Tesla ukázala faceliftovanou verzi svého bestselleru. Problematičtějším modelem už se inspirovat nemohla | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Věčně nekritickým obdivovatelům Tesly to asi bude fuk, ale jak na novinku budou reagovat ostatní, je otázkou. Model Y přebírá ke zbytku vozu nepadnoucí a samy o sobě problematické designové nápady mizerně prodávaného Cybertrucku.

Dlouho očekávané se konečně stalo skutečností, Tesla po dlouhých průtazích odhalila faceliftovaný Model Y. Zatím je venku pouze čínské a australské provedení, evropská či americká verze se ale minimálně po stránce designové lišit nebudou. A je otázkou, zda je to dobrá zpráva. Hlavně přepracovaná příď změnila vůz k nepoznání, a to směrem k pick-upu Cybertruck, který se aktuálně jeví být nejproblematičtějším modelem značky z hlediska prodejů. A něco nám říká, že jeho design v tom má prsty strčené pořádně hluboko.

Něco takového by bylo tím posledním, co Tesla u svého dnes nejprodávanějšího modelu potřebuje. Buď jak buď menší ze dvou SUV značky zdědilo ze Cybertrucku hlavně úzké světlomety propojené podsvícenou lištou táhnoucí se přes celou šířku vozu. Na podobné modifikace došlo rovněž vzadu, přičemž s novými nárazníky došlo nejen na natažení délky o 47 milimetrů na 4 797 mm, ale také zlepšení aerodynamiky. Jde o drobný posun (Cd 0,22 místo 0,23), nicméně dle automobilky by měl mít spolu s dalšími modifikacemi znatelný vliv na dojezd. Ten se nicméně liší dle toho, jaká metodika byla při jeho výpočtu použita. V Číně by totiž základní verze s pohonem zadních kol a bateriemi CATL o kapacitě 62,5 kWh měla zvládnout 593 kilometrů, tedy o 39 km více než dosud.

Austrálie ovšem jede podle cyklu WLTP, spojeno je tedy s dojezdem 466 km, což oproti minulosti představuje nárůst o 11 km. Verze s pohonem všech kol, jež disponuje paketem od LG s 78,4 kWh, má přitom na kontě 719 km (+31 km) v Říši středu, respektive 551 km (+18 km) u protinožců. Realita pak samozřejmě bude úplně jinde, zvlášť v zimních měsících, za to už se nes některé automobilky ani nestydí.

Lepší obtékání vzduchu vedlo i ke zlepšení dynamiky, přičemž v tomto ohledu se již data pro Čínu a Austrálii shodují. Zadokolka s 299 koňmi tak potřebuje ke zdolání stovky 5,9 sekundy, což je o šest desetin lepší hodnota než dosud, zatímco čtyřkolka disponující 450 kobylami danou metu protne za 4,3 sekundy (zlepšení o pět desetin). Očekávat pak do budoucna můžeme i variantu Performance, která by se nejspíše mohla dostat k rovným třem sekundám. Kdy přesně ale dorazí, nevíme.

Tesla nezapracovala pouze na aerodynamice, nýbrž vyslyšela kritiku zákazníků na příliš prkenný podvozek. Jeho nastavení by proto nyní mělo být poddajnější, zároveň mělo dojít na překalibrování řízení, které má nově dávat lepší odezvu. Automobilka navíc dodává, že s pomocí nových kol, pneumatik a menšího počtu spár na karoserii došlo u faceliftovaného Modelu Y na 22procentní redukci hluku od vozovky a 20procentní v případě větru.

Na modernizaci pochopitelně došlo také v interiéru, kde nově trůní 15,4palcový centrální monitor místo původního 15palcového. Na něj se přitom přesunulo ovládání převodovky, Tesla zároveň také přistoupila k vylepšení CPU kvůli rychlejšímu přenosu dat. Nová jsou přední sedadla, která nyní kromě vyhřívání nabízí i chlazení, více však bylo zapracováno na zadních - ta jsou prodloužena o 15 mm a jejich opěrky jsou o 17 mm širší kvůli většímu pohodlí.

Zadní cestující navíc nově mají k dispozici 8palcový monitor, skrze který mohou ovládat klimatizaci, stejně jako slouží k přehrávání filmů či hraní her. Standardem se pak stal rovněž audiosystém s 16 reproduktory či ambientní podsvícení. Vlastně tak nepřekvapí, že ceny povylezly nahoru. Zatímco v Číně bude Model Y startovat na 263 500 juanech (cca 877 tisíc korun), Australané za něj budou muset zaplatit již 63 400 AUD (957 tisíc Kč).

V prvním případě jde o posun o zhruba 50 tisíc korun, který by možná nebyl tak důležitý, kdyby ovšem v Říši středu hlavně mezi výrobci elektromobilů nezuřila cenová válka. Protinožci ale dost možná již do Tesly nebudou tak žhaví, neboť posun o 113 tisíc korun je již opravdu značný. Jak tomu bude v USA či Evropě snad zjistíme záhy. S ohledem na stále četnější konkurenci ale jakýkoli cenový růst automobilce neprospěje.

Model Y se proměnil opravdu razantně, nové hranaté čelní partie ale ke zbytku auta nepasují a symbolizují dosud nepříliš úspěšný Cybertruck. Otázkou je, jak moc auto přijmou zákazníci z řad normálních lidí. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

