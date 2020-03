Novým Teslám dál samovolně praskají skla, jeden případ natočilo samo auto před 8 hodinami | Petr Prokopec

Komunita nadšených příznivců Tesly tomu odmítala věřit, po natočení dalšího z případů přímo vestavěnou kamerou auta ale i velcí fandové kapitulovali. A spolu s nimi i automobilka.

Teslám samovolně skla, o tom už nemá smysl vést diskuze. Stěžuje si na to stále více majitelů, z nichž někteří vše zaznamenali i na video. Nedávno jsme se zabývali prvním takovým případem a dnes tu máme další. A s ohledem na dřívější reakci „teslistů” je hořce ironické, že tentokrát se o jeho zaznamenání postarala samotná Tesla resp. její Sentry Mode, který nenechává prostor pro pochybnosti, s čím máme tu čest.

Majitel vozu Fernando Khounphithach uvádí, že jej jednoho večera vyrušil alarm, který spustil jeho Model 3. Když k vozu přišel, nevšiml si žádného problému, a to ani po nahlédnutí dovnitř. Po návratu do domu chtěl proto na telefonu aplikaci Sentry Mode deaktivovat, systém se však v mezičase vypnul sám. Khounphithach tak již dále po příčině nepátral, ovšem jeho manželka se znovu lépe podívala z okna a uviděla, že sklo vozu je rozbité a vysypané na příjezdové cestě.

Khounphithach si proto stáhnul záznam z centrálního úložiště vozu, z nějž je patrné, že k rozbití okna nedošlo cizím zaviněním. Ani oficiální servis, kam byl Model 3 odtažen, tak již neprotestoval a Tesla majiteli zaplatila veškeré náklady na opravu včetně odtahu. Podobné incidenty dnes již řeší v rámci záruční lhůty, jakkoliv k tomu zjevně přistoupila až poté, co byly tyto nehody medializovány.

To dokládá případ Ameyi Amritwara, kterému pro změnu prasklo sklo během jízdy. „Silnice byly relativně prázdné a já pospíchal, takže jsem ve standardním režimu zrychlil ze 70 mil (113 km/h) na 90 mil (145 km/h). V té chvíli se ozvala hlučná rána a já začal cítit vzduch okolo hlavy. Asi vteřinu či dvě jsem nechápal, ale pak jsem si pomyslel, že okno asi sjelo. Takže jsem hledal bezpečné místo, kde zastavit. Přitom jsem si všiml, že chybí strop nad zadními sedadly.“

Amritwar byl naštěstí v daný moment ve voze sám, přičemž se ihned obrátil na pohotovostní linku Tesly. Ta jej ovšem nejprve nechala 25 minut čekat, než mu oznámila, že něco takového jako náhlé praskání oken se neděje a proto nemůže počítat se záruční opravou. Místo toho mu automobilka může maximálně přivolat odtah, který navíc nepatří mezi nejlevnější. Amritwar proto raději kontaktoval pojišťovnu, jejíž odtah byl třikrát levnější.

I on se ale nakonec dočkal proplacení veškerých nákladů od Tesly, nikoliv však vysvětlení, co za problémem stálo. To přitom Amritwar požaduje především, neboť uvažuje o tom, že svůj Model 3 vymění za chystaný Model Y. Kromě toho jej láká i pořízení Cybertrucku. Tesla je tedy zjevně jeho šálkem kávy, nicméně to se může velmi rychle změnit, pokud automobilka nepřizná, že jejím autům skla zkrátka praskají. Ostatně, pokud již neodmítá požadavky na záruční opravy, problému si musí být vědoma.

Další rozbité okno Modelu 3 zaznamenala samotná Tesla



Díky medializaci těchto incidentů se nakonec opravy v záruce dočkal tento i další majitel, jemuž okno pro změnu prasklo za jízdy

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec