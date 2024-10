Takhle bizarně začal Mercedes odhalovat nové CLA. Červené je asi od krvavých slz těch, kteří čekali jen elektromobil před hodinou | Petr Prokopec

Příchod nových generací nejmenších a nejlevnějších Mercedesů je na spadnutí. Třídy A a B už u toho nebudou, CLA a další deriváty ale dorazí. Tohle je první oficiální ochutnávka, která potvrzuje velký obrat ve směřování německé automobilky.

Včerejším dnem odstartoval pařížský autosalon. Na ten zamířily třeba Škoda či Renault se svými „compliance cars“, tedy s vozy, které nepřišly proto, že by se po nich publikum ptalo od rána do večera, ale jako reakce na kruté mechanismy EU pokutující nadlimitní flotilové emise. Takový Mercedes-Benz ovšem ve městě nad Seinou chyběl, jakkoli do samotné Francie dorazil. Stalo se tak ovšem v souvislosti s 39. ročníkem Festival d'Hyéres, který se koná na jihu země a oslavuje hlavně módu mladých návrhářů.

Německá automobilka začala s pořadateli spolupracovat již v roce 2012, přičemž letos na akci přivezla i CLA nové generace. A nejde o koncept, který se ukázal už loni, nýbrž o sériové provedení. Protože ale to bude slavnostně odhaleno až někdy příští rok, byl sedan potažen maskovací fólií. Proto si říká „Erlkönig”, doslova „Starší král”, což je termín mající široké historické souvislosti, v německém automobilovém světě se ale v posledních dekádách používá hlavně pro maskované prototypy chystaných aut, čímž tento vůz doslova je.

CLA má nicméně hlavně otevřít novou kapitolu existence samotného Mercedesu, neboť automobilka ještě v minulém roce hořela pro elektromobilitu tak moc, že jí byla ochotna obětovat prakticky cokoli. Po rozsáhlé kritice a sílícím úprku klientely ale zjistila, že jít na ruku jen ideologii je cesta na věčnost.Odpískána tak byla někdejší strategie přejít na bateriový pohon do roku 2030, stejně jako jsou zjevně minulostí modely pojmenované EQ.

Neznamená to, že by třícípá hvězda elektrický program úplně zmrazila. Místo toho chce dávat lidem víc na výběr. S tím souvisí i sjednocení designu a názvů, jakkoli se často bude stávat, že elektrický a spalovací vůz používají pod povrchem zcela jinou techniku. To ale není případ nového CLA, který měl původně být jen elektrický stejně jako jeho sourozenci, teď už ale víme, že bude také spalovací. A stát bude na stejných základech.

Třetí generace stylového sedanu totiž stejně jako spřízněné kombi CLA Shooting Brake a SUV GLA a GLB stanou na platformě MMA. Ta měla původně skutečně hostit jen elektrický pohon, nakonec je však dostatečně flexibilní na to, aby dorazila s hybridní technikou i čistě spalovacími motory. O těch přitom již šéf automobilky Ola Källenius prohlásil, že budou „nejlepší na světě“, což zmiňovaný obrat firmy jen podtrhuje.

Ona změna je nicméně patrná i v čerstvé tiskové zprávě mapující prodeje značky za třetí letošní kvartál. O elektromobilitě v ní totiž již pomalu ani není zmínka, ostatně při pohledu na pouhých 42 500 prodaných elektromobilů představujících 31procentní meziroční propad není divu. Místo toho třícípá hvězda poukazuje na 10procentní vzestup plug-in hybridů či na skutečnost, že celkem od července do září prodala 503 600 osobních aut, tedy téměř tolik jako loni.

Když pak dáme dohromady nemalý propad elektromobilů a stabilitu celkového odbytu, je zjevné, že spalovací auta značky stoupají na oblibě. Snaha ohnout zákazníky přes koleno a plácáním je přinutit jednat jinak, než sami chtějí, by tak byla ještě víc kontraproduktivní než kdy dřív. Nemalovali bychom si ale, že se do Stuttgartu zcela vrátil zdravý rozum - víc než co jiného jde o z nouze ctnost, na kterou automobilka ráda zapomene, jakmile uvidí cestu, jak si přece jen prosadit svou.

Nový Mercedes CLA se na Festivalu d'Hyéres ukázal ve speciálně maskovaném provedení již v produkční verzi. Ta nakonec nebude jen elektrická, ale i spalovací. Ty červené fleky na něm jsou si asi krvavé slzy těch, kteří si plánovali něco jiného. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

