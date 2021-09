Tesla konečně chystá Model 3, kterému by se mohlo líbit i v Česku před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Ježdění v České republice má svá specifika, není to ale tak, že by zdejší situace byla zcela unikátní. V místních podmínkách by se tak mohlo líbit Modelu 3, který Tesla právě vyvíjí pro Indii.

Po českých silnicích Tesel moc nejezdí, prodá se jich tu minimum. Letos má zatím americká značka na kontě 139 prodaných aut a podíl na trhu 0,9 promile, což ji řadí kamsi mezi velmi okrajové značky typu DS, Jaguar nebo Mini. A s téměř 50% meziročním poklesem prodejů se nezdá, že by mířila k lepším zítřkům.

Přesto Tesly občas na silnicích vidět jsou, zejména pak Modely 3. Jak moc dobře se tu jejich majitelům jezdí, nevíme, kolega kdysi vyzkoušel Model S a na baterky dojel z Prahy jen kousek za Benešov, pak mu došla šťáva. A tak daleko se dostal jen díky tomu, že se auto po cestě přehřívalo a omezovalo dostupný výkon. S místními možnosti dobíjení to tedy asi nebude žádný med, je tu ovšem ještě jeden problém, který by mohl trápit i méně náročné řidiče - kvalita českých silnic.

Ty hlavní už v posledních letech nejsou v tak mizerné kondici, jako bývaly, jakmile ale sjedete na cesty nižších tříd nebo okrajovější městské komunikace, bývá to u nás pořád kříž. Cokoli s nižším a tužším podvozkem či pneumatikami se zesílenými bočnicemi trpí a všechno toto se Tesel týká - nižší jsou kvůli minimalizaci odporu vzduchu, těžší kvůli baterkám a taková auta nikdy nemohou mít vyloženě poddajné pneu už kvůli hmotnostnímu indexu. A když se k tomu přidají stále bující zvěrstva jménem příčné prahy či jiné absurdní stavební úpravy, život v Česku s podobnými auty nemůže být lehký. Spása se ovšem rýsuje.

Že by Tesla vyvinula nějaké specifické naladění pro Česko, nelze při výše zmíněných prodejích očekávat. Momentálně má ale spadeno na Indii, velmi perspektivní miliardový trh, právě tam ovšem svá auta ve standardní podobě prodávat nemůže. Kdo byl kdy v Indii, ví, že většina tamních komunikací začíná připomínat silnici jen po láhvi vodky a v civilizovanějších částech země mají pro změnu v oblibě velmi vysoké zpomalovací prahy.

Indický Autocar uvádí, že po testu Modelu 3 na místních cestách lze hodnotit auto jako nepoužitelné. A k podobnému závěru došla i IDIADA, která po vyzkoušení malé Tesly na 200 příčných prazích konstatuje, že auto se světlou výškou jen 140 mm vzala „břichem” hned 160 z nich. Auto tak bude muset být zvýšeno o 25 mm, aby Indii „přežilo”, a to dává naději i pro nás.

Pro Teslu to nebude úplně jednoduchá úprava, neboť musí předělat celé odpružení, použití stávajících tlumičů ani pružin není pro takovou změnu vhodné. A jistě to ovlivní řadu dalších faktorů - aerodynamiku, jízdní vlastnosti, brzdné schopnosti, akceleraci... Nutná bude v podstatě kompletní rekalibrace. Na konci by ale mohla být varianta, která by v Česku odolala s větším úspěchem témuž jako v Indii - špatným cestám a vysokým příčným prahům.

Tesla Model 3 nebyla pro Česko stvořena z vícero hledisek, do místních podmínek se ale moc nehodí ani její podvozek. Verze chystaná pro Indii by mohla zapadnout lépe. Foto: Tesla

Zdroj: Autocar India

Petr Miler