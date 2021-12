Tesla prodává nová auta se 4 roky starými bateriemi, už teď jim chybí podstatná část kapacity před 2 hodinami | Petr Prokopec

Po osmi letech bývají elektromobily na odpis kvůli kapacitě baterií. Nabízet jako nová auta vozy se čtyři roky starými pakety výměnou za nevýznamnou slevu tak nutně zvedá obočí.

Na jedné straně je třeba ocenit, že se Tesla pokouší dělat věci jinak, příval čerstvého vzduchu je vítaný v jakékoli branži. Pokud nicméně ta či ona firma chce novým přístupem zabodovat, pak by se logicky měla snažit o to, aby její kroky vyznívaly ve prospěch zákazníků a nikoli ve prospěch firemní kasy. Právě v tomto ale Tesla selhává, což se potvrzuje i v nejnovějším případě. Kalifornská automobilka totiž začala na svém webu nabízet na oko nová auta modelového roku 2021, která ovšem až tak nová nejsou.

Tedy možná jsou, ale ne celá. U více než stovky takto nabízených vozů na různých místech USA je zmíněno, že jejich „dojezd může být až o 12 procent nižší kvůli stáří baterií“. Vedle tohoto popisku se pak nachází odkaz, který vás po kliknutí navede na poněkud zmatečné vysvětlení. Automobilka dále uvádí, že „toto vozidlo bylo osazeno paketem baterií vyrobeným v roce 2017. Jakkoliv byl tento paket baterií zcela nový, když bylo vozidlo vyrobeno, jeho články v důsledku stáří mají sníženou kapacitu, pročež ve srovnání se současnými parametry můžete očekávat až 12procentní redukci dojezdu.“

Vysvětlení je napsáno tak neobratně, že je těžké chápat, co se Tesla snaží říci. Jestli jsou ona vozidla nabízena jako auta modelového roku 2021, pak není možné, aby bateriové pakety byly zcela nové ve chvíli, kdy vozidla byla vyrobena. Možná byly nepoužité, ovšem zcela nové nikoli, to by s nimi Tesla nespojovala rok 2017. Buď jde tedy o čtyři roky stará auta, která byla modernizována tak, aby vypadala jako ta letošní, nebo jde o nové vozy osazené sice de facto novými, ale před čtyřmi léty vyrobenými bateriemi.

Nejde nicméně ani tak o to, co je součástí vysvětlení, ale spíše o to, co jeho součástí není. Otázkou je totiž záruka na dané pakety, neboť Tesla standardně počítá s osmi lety či 160 tisíci kilometry. Tak je tomu ovšem u skutečně nových baterií. Tyto jsou ovšem čtyři roky staré a mohou mít dojezd snížený až o 12 procent. Znamená to tedy, že záruční doba bude pouze čtyřletá a počáteční kapacita není 100procentní, nýbrž 88procentní? To by ovšem znamenalo, že nabízené vozy před sebou nemají zrovna zářnou budoucnost.

V tomto ohledu je třeba vzpomenout na nedávný výbuch Tesly Model S, za nímž stál její nespokojený majitel. Tomu baterie po osmi letech odešly natolik, že dle značky nebylo možné nic jiného než jejich výměna. Ta by nicméně stála 20 tisíc euro, tedy asi 505 tisíc Kč, což není zrovna nízká suma. Bez jejího zaplacení byl ale vůz nepoužitelný, šlo jej použít jen jako zdroj náhradních dílů. Proto lze snáze chápat, že majitel nechal Teslu obložit 30 kilogramy dynamitu a rozmetat jej na kousky i s figurínou Elona Muska za volantem.

Pokud by se přitom něco takového opakovalo i u nabízených předváděcích vozidel, pak tu rozhodně nemáme dobrou koupi, tedy ze zákaznického úhlu pohledu. Ona auta jsou totiž jen o zhruba 35 tisíc korun levnější než jiné vozy se skutečně novou baterií. Počítat u nich tedy lze se 100procentní kapacitou, stejně jako s osmiletou zárukou. Pokud tedy kdokoliv zvažuje koupi zdánlivě zvýhodněné nové Tesly, měl by se mít na pozoru.

Problémy nicméně má automobilka i v jiných oblastech, než je podivná nabídka těchto vozů. Aktuálně totiž přestala přijímat rezervace na Roadster druhé generace, u kterého dokonce již ani neuvádí ceny. Nedávno to samé udělala se Cybertruckem. Je tak otázkou, kdy se kterýkoli z těchto modelů dostane na trh - na prezentaci nového Roadsteru došlo již v roce 2017, přičemž k zákazníkům měly první kusy dorazit loni. To se samozřejmě nestalo a je nyní nejasné, kdy se to stane, pokud vůbec někdy.

Tesla se v rámci nové nabídky vozů modelového roku 2021 drží hesla „nechci slevu zadarmo“. Auta jsou totiž osazena čtyři roky starými pakety baterií, u nichž může dojezd klesnout až o 12 procent. Oproti skutečně novým exemplářům jsou přitom levnější jen o 35 tisíc korun. Ilustrační foto: Tesla

Petr Prokopec

