Tesla opět zakázala zákazníkům prodávat koupená auta pod pokutou přes 1 milion Kč, zkouší na nich vydělat statisíce

Jestli Tesla něčím proslula, pak je to její flexibilita v zavádění, rušení a opětovném zavádění čehokoli podle toho, co je její optikou zrovna víc třeba. Tento případ není výjimkou a jistě přinese další vlnu kontroverze.

Řekli jsme to mnohokrát a zopakujeme to kdykoli znovu bez ohledu na to, zda je předmětem diskuze Tesla, Ferrari, BMW nebo třeba Ford: Auto je zboží jako každé jiné, automobilka ho má vyrobit, předat zákazníkovi za předem domluvených podmínek a mlčky strpět jakékoli jeho zacházení s ním, protože v tu chvíli už má jiného majitele. Zdá se nám to triviální, řada výrobců to ale odmítá pochopit.

Proč, to opravdu nevíme. Je přece obvyklé, že se málokdy podaří dostat nabídku s poptávkou po určitém autě do absolutního souladu a výrobce musí tu hledat způsoby, jak ji omezit, tu se snažit o to, jak ji rozdmýchat. Prostředky k tomu má dokonalé - kontroluje nabídku i cenu. Pokud tedy není spokojen s tím, že aut vyrábí relativně málo a zákazníci toho využívají k okamžitému prodeji koupeného vozu někomu dalšímu, může sám zdražit. Anebo, když je s cenou spokojen, může zvýšit výrobu a uspokojit dodatečnou poptávku za stejnou cenu sám.

Chápeme, že některé věci se snáz řeknou, než se udělají, v případě manipulace s cenou je ale možné cokoli řešit bezprostředně. Tohle přece není české zdravotnictví, kde jako firma poskytující tento druh služeb musíte strpět jakýkoli počet zákazníků čekající na vaše služby, protože péče je pro klienta na oko zdarma a vy s cenou neuděláte nic. Pokud prodáváte auta, můžete je jeden den zdražit a druhý zlevnit a s frontou si doslova hrát.

Zrovna Tesla toto u většiny svých modelů s oblibou dělá, ceny Modelů 3, Y, S a X se mění jako svatí na orloji oběma směry, v případě nového Cybertrucku to ale automobilka bůhvíproč nedělá a zkouší různé jiné kejkle. Vzhledem k přemíře zájmu o tohle auto vzhledem k aktuálním produkčním možnostem jej sice neprodává zrovna levně, realita poměru mezi nabídkou a poptávkou je ale zjevně ještě jinde. A tak se už před premiérou rozhodla pro velmi kontroverzní postup.

Tehdy se provalilo, že kupci Cybertrucku se auta nebudou moci zbavit celý rok od jeho pořízení. A když to udělají, automobilka je bude považovat za tzv. „flippery”, tedy spekulanty pořizující si auto jen s vidinou dalšího prodeje, naúčtuje jim za to pokutu až 50 000 USD (přes 1,1 milionu Kč) a může jim v budoucnu odmítnout prodat jakékoli další auto. Cesta k prodeji tedy existovala, vůz jste mohli de facto vrátit Tesle za původní cenu sníženou o předem stanovenou část podle míry opotřebení, ale co má tohle společného s trhem?

Není divu, že to zejména v USA vyvolalo bouři nevole, a tak Tesla toto omezení záhy zrušila. Teď je ale znovu zpátky. Oficiální důvody nejsou známé, podle dostupných zdrojů se ale ustanovení vrátilo tak trochu potají, neboť není viditelné v dokumentech spojených s předobjednávkou a pouze drobným písmem se objevuje v momentě pozdější finální objednávky. Na jeho platnosti to ovšem nic nemění a jeho podstata je úplně stejná jako minule. K tomu platí, že Tesla může i objednávku ještě před realizací sama zrušit v momentě, kdy dojde k přesvědčení, že je činěna s úmyslem auto hned poslat do prodeje. „Tesla a její přidružené společnosti prodávají auta přímo koncovým spotřebitelům a může jednostranně zrušit jakoukoli objednávku, o které se domnívá, že byla učiněna za účelem dalšího prodeje vozidla nebo byla učiněna ve špatné víře,” stojí v dokumentech.

Automobilka tak podle všeho reaguje na snahy o kupčení už se samotnými výrobními kvótami. Někteří ze zájemců totiž začali svá místa ve frontě na Cybertruck prodávat až za 25 000 USD (567 tisíc Kč), přičemž na eBay reálně proběhly obchody přesně s tím za až 21 100 USD (478 tisíc Kč). Jasně, jsou to pochybné praktiky a nefandíme jim, bylo ale vždy v rukou Tesly, aby auto začala prodávat v momentě, kdy bude schopna takovým věcem předejít fakticky, ne pochybnými klauzulemi. Zda tento postup situaci změní - a zda se ona omezení vůbec ukážou být vymahatelnými - ukáže jen čas. My je z principu odmítáme. Pokud má věc jednoho majitele, je to on a jen on, kdo má rozhodovat o nakládání s ní.

