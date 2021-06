Svět má nové nejrychlejší SUV, v prachu nechává i úplně nové sporťáky vysokých tříd před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Že moderní SUV umí být ať bláznivě rychlá, není nic nového, toto je ale skutečně nová dimenze. Bez elektřiny a dalších zbytečností se na vrchol potravního řetězce postavila nová verze Porsche Cayenne.

Nejspíše asi nemusíme dodávat, že SUV dnes vládnou světu. Zákazníci po nich doslova šílí, na což automobilky pochopitelně reagují, a to někdy až trochu absurdními způsoby. Zatímco dříve stály na konci potravinového řetězce sporťáky a supersporty, nyní tímto směrem míří i stále více aut s obrovskou čelní plochou a podvozkem, který se vznáší i desítky centimetrů nad zemí, místo aby k ní byl pomalu přilepen. A my se dnes můžeme přivítat na jejich nového krále, Porsche Cayenne Turbo GT.

Jakkoliv to název nenaznačuje, jde o verzi kupé, která bude v této specifikaci jedinou dostupnou. Automobilka z Zuffenhausenu přitom k částečně matoucímu označení přisloupila nejspíše proto, že již řadu variant použila a proto musela vyrukovat s něčím zcela novým. Nesmíme totiž zapomínat na to, že dosud v nabídce mimo jiné figurovaly verze Turbo a Turbo S E-Hybrid. Novinka se pak usadí nad oběma, jakkoliv to pohled na výkon nenaznačuje. K dispozici má totiž „pouze“ 640 koní.

Za produkci tohoto stáda je zodpovědný dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec, který pohání rovněž Turbo nebo verzi GTS. První jmenované provedení ale novinka překonává o 90 koní, za plug-in hybridní variantou, jenž s touto jednotkou počítá rovněž, však o 40 koní zaostává. Nic to ale nemění na jejích dynamických schopnostech, které jsou naprosto fenomenální a pomalu popírají fyzikální zákony. Je totiž třeba si uvědomit, že zde mluvíme o 1,7 metru vysokých monstrech s hmotností přes 2 tuny.

Navzdory tomu ovšem Turbo GT zvládá zrychlit na stovku již za 3,3 sekundy, což jej staví nejen před původní S E-Hybrid, s nímž je spojen čas 3,8 sekundy, ale i před faceliftované provedení. S jeho odhalením přitom máme počítat v řádu týdnů, technická data však již profláknuta byla. Víme tedy, že výkon se zvedne z 680 na 700 koní, což akceleraci srazí na 3,5 sekundy. Zákazníci nicméně budou moci sáhnout i po paketu Lightweight, s nímž se dostanou na 3,4 sekundy.

Novinka tedy skutečně vystoupala na vrchol, a to nikoliv jen mezi SUV. V přímém směru totiž dokáže zastínit i úplně nové Porsche 911 GT3, což je něco neskutečného. A aby toho nebylo málo, schopná je i v zatáčkách, neboť na Nordschleife dosáhla verze Turbo GT času 7 minut a 38,9 sekundy. Tím sebrala dosavadní rekord Audi RS Q8 a je tak vůbec nejrychlejším SUV, jaké se kdy pohořím Eifel prohnalo. Stačila mu na to i omezená maximálka.

Právě nejvyšší rychlost je totiž druhou oblastí, ve které Turbo GT musí ve srovnání se soupeři kapitulovat. Maximálně se totiž rozjede na 300 km/h, což sice není špatné, ovšem takové Lamborghini Urus či Bentley Bentayga zachází ještě o chlup dále. Na okruhu jim to ale očividně není nic platné, za čímž stojí mnohem více než jen poladěný motor.

Turbo GT se totiž dočkalo i nového softwaru osmistupňové automatické převodovky. Revizemi prošel taktéž podvozek, který klesl k zemi o 17 milimetrů oproti výchozímu Turbu. Tomu byly uzpůsobeny aktivní kontrolní systémy, zavěšení je o 15 procent tužší a navýšen byl i negativní sklon kol. Zároveň došlo k rozšíření předního rozchodu, úpravě vektorování točivého momentu a dokonce k úpravě karbon-keramických brzd, jenž jsou nyní ještě lehčí než dříve a daleko lépe odolávají vadnutí. Zároveň došlo i na zkrácení brzdné dráhy.

Zajímavé pak je, že jakkoliv se očekává již zmiňovaný facelift celé rodiny Cayenne, nové Turbo GT novými panely karoserie nedisponuje. Dočkalo se však specifického nárazníku i předního spoileru, stejně jako třeba 22palcových litých kol. Dorazila také řada karbonových dílů včetně střešního křídla, jenž navyšují přítlak o 40 kilo. Uvnitř je pak možné počítat se sportovními sedadly a s unikátním perforovaným čalouněním.

Objednávky je možné zasílat dealerům již nyní, první exempláře pak k zákazníkům dorazí na podzim. Klientela si ovšem bude muset sáhnout opravdu hluboko do kapsy, neboť ceny startují na 196 078 Eurech (něco málo přes 5 milionů Kč). Na této hladině ale nejspíše nezůstane žádný zájemce, už jen proto, že řada z nich sáhne po novém příplatkovém laku Arctic Grey, který je zasvěcen pouze této variantě, nemluvě o dalších, mnohdy bláznivě drahých příplatcích německé značky.

Turbo GT bude k dispozici jen jako stylovější kupé. Jeho cena přitom startuje na pěti milionech korun, za což dostanete opravdu dechberoucí dynamiku. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec