnout po jiné práci.

Tonale mělo být další spásou italské automobilky, nakonec však příliš neboduje. Nově by mohl zabrat víc, jeho nový pohon v USA ukazuje, jak absurdně drahé jsou hybridní pohony, které zatím vůz výlučně nabízel. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.