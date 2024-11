Suzuki dokazuje, že i dnes lze nabídnout bezpečné moderní auto za míň jak 200 tisíc Kč, ne však v EU před 4 hodinami | Petr Prokopec

Situace v Česku je dnes tak tristní, že za 200 tisíc už nedostanete víc než půlku nové Fabie. Musí to tak být? Samozřejmě ne, nový Dzire od Suzuki ani 200 tisíc nestojí. A přesto jde o bezpečné moderní auto, které byste mohli chtít.

Evropa se v posledních asi dvou dekádách stala zoufale přeregulovaným místem, které domnělým bojem za lepší zítřky zabíjí svou efektivitu a konkurenceschopnost. A v automobilovém světě je to patrné velmi zřetelně - už ani nepočítám s tím, že by se na starém kontinentu ještě někdy dalo koupit opravdu levné auto.

Naplno to nedávno prokázala Škoda, jejíž nejlevnější model Fabia dnes pořídíte od 400 tisíc korun. To jsou na čtyřmetrový hatchback v úplném základu šílené peníze, i když tatáž firma dokáže větší auto nabídnout prakticky za polovinu - minulý týden odhalené SUV Kylaq totiž bude na indickém trhu startovat v přepočtu na 220 000 Kč. Přitom disponuje přeplňovanou verzí litrového tříválce a nikoli atmosférickou jako základní Fabia. Vůči ní pak ostatně nabízí i vyšší standard v rámci výbavy.

Mohlo by se zdát, že Škoda dosáhla nemalých úspor na úkor bezpečnosti, z tohoto omylu vás ale velmi rychle vyvede nové Suzuki Dzire. To vychází z hatchbacku Swift, který se dočkal nalepení „batohu“ na záď. I jako sedan ovšem měří 3 995 milimetrů, stejně jako Kylaq je tedy v Indii méně zdaněn. Vůči českému SUV však bude k mání ještě levněji, Indové jej mohou pořídit již od 192 tisíc korun. Na zmiňovaný Swift přitom u nás potřebujete minimálně 367 900 Kč.

Oproti hatchbacku sedan disponuje větším zavazadelníkem, jehož objem narostl o 117 litrů na 382 l. Na druhé straně vozu, tedy na přídi, ale již vše zůstává nezměněno - přední kola tedy v Indii stejně jako v Česku roztáčí atmosférická jedna-dvojka naladěná na 82 koní. Jde nicméně o verzi uzpůsobenou i ke spalování plynu, v takovém případě ale výkon klesá na 70 koní. Na povel pak toto stádo může mít pětistupňový manuál či pětistupňový automat.

Víc než to je ale třeba poukázat na bezpečnost. Dzire se totiž stal vůbec prvním vozem indické divize Suzuki, který dosáhl na pětihvězdičkové ohodnocení Global NCAP. Dá se tedy předpokládat, že by velmi dobře obstál i u evropského Euro NCAP, kde by jeho jedinou slabinou byla absence požadovaných elektronických berliček. Aktuálně totiž každá úroveň výbavy již ve standardu disponuje „pouze“ vysokopevnostní ocelí, 6 airbagy, ESP či ochranou chodů.

Plně vybavený sedan Dzire přitom nestojí více než 290 tisíc korun, v té chvíli ovšem již nabízí také sadu kamer, elektrické střešní okno, multimediální systém s 9palcovou obrazovkou, bezdrátové dobíjení mobilů, automatickou klimatizaci či třeba čelní LEDková světla. Není tak vlastně divu, že Suzuki v Indii od zahájení prodejů v roce 2008 prodalo už víc než 2,7 milionu aut. A s navýšenou bezpečností nové generace si nejspíš povede ještě líp.

Nový Dzire jednoznačně potvrzuje, že nekonkurenceschopnost starého kontinentu jde především na konto EU. V Indii jde vyrobit srovnatelně bezpečné a efektivní auto za polovinu. Foto. Suzuki

