Tesla odhalila faceliftovaný Model S, jeho interiér je bez přehánění šokující

Foto: Tesla

Buď se u Tesly zbláznili, nebo si z nás dělají legraci. Toto není žádný divoký koncept nezávislého designéra, ale prezentační materiál automobilky, která chce do provozu dostat volant jako z KITTu.

Tesla před pár hodinami odhalila své finanční výsledky za poslední letošní kvartál, a tedy i za celý rok 2020. Investory výjimečně nepotěšily a akcie firmy zamířily dolů, neboť i když jsou výkazy automobilky nejlepší v historii, nejsou tak dobré, jak se očekávalo. Tesla sice poprvé ve své historii dosáhla zisku za celý rok, současně ale platí, že přijala 1,3 miliardy dolarů za prodej jakýchsi emisních povolenek, bez nichž by byla stále ve ztrátě. Jinými slovy - do černých čísel se dál dostává jen z přerozdělovaných peněz jiných a sama provozuje ztrátový byznys.

Toto ale není nový příběh, a tak mu dále nevěnujme prostor. Elon Musk, jistě vědom si ne až tak růžové reality, má ale pro podobné situace vždy v klobouku nějakého králíka, a tak na prezentaci trochu neočekávaně vytáhl už poněkolikáté faceliftovaný Model S. Tohle auto se ve stejné generaci prodává už 9 let, takže optikou tradičních životních silně přesluhuje, protože ale Tesla nestíhá dostávat na trh nové typy, nelze očekávat, že by s novým eSkem přišla v jakkoli dohledné době. A tak jej znovu pouze částečně inovovala.

Mohl by to být další článek o nudné modifikaci zevnějšku (a vlastně i na to dojde), nebyla by to ale Tesla, kdyby nedokázala něčím překvapit. Vozu totiž dodala tak absurdní interiér, že ani nevěříme, že by v této podobě mohl vstoupit do prodeje plníc všechny regulatorní požadavky, ale o tom až za chvíli.

Začneme u zevnějšku, který se opravdu dramaticky nezměnil. Designéři přidali Modelu S opět trochu ostřejší linie, které jsou patrné hlavně ve spodní části přídě, pokud ale nemáte plakát této Tesly nad postelí, změn si možná ani nevšimnete. Pohled do interiéru vám ovšem přijde povědomý jen tehdy, pokud nad onou postelí máte plakát Knight Industries Two Thousand neboli KITTu, protože to je asi to jediné auto, které nyní velká Tesla připomíná.

Některé modifikace jsou očekávané, třeba přiblížení vnitřku Modelu 3 v podobě přesunu displeje informačně-zábavního systému výše, navíc v horizontální, nikoli vertikální podobě. Trojce je podobná i celková velmi jednoduchá architektura, třebaže Model S si ponechává klasickou přístrojovou desku, a displej přidaný pro cestující vzadu je příjemné doplnění. Ale co ten volant?

Pravidelně kritizujeme výrobce za to, že používají dole zploštělý volant - pro klíčový ovládací prvek, po kterém z podstaty musíte přehmatávat (protože žádné produkční auto nemůže mít asi tak třičtvrtě otáčky mezi dorazy, aby bylo rozumně ovladatelné) je to absurdita bez faktického přínosu. Museli byste mít něco jako Lamborghini Countach nebo měřit 2,5 metru, abyste prostor navíc pro nohy tím vzniklý ocenili. Tesla se ale rozhodla zajít ještě o tři úrovně dál - volant nejenže není kulatý, nahoře není žádný.

Připomíná spíše knipl letadla nebo zmíněné „kormidlo” KITTu a byť se jistě najdou tací, kteří nad tím zajásají, fungovat to prostě nemůže. Toto není Formule 1, na které můžete mít ruce pořád na jednom místě volantu a vůz bez potíží ovládat, jde o silniční auto, které má podle technických specifikací nadále 2,05 otáčky mezi dorazy řízení. Jinými slovy, musíte více jak dvakrát otočit celým volantem o 360°, abyste přední kola dostali z jedné krajní pozice do druhé. Něco takového je číslo relativně malé, ale v dnešním automobilovém světě nikoli neobvyklé a s volantem s podobným tvarem se rozumně a bezpečně zvládnout prostě nedá.

Budeme se tedy velmi divit, pokud toto dostane schválení pro běžný provoz kdekoli na světě, zejména pak v Evropě, kde jsou běžně z bezpečnostních důvodů sledovány i mnohem větší prkotiny. Podívejte se ale sami na to, co Tesla vymyslela - teď to šokuje, v druhé fázi očekáváme informaci jako: „Chtěli jsme nabídnout výjimečný moderní volant, ale s ohledem na legální limity není na všech trzích k dispozici.”

Model S se 9 let po svém příchodu na trh dočkal dalšího faceliftu. Že je jeho interiér jako z jiného světa by nevadilo, fakticky je to ale nebezpečný nesmysl. Foto: Tesla



Stejné úpravy dostal i spřízněný Model X. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

