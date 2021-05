Tesla právě přišla o jeden z největších zdrojů svých příjmů. To nejhorší ji čeká, ne naopak před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bloomberg

Na první pohled se může zdát, že Tesla je z nejhoršího venku. Je jasně nejhodnotnější automobilkou světa a vykazuje jeden zisk za druhým. Jenže je to velice křehká rovnováha, která se může rychle stát minulostí.

Bob Lutz, bývalý viceprezident BMW, Fordu nebo General Motors opakovaně prohlásil, že Tesla je odsouzena ke zkáze. Příznivci kalifornské automobilky jeho slova rádi smétají ze stolu jako pohled člověka, kterému ujel vlak reality, tak jednoduché to ale být nemusí. Lutz je zkušený manažer, který v minulosti opakovaně osvědčil své schopnosti i jisté vizionářství a jeho pohled na věc tak nelze brát na lehkou váhu.

Ve stručnosti řečeno Lutz konstatuje, že Tesla nemá žádnou podstatnou technickou výhodu, je dlouhodobě ztrátová a do zisků se dostává jen díky přeprodejům amerických eko-kreditů nebo tzv. poolování s evropskými výrobci překračujícími limity emisí CO2 stanovené EU. Ti pak mohou prodeje svých aut započítávat společně s Teslou, limity nepřekročit a neplatit tak EU. Tesla si za to ale samozřejmě zaplatit nechá.

To je obchodní model, který sice funguje, ale do kdy? Lutz říká, že Tesla takto jen využívá stavu, kdy s elektromobily začala dříve za cenu ekonomických ztrát pramenících z jejich samotného prodeje, tento stav se ale ostatním automobilkám líbit nebude. Jakmile to začne dávat ekonomický smysl pro ně, nabídnou svá vlastní elektrická auta, která navíc budou Tesle konkurovat, její tržní podíl začne jen klesat, stejně jako její příjmy z prodeje svých na oko nulových emisí CO2. Pokud se pak Tesla nedokáže stát ziskovou bez těchto příjmů, skončí, bude pohlcena jinou firmou či cokoli podobného.

Nikde samozřejmě není psáno, že se to stane. Elon Musk je chytrý člověk podobně jako Lutz a vymyslel už tolik kulišáren, že se Tesla může dostat tam, kam touží. Je ale současně třeba neignorovat současnou realitu a probíhající vývoj, který zatím stále dává zapravdu Lutzovi.

Ano, Tesla má ohromnou hodnotu a byla zisková už 7 kvartálů v řadě, stačí se ale podívat na ten poslední, abychom zjistili, jak se věci mají. Ze svých standardních aktivit Tesla za první kvartál „vyvařila” masivní ztrátu 181 milionů USD, tedy si 3,9 miliardy Kč. Pouze prodej emisních kreditů za 518 milionů dolarů a zisk z nákupu a prodeje Bitcoinů (101 milionů) posunul firmu do plusu. Tak je tomu skoro pořád a než začnete opakovat klišé o tom, že Tesla přece investuje do továren a dalších věcí, podívejte se na její účetní výkazy detailně.

Hrubá provozní marže pouhých 4,5 % (bez započtení oněch kreditů) je extrémně nízká a zatím stále ukazuje jen na neudržitelnost hlavního podnikání Tesly jako takového. Pro méně znalé dodejme, že investice do továren a další dlouhodobé investice provozní čísla nikterak neovlivňují a investice do výzkumu a vývoje, které je pochopitelně ovlivňují, nejsou u Tesly tak vysoké, jak si někteří malují. Jsou v zásadě stabilní a procentně ve vztahu k obratu tedy neustále klesají. Procentuelně jsou pak nižší než u zavedených výrobců, třeba koncernu GM. Nic z toho prostě nedělá dojem, že by Tesla byla za vodou - naopak se s levnějšími modely dostává do stále komplikovanější situace a bez oněch eko-kreditů bude okamžitě ztrátová. Ani Bitcoiny by to nezachránily. Z boje o přežití tak zcela jistě není venku, to nejhorší ji spíše čeká.

Právě v tento moment pak přichází zpráva, kterou by Tesla chtěla slyšet asi ze všech nejméně. Agentura Reuters s odvoláním na francouzský list Le Point informuje, že šéf koncernu Stellantis nepočítá s tím, že by jím řízená společnost nadále vstupovala s Teslou v Evropě do zmíněného poolingu, za což ji dříve FCA (dnes součást Stellantisu) platila desítky miliard korun, velmi podstatnou část jejích zisků.

„S elektrickou technikou, kterou PSA přinesl do Stellantisu, samostatně obstojíme před regulacemi emisí CO2 už tento rok. Proto nebudeme muset dále poolovat s Teslou nebo kýmkoli,” řekl mimo jiné Tavares pro Le Point. Není přesně známo, kolik FCA Tesle platil, neboť v momentě uzavření dohody FCA řekl, že Tesle zaplatí až 2 miliardy euro (dnes skoro 52 miliard Kč), nebylo ale známo, za jaké časové období - pravděpodobně v horizontu několika let. Ať už to ale bylo jakkoli, šlo o jeden z největších zdrojů příjmů Tesly a podstatnou součást toho, co jí mění ze ztrátové firmy v ziskovou.

Uvidíme, co bude následovat, pokud ale bude Tesla dál přicházet o tyto příjmy „bokem” a svůj elementární byznys nedostane do černých čísel a neposune své marže podstatně výše, Lutzovo proroctví se může snadno začít naplňovat.

Model 3 je přes svou relativně vysokou cenu příliš levné elektrické auto na to, aby Teslu drželo v černých číslech. Bez byznysu s „emisními povolenkami” je Tesla v minusu a momentálně přišla o jeden ze svých největších příjmů na tomto poli. Ilustrační foto: Tesla

Zdroje: Reuters, Tesla

Petr Miler