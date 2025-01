Tesle poprvé po víc jak 10 letech meziročně klesly prodeje, na skladech jí vázne stále víc nejdražších modelů před hodinou | Petr Prokopec

A investoři v panice poslali akcie dolů tak moc, že se nachází znovu výrazně pod 400dolarovou hranicí. Na jednu stranu je to vzhledem k odhaleným výsledkům přehnané, na tu druhou je třeba vnímat, že jejich hodnota je vysokými očekáváním vyšponovaná až k prasknutí.

Máme tu leden nového roku, tedy období tradičně spojené s ohlédnutím za výsledky předchozím kalendářním obdobím. Mezi velkým automobilkami se jako první o slovo přihlásila Tesla, která za uplynulých dvanáct měsíců zákazníkům dodala 1 789 226 nových aut. To nezní jako málo, zejména v kontextu s předloňskými výsledky ale na Wall Street vyvolal menší paniku. Registrace za rok 2023 totiž vystoupaly na 1 808 581 aut, což znamená, že Tesla vůbec poprvé za víc jak poslední dekádu nedokázala překonat výsledek předchozího roku.

Rozdíl je to drobný, skoro zanedbatelný, je ale třeba jej vnímat v širším kontextu. Tesla se léta tváří jako firma, která jednou bude prodávat desítky milionů aut ročně a drtivě ovládne celý trh, očekává se tedy soustavný výrazný růst. Podobná stagnace už na necelých 2 milionech ročních prodejů je varovná. A také třeba dodat, že akcie zažily v posledních týdnech po vítězství favorita Elona Muska v amerických prezidentských volbách ohromný růst, což vytváří prostor pro podobně ohromný pokles.

Investoři tedy v reakci na odhalené výsledky začali poněkud panikařit a cenu akcií americké automobilky poslali dolů tak moc, že jen za poslední týden ztratila 20 procent své hodnoty. S ohledem na samotné výsledky je to na jednu stranu přehnané, nic zásadně lepšího po předchozích třech kvartálech ani nešlo čekat. Na tu druhou je ale třeba vnímat řadu dalších varovných světlic, které výsledky Tesly střílí do vzduchu.

Především platí, že o výsledky Tesly se stará pouze pět modelů, z nichž ten nejstarší byl představen již v roce 2012. Oba dnes klíčové typy mají též dávno po premiéře a o ten nejnovější je mnohem menší zájem, než si mnozí malovali. Na skladech tak Tesle vázne stále víc nejdražších modelů, které víc než co jiného prodává po hrstkách.

Nechme nyní stranou registrace Modelů S a X, ty mají už díky svému stáří na nezájem publika nárok, varovné jsou hlavně výsledky pick-upu Cybertruck. Tesla si s tímto na základě předběžných rezervací spojovala prodejní zválcování tradičních spalovacích konkurentů, nic takového se ale nenaplňuje. Vyjádřit zájem a složit zálohu ve výši pár dolarů je něco trochu jiného, než abyste si koupili skutečné auto za víc než 100 000 USD neboli 2,4 milionu korun. Zvlášť když Tesla původně vábila na ceny startující na pouhých 39 990 USD (980 tisíc korun) a auto dnes začíná na přesně dvojnásobné ceně.

Ve finále tak Cybertruck spolu s Modely S a X (Tesla prodeje těchto typů jednotlivě neuvádí) dokázal za loňský rok zlákat jen 85 133 lidí, což je mimo jiné podstatně méně, než kolik kusů automobilka vyrobila (94 105 aut). Oproti tomu v případě Modelu 3 a Y došlo na vyprazdňování skladů, neboť montážní linky loni opustilo 1 679 338 vozů, ovšem předáno jich bylo 1 704 093. To by Tesle mohlo částečně vylepšit účetnictví, na finanční výsledky si ale musíme počkat do konce ledna.

Ukazuje se tak, že nejstarší modely Tesky netáhnou vůbec a její drahá novinka též. Modely 3 a Y jsou na tom slušně, ale také ty stárnou a v dohledné době víc než facelift (Model Y) čekat nemohou. Ani to nevypadá jako cesta ke světové dominanci.

Zcela nové produkty pak Tesla spíše jen slibuje. Musk uť odpískal příchod levného Modelu 2 na úkor robotického taxíku, který je spíše než co jiného utopií. Kromě toho je třeba dodat, že evropské či australské prodeje výrazně klesají a další vývoj v klíčové Číně je krajně nejistý, nakonec i kvůli zmíněnému spojení s Donadlem Trumpem. Stačí tedy jakýkoli nenadálý výkyv právě tam a střecha může být v plamenech.

Stejně tak ovšem může jako mávnutím kouzelného proutku razantně narůst zpátky do hvězdných výšin tržní kapitalizace značky. Ostatně kdyby Tesla dosáhla stejných registrací v letošním prvním kvartálu, jakých dosáhla v tom loňském posledním, investoři by Muska chválili na každém rohu. Prodaných 495 570 aut totiž představuje rekord v historii firmy za jedno čtvrtletí. Jen zkrátka přišel ve špatnou dobu a přebíjí jej horší než očekávané celoroční výsledky.

Loňské prodeje Tesly nejsou vyloženě špatné, jenže zaostávají za těmi předloňskými, vykazují varovné znaky a nejdou dohromady s extrémními očekáváními investorů. Proto také akcie firmy utrpěly tak výrazné ztráty. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

