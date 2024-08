Tesla nabízí za 16 tisíc Kč „ledničku” do Cybertrucku. Větší nesmysl vzhledem ke konstrukci auta vymyslet nemohla před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Kdo by v autě nechtěl mít mobilní ledničku? Je to odvěký sen cestovatelů, který by si v elektricky poháněném voze měli mít možnost splnit snáz než v jakémkoli jiném. Řešení Tesly je ale mimořádně nešťastné, a přesto není ani trochu levné.

Tesle rozhodně nelze upřít snahu. Pod vedením Elona Muska zkouší americká automobilka inovovat, co se dá, a tak byla po léta vnímána jako čerstvá krev vpravená do žil v mnoha ohledech konzervativní branže. Jenže poslední dobou při tom dělá víc přešlapů, než by bylo zdrávo. Platí to hlavně v případě pick-upu Cybertruck, který je problematický sám o sobě. V kombinaci s některými doplňky, jako je tzv. prodlužovač dojezdu, pak zvedá obočí ještě víc.

Nyní tu máme další nesmysl, i když by jinak mohlo o jít velmi vítaný prvek. Jde o chladicí box určený právě pro tento pick-up, v jehož případě automobilka neudělala správně prakticky nic. A momentálně nejspíše doufá, že lidé se i tak nechají opít rohlíkem, pročež si za svou novinku účtuje 700 dolarů (cca 16 100 Kč). Protože ale žijeme v době, kdy lze tvrdit, že císař má nové šaty, i když je prokazatelně nahý, vlastně by nás nakonec nepřekvapilo, kdyby s ním slavila úspěch.

Abychom byli konkrétní, zmíníme, že při rozměrech 97x41x32 centimetrů je box opravdu velký a adekvátně prostorný. Jenže přední zavazadelník ani tak nevyplňuje od stěny ke stěně, místo toho po obou jeho stranách zbývá trocha místa. Lze tedy počítat s nežádoucím pohybem za jízdy, což je ale pořád ten menší problém, který snadno vyřeší zaplnění volného místa něčím jiným. Až šokující ale je, že Tesla tuto „ledničku” neudělala aktivní, nelze ji tedy připojit k 48voltovému okruhu, který k tomu vyloženě vybízí.

Místo kompresoru veškeré chlazení obstarávají kostky ledu, které si dovnitř nanosíte. I to samozřejmě bude nějak fungovat a za 600 Kč by to byla dobrá věc, ale za 16 tisíc? Když navíc box budete chtít do auta vpravit funkční, lepší bude jít nadvakrát, neboť i bez ledu a chlazených věcí váží kvůli ocelové konstrukci prázdný 14 kilogramů. Jinými slovy, za 16 tisíc korun vám Tesla prodá těžkou ocelovou krabici, která má leda příhodný design a jejíž jedinou funkční výbavou jsou dvě dělicí přepážky.

Izolace té nejvyšší kvality pak má zajistit, že kostky ledu zůstanou zmrazené po několik dní, tomu je ale zvlášť o letošním létě těžké věřit. Ale i kdyby, proč dva dny? Proč ne věčnost díky aktivnímu chlazení? Palubní lednička může být pro mnohé splněný sen, tento ocelový box je ale za svou cenu jen předražený nesmysl.

Tesla vyrukovala s chladicím boxem, který je určen pro přední zavazadelník elektrického pick-upu Cybertruck. Jenže jen nevyplní od stěny ke stěně, nelze jej připojit k elektrickému okruhu a už prázdný je velmi těžký. Za to vše pak je třeba dát 16 tisíc korun. Co to je? Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

