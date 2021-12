Tesla zastavila prodej svých nejdražších modelů, přestala přijímat objednávky, stáhla ceny před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Americká automobilka se odhodlala k pozoruhodnému kroku, jehož pozadí zatím není jasné. Ve většině světa přestala prodávat své Modely S a X, v tuto chvíli tak u nás nejsou známy ani jejich ceny, ani ceny příplatkových prvků.

Prvním vozem Tesly byl sice Roadster, ten ale nicméně můžeme brát spíše jako předehru, která zapojila veřejnost do dalšího vývoje elektrických technologií. Historie se začala psát spíše až v roce 2012, kdy dorazil Model S. Jeho platformu pak dostal i Model X, s nímž značka přišla o tři léta později. Oba vozy jsou v nabídce Tesly dodnes, jakkoliv jde už o trochu jiná auta. Nebo spíše šlo, alespoň z našeho pohledu - pokud totiž nežijete v Severní Americe, ani jedno z těchto aut si nemůžete objednat. A kdy se situace změní, zůstává v těchto chvílích otázkou.

Než se dostaneme k novinkám, musíme se vrátit do minulosti. Konkrétně pak na počátek letošního roku, kdy Tesla dočasně zastavila výrobu obou modelů kvůli chystanému faceliftu. Objednávkové knihy však ponechala otevřené, což se jí zřejmě vymstilo. Opětovné spuštění montážních linek totiž nabralo zpoždění, a tak se Model S vrátil ve Fremontu do výroby až v červnu a Model X dokonce až v říjnu. Tesla pak neměla být schopna všechny objednávky odbavovat v rozumném časovém horizontu, jakkoli ani prodeje v posledních měsících o obrovském zájmu nevypovídají.

Ať už je ale situace jakákoli, momentálně lidé mimo Severní Ameriku nemohou ani jedno z aut vůbec objednávat - platí to v Evropě, tedy i u nás (u obou typů chybí na webu ceny čehokoli), v Asii, Austrálii... Skutečně to vypadá na celý svět krom USA. Tesla uvádí, že tímto krokem chce urychlit dodání dříve objednaných vozů, to nám ale velký smysl nedává. Jednak to nic nezmění, neboť zrychlení dodávek přinese jen zrychlení výroby a zrovna zákazníci Tesly jsou zvyklí čekat na své vozy i roky. A i kdyby to tak firma skutečně zamýšlela, proč vystavovat stopku jen vybraným trhům?

Navíc se v případě možných termínu dodání hovoří v případě Evropy o druhém pololetí příštího roku, což je za současné situace pomalu lepší standard. Stejně tak Tesla uvádí, že ceny aut mají zůstat stejné, přičemž opačná očekávání by mohla být důvodem pro omezení objednávání - kdybyste věděli, že auto za rok nevyrobíte tak, aby se vám jej za současné ceny vyplatilo dodat, má zastavení příjmu objednávek alespoň nějaký smysl.

Celá věc tedy zůstává obestřena nejasnostmi, stejně jako je otázkou, jak moc Tesla skutečně počítá se zachováním dosavadních cen. Automobilka totiž průběžně zdražuje celé své portfolio, přičemž Model S a Model X nejsou výjimkou - jen během října si Tesla přihodila dalších 5 000 USD (cca 112 600 Kč). Stalo se tak přitom poté, co ke zvýšení cen došlo již během léta. Sedan tak nyní v USA startuje na 99 490 USD (2 240 000 Kč), SUV dokonce na 110 490 USD (2 488 000 Kč). V Evropě byla obě auta dražší, aktuální ceny vám ale nepovíme, neexistují.

Pokud si tedy Tesla chce zachovat přízeň davů, neškodilo by, kdyby byla poněkud transparentnější. Někteří hovoří o tom, že firmu stejně jako jiné trápí nedostatek čipů, nechce to ale veřejně přiznat, aby neohrozila cenu svých akcií. Je to jeden z možných důvodů, v tuto chvíli ale zůstává spekulací. Faktem je jen to, že prodejů Modelů S a X v Evropě stojí.

Tesla přestala přijímat objednávky na Model S od kohokoliv mimo Severní Ameriku. Totéž opatření se týká i Modelu X, důvody nejsou jasné. Foto: Tesla

Zdroj: Electrek, Drive

Petr Prokopec

