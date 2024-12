Technik Jaguaru po smrtelné nehodě vynesl na světlo, jaké šmejdy jsou auta vietnamského nudlového miliardáře, dostal padáka před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Vinfast

Kdyby byl zaměstnancem té samé firmy, ještě to pochopíte, do vlastních řad se nestřílí. Tento muž ale pomáhal vietnamské značce vyvíjet podvozky z pozice zaměstnance Taty, pak šel dělat k Jaguaru a Land Roveru. Přesto ho Britové vyhodili.

Pro dobrotu na žebrotu, říká se. Stejně jako platí, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Naposledy se o tom mohl přesvědčit Hazar Denli, technik s dlouholetými zkušenostmi, kterého v červenci tohoto roku propustila ze svých služeb automobilka JLR alias Jaguar Land Rover. Nikoli kvůli jejímu přechodu na elektromobilitu, důvodem byla Denliho předchozí práce pro vietnamskou značku VinFast patřící vietnamskému nudlovému miliardáři Pham Nhat Vuongovi. A okolnosti celé věci jsou svérázné.

Jak informuje BBC, zkušený technik se na Redditu podělil o svou zkušenost, podle níž jsou auta VinFastu šmejdy a pojízdné rakve, do kterých by pro své vlastní dobro neměl nikdo usednout. Denli ale pro VinFast nikdy nepracoval, takže vycházel jen z informací z doslechu?

Není tomu tak, dříve býval zaměstnancem společnosti Tata Technologies, tedy poradenské firmy, která pro VinFast a jeho modely VF6 a VF7 vyvinula některé komponenty. Mezi ně patřily i díly předního zavěšení, které se však během testů ukázaly být až příliš křehkými a nekvalitními. „Všimli jsme si kupříkladu toho, že klouby předních vzpěr se uvolnily, což může být extrémně nebezpečné. Může totiž dojít k rozpojení celé struktury a k upadnutí celého kola,“ uvedl Denli.

Tato zjištění si technik nenechal pro sebe, ale šel s nimi za svými nadřízenými. Jenže na nápravu nedošlo. A protože ani on, ani tři další členové jeho týmu nechtěli být s tak mizerným produktem spojeni, podala celá čtveřice výpověď. V dubnu letošního roku ovšem v Kalifornii došlo na tragickou nehodu, kdy vietnamské SUV po ztrátě kontroly narazilo do sloupu, vznítilo se a celá čtyřčlenná posádka v něm uhořela. Důvodem neměla být chyba řidiče, ale právě závada na voze.

Po tomto incidentu již Denli nedokázal mlčet a šel s pravdou ven na zmíněné sociální síti, kde mimo jiné napsal: „Nasedl bych do jakéhokoli vozu jiných značek, na nichž jsem se podílel, i když každé auto má nějaké chyby. Ale v případě VinFastu bych do žádného takového neusedl a rozhodně bych nenechal nikoho ze svých blízkých, aby do něj nastoupil.“ Vietnamská automobilka totiž zjevně upřednostnila nižší náklady před bezpečností a sáhla po levnějších materiálech s nižší výdrží.

Dva měsíce poté, co Denli své zkušenosti sdělil světu, byl ale propuštěn. A BBC dodává, že se tak stalo právě kvůli jeho kritice, což potvrzují interní dokumenty. Personální šéf firmy Tata Technologies totiž dané příspěvky viděl, načež apeloval na personálního ředitele JLR Dava Williamse, aby byl Denli propuštěn. Kromě toho informoval svého kolegu, že VinFast zahájil vlastní vyšetřování a identifikoval někdejšího technika firmy jako autora oněch slov.

Aktuálního zaměstnavatele sice nijak nepodrazil a zachoval se obecně správně, přesto ze strany firmy přišlo klasicky oportunistické „pokud to udělal jinde, může to udělat také u JLR“. Ovšem jen s vyhazovem se automobilka nespokojila, Denli se zároveň dočkal i zamítavého doporučení na platformě Magnit. V důsledku toho si ovšem dle svých slov v oboru již prakticky neškrtne. To vlastně až tak nezaskočí, neboť automobilky dnes škrtají jak na běžícím pásu. Rozhodně se jim tedy nehodí někdo, kdo má za svou prioritu bezpečnost zákazníků a je ochoten profláknout, jak s ní výrobci hazardují.

Celá záležitost je nicméně krajně nepříjemná pro JLR, který zjevně bude muset u soudu vysvětlit, proč někoho vyhodil za pravdomluvnost. Denlimu pak ostatně hraje do karet i vyšetřování americké agentury NHTSA, která řeší již 28 stížností na VinFast. Samotná automobilka pak ostatně již na počátku loňského roku povolala do servisů 2 800 aut kvůli nekvalitním šroubům předních brzdových třmenů. Vietnamské stroje tedy do světa pravou nohou opravdu nevykročily...

Láká vás kupříkladu vietnamské elektrické SUV VF7? V zájmu bezpečnosti vaší i vašich blízkých by snad ani nemělo. Foto: VinFast

Zdroj: BBC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.