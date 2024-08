Tesla fakticky zdražila základní Cybertruck o 900 tisíc korun, následek neutuchajícího zájmu to ale nebude před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Když někdo zdražuje nějaké zboží, obvykle je to projevem převisu poptávky nad nabídkou, což by pro Teslu byla dobrá zpráva. Jenže na tohle to tady nevypadá - spíš se zdá, že auto kupuje jen hrstka bohatých rozmařilců, kteří o levnější verzi nejevili zájem. A tak ji automobilka odstranila z nabídky a ostatním citelně zvýšila ceny.

Někteří to Tesle vyčítají, ale jako ekonomicky racionálně uvažující člověk její přístup chápu. Nabídka této automobilky je velmi živý mechanismus, který se průběžně přizpůsobuje realitě. Není o něco zájem? Tak se to zlevní a hned se něco prodá. Je o něco velký zájem? Tak se to zdraží, část kupců to odradí a zbytek zaplatí víc. Je něčeho moc na skladě? Tak se to vypráská akčními cenami. Chybí něco na skladě? Tak se situace vyrovná ad hoc zdražením. Ztratili lidé o něco zájem úplně? Tak to vůbec nebudeme nabízet, však proč bychom měli.

Je to samozřejmě trochu nepřehledné a pro některé zákazníky potenciálně rmoutící - snadno se může stát, že auto, které jste včera koupili za 2 miliony korun, je najednou k mání za 1,6 milionu a je úplně stejné. Tak to ale prostě chodí a aspoň nám jen tento přístup sympatičtější než zabedněné trvání na čemkoli bez ohledu na reakci trhu. Takový Mercedes, který říká, že své elektromobily nezlevní, i kdyby jich BMW prodávalo 10krát tolik, hlavně aby si nepokazil ceny, je typickou ukázkou takové zabedněnosti. A co s auty, která se očividně neprodávají, bude dělat? Vyfotí se s jejich krásnými a skoro nikým neakceptovanými katalogovými cenami a fotky bude rozvěšovat po Instagramu? Stejně nakonec zlevní...

Přístup Tesly je skoro nekonečně flexibilní a jeho poslední projev je opravdu drastický. Jak si všimli lidé na Redditu, automobilka razantně, ale opravdu zásadně změnila nabídku Cybertrucku, který bylo ještě na začátku týdne možné v USA koupit od necelých 61 tisíc USD (něco přes 1,4 milionu Kč) za verzi s pohonem zadních kol. Od necelých 80 tisíc USD (1,85 milionu Kč) pak bylo možné sáhnout po verzi s pohonem 4x4 a za baťovských 99 990 USD (přes 2,3 milionu Kč) šlo mít vrcholný Cyberbeast. „Ain't no more,” mohou nyní říci Američané.

Tesla totiž současně vyřadila základní provedení z nabídky a všechna ostatní zdražila o 20 tisíc dolarů. To znamená, že nejlevnějším Cybertruckem je nyní varianta All-Wheel-Drive za 99 990 USD, zatímco vrcholný Cyberbeast stojí 119 990 USD, plných 2,8 milionu Kč. Fakticky to tedy znamená zdražení základního provedení o víc jak 900 tisíc korun, třebaže oním provedením je jiné, lepší auto než dřív. Takže je o Cybertruck giga-zájem, jak by možná řekla Tesla? Nic tomu nenasvědčuje.

Dosavadní prodejní čísla vozu jsou totiž nevýrazná a spolu s úpravou ceníku došlo i na citelné zkrácení odhadované doby dodání. Spíš to vypadá, že Cybertruck moc lidí nekupuje. A když už ho někdo chce, je to vyšší verze bez velkých ohledů na cenu. Proto nejspíš skončil základ, proto zdražilo všechno ostatní. Čas ukáže víc, nabídka Tesly se může znovu změnit klidně pozítří, ale tento dojem aktuální změny dělají.

Tesly Cybertruck už ani v aukcích nejsou tak horkým zbožím, jakým bývaly, zájem podle všeho uvadá. Ale ne všech sférách, drahé verze zřejmě zůstávají žádané. Obojí se pak nejspíš zračí v posledním přeskupení ceníku automobilky. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Zdroje: Reddit, Tesla

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.