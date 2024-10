Tak to začíná: VW se raduje, že jeho prodeje elektrických aut v ČR stouply o 327 procent, celkové jsou ale o 31 procent níž včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Léta varujeme před tím, že pokud se automobilkám povede výrazně navýšit prodeje elektrických modelů a jejich podíl na trhu, pak leda za cenu celkového úpadku prodejů. Volkswagen se teď přesně do této pozice dostal. A snad se z toho i raduje.

Dnes ráno mě v práci přivítala zpráva od známého, který obchodně šéfuje jednomu velkému českému dealerství Volkswagenu. Nevím, kde začínal a končil jeho sarkasmus, neboť není zrovna tím, který by věřil v elektrickou budoucnost automobilového světa, podstatou sdělení od něj ale bylo, že prodeje elektrických modelů VW v Česku za září meziročně stouply o 327 procent. A celkově se elektromobilům u nás dařilo.

Podíval jsem se tedy na detaily do statistik SDA a vskutku - v září se u nás prodalo 1 463 elektrických aut, což je 2,5krát víc než loni a představuje to osmiprocentní podíl na trhu. Takže VW konečně „zabejčil” a rozjel to s modely ID? A Škoda rozprášila sklady s Enyaqy nebo se dokonce Audi rozmáchlo s e-trony? To by bylo, že? Jenže ono to tak není, i když oněch 327 procent růstu působilo slibně.

Onen nárůst prodejů o nominálně 882 aut obstarala téměř bezvýhradně Tesla, která prodala za jediný měsíc anomálních 639 aut místo loňských 97. Všechno ostatní pomalu nestojí za řeč. Jak se to stalo, netušíme, ale ono se na to přijde - od nějakého hromadného využití dotace přes velký nákup jednoho klienta až po nějaké chytré schéma protřelého obchodníka, všechno je možné a třeba nám to někdo z „teslího klanu” prozradí.

Takže zpátky k VW, který tu sice skutečně též prodal násobně víc elektroaut, jde ovšem 98 vozů místo 30. Škoda šla dokonce dolů (182 aut místo 222) a Audi sice též výrazně rostlo, jenže jde o 17 aut místo 9. Je to všechno skoro nic a pokud tohle VW používá jako motivaci v nějakém interním oběžníku, bude to logické a racionální jako sázka na elektrická auta sama. Víc nás v číslech zaujala jiná data - celková bilance VW.

Ta totiž ukazuje, že VW jako značka za stejný měsíc prodal celkem jen 1 133 aut místo 1 648 vozů loni a klesl tak o víc než 31 procent. Prodal prostě o 515 aut míň, přičemž nejvíc utrpěl Golf. Nejsme tak naivní, abychom zaměňovali korelaci s kauzalitou jako někteří naši kritici, ale už fakt, že se někdo je schopen radovat z 68 prodaných elektromobilů navíc v momentě, kdy 515 jiných aut neprodal, nám přijde pozoruhodný.

Je to ale tak jako tak ochutnávka toho, co přijde, pokud se automobilky skutečně rozhodnou prodávat větší procento elektrických aut za každou cenu - jinak než cestou zásadního snížení celkového odbytu za současného, nominálně mnohem menšího nárůstu prodejů elektromobilů to bez nějakého převratného technického vynálezu to prostě nepůjde.

VW v Česku v září prodal také o 150 procent víc modelu ID.Buzz, gratulujeme. Je to 10 aut místo 4. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autoforum, statistik SDA

Petr Miler

