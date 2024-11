Tak to začíná: 150 lidí vtrhlo na jednání vedení poté, co VW definitivně potvrdil uzavření první továrny dnes | Petr Miler

/ Foto: Audi

Už není cesty zpět, už neexistuje jiná alternativa. Hledání potenciálního kupce celé fabriky skončilo neúspěchem a 3 000 zaměstnanců k poslednímu únorovému dnu roku 2025 prostě skončí. S továrnou Audi v Belgii je amen a lidé se s tím odmítají smířit.

„Vsadili na zelenou, ale rozsvítila se jim červená,” komentoval včera lakonicky situaci továrny Audi stojící poblíž Bruselu můj kolega z Nizozemska, který bydlí v Tilburgu. Do Bruselu je to odtud asi jen 120 kilometrů, a tak má známé, kteří pro tamní filiálku koncernu VW poskytují některé služby. A i pro ně to konec cesty.

Skupina VW už dříve oznámila, že s produkcí elektrických modelů Audi e-tron v hlavním městě EU dál nepočítá a továrny se v rámci úsporných opatření zbaví. Ještě ale existovala naděje, že se fabriky někdo ujme jako celku či si vezme alespoň její podstatnou část a některým z asi 3 000 stálých zaměstnanců zachrání práci. Teď už definitivně víme, že se to nestane - koncern VW potvrdil, že všechna jednání skončila ve slepé uličce a další nebudou zahájena. Továrna tedy bude k 28. únoru 2025 jednoduše uzavřena, všichni lidé propuštěni a kontrakty s nespočtem dodavatelů ukončeny.

Tento krok je zatím posledním projevem zpackané, od počátku nesmírně hazardní sázky koncernu VW jen na elektrický pohon, která končí přesně tak, jak od začátku musela. Nevíme, do jaké míry bude VW Group schopna tnout do živého a řešit skutečnou příčinu, s následky se ale zatím pere s pomocí rozsáhlých úsporných opatření. V Belgii to šlo ještě snadno, pro Volkswagen to není takové politikum. Protože ale chce zavřít další asi tři továrny i v rodném Německu, může jít ještě do tuhého.

A platí to doslova, neboť lidé se s tímto scénářem odmítají smířit. Je to pochopitelné - když se firmě nedaří kvůli hlubokým makroekonomickým problémům, dolehnou na ni následky živelní katastrofy, potýká se s následky epidemie či čímkoli podobným, nad čím nemá moc, lidé to pochopí, semknou se, zaberou, pomohou... Ale co čekáte, když je místní průmysl likvidován nesmyslnou, v tomto případě shodou okolností hlavně bruselskou politikou, se kterou se firmy bez okolků ztotožní a tlačí ji, i když jejich vedení ví, s jakým ohněm si zahrává? To vás prostě naštve, víte, že to je umělé, zbytečné, že se tomu dalo předejít jinou strategií.

Zaměstnanci reagují v souladu s tím, jak informují Euronews. Na jednání vedení automobilky se zástupci odborů ve středu vtrhlo asi 150 zaměstnanců, kteří dali šéfům Audi najevo svou nevoli. Ti měli reagovat tak, že na protestující zavolali policii a nechali je vyvést z budovy. A žádné hezké scény to asi nebyly - podle protestujících reagovala policie velmi tvrdě a její zástupci „vtrhli dovnitř jako kovbojové a bili nás obušky”, jak se nechal slyšet jeden ze zúčastněných.

Spokojeni s reakcí zástupců automobilky nebyl ani odboráři. Euronews cituje stálého tajemníka belgické Generální federace práce, který k věci řekl: „Takto se přece nevedou pokojné rozhovory. Pracovníci prostě žádají spravedlivý sociální plán. Zaslouží si to za práci, kterou pro formu vykonali.” Podle německého Spiegelu ale nebyl zrovna pokojný ani přístup protestujících. Ti měli bránit ostatním v odchodu a odpalovat zábavní pyrotechniku, což mělo jednoho z účastníků zranit.

Situace je tedy vyhrocená a co se stalo? Jde o jednu továrnu s pár tisíci zaměstnanci, nic víc. Tím nechceme bagatelizovat situaci dotčených, ale celá skupina VW zaměstnává po Evropě stovky tisíc lidí, další desítky, možná znovu stovky tisíc lidí budou zastávat práci pro firmy dodávající Volkswagen Group různé služby či dílčí produkty. A k tomu tu máme celý Stellantis, Renault, Mercedes, BMW, pořád značnou část Volva, filiálky britských automobilek, filiálky asijských automobilek, pozůstatky Fordu... Tady jde o tolik.

Je to opravdu zahrávání si s osudy milionů lidí a pro co? Pro dobrý pocit pár vyvolených? Celý vynucovaný přechod na elektrická auta je od začátku nesmyslem s minimem přínosů a obrovským množstvím negativ a dalších rizik. Nyní vidíme jejich první nepatrné zhmotnění a není to příjemná podívaná, sociálních nepokojů může rychle přibývat. Takhle to začíná a může být mnohem hůř. Opravdu je nutné vypít tento kalich hořkosti až úplně do dna?

Továrna skupiny VW v Bruselu to má definitivně spočítané, zaměstnanci to nechtějí přijmout jen tak. A vlastně se jim nedivíme, krátce po miliardové investici do jejího zachování působí krok skupiny docela absurdně. Foto: Audi

Zdroje: Handelsblatt, Euronews, Spiegel, Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.