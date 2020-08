Test se pokusil najít nejlepší pneumatiky denní ježdění v tom nejběžnějším rozměru před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tyre Reviews@Youtube

Některé testy pneumatik se rády zaměřují na specifické rozměry pneu a způsoby využití, ale co když chcete to nejlepší pro úplně normální ježdění v normálním autě? U Tyre Reviews takové hledali.

První vzduchem plněná pneumatika byla po několik let připisována Johnu Boydovi Dunlopovi, který s ní přišel v říjnu roku 1887. O dva roky později se však dozvěděl, že stejný nápad má již od roku 1846 patentován Robert William Thompson. Ten však obutí nikdy nedostal do výroby, na rozdíl od Dunlopa, který pneumatikou nejprve osadil tříkolku svého syna a následně začal zásobovat cyklistické závodníky. Ze společnosti, kterou založil s Harvey Du Crosem, se nicméně ještě před příchodem nového století stáhl.

Firma nicméně poté přijala Dunlopovo příjmení jako svůj oficiální název, přičemž stejně jako řada dalších firem pokračovala ve vývoji. Ten tedy probíhá již takřka 140 let v kuse. Pokud by se tedy někdo domníval, že pneumatiky již musí být dokonalé, nemělo by to zbytek světa udivit. Jak ovšem dokázal v nejnovějším srovnávacím testu Jonathan Benson z Tyre Reviews, k něčemu takovému má i současné obutí aut daleko. A co více, mezi jednotlivými produkty jsou značné rozdíly.

Benson se přitom rozhodl zaměřit na rozměr 205/55 R16, který je dnes celosvětově nejprodávanějším. Následně pak vybral obutí hned dvanácti firem, z nichž šest spadá spíše do prémiového a zbytek do lacinějšího segmentu. U všech pak jako referenční vůz použil Volkswagen Golf (co jiného...), se kterým vyrazil na testovací centrum Goodyearu v jižní Francii.

Prioritou se pro Bensona stal pohled běžných uživatelů. Největší podíl na celém hodnocení tedy měla jízda na mokru (50 %), po které následovala jízda na suchu (35 %). Následně byl pak stejný podíl (7,5 %) přisouzen hodnotě a hlučnosti pneumatik. Změřeno tak nebylo pouze opotřebení, neboť Benson dodává, že něco takového nelze ověřovat pouze zrakem či pravítkem, místo toho je třeba komplikovaného testu, jenž by zabral příliš mnoho času.

Tolik zákulisí, nyní již můžeme vyrazit za konkrétními výsledky. Ty spojené s jízdou na suchu jsou poměrně vyrovnané, což jen dokládá, že pokud toužíte hlavně po dynamice, neuděláte pomalu v jediném případě chybu. A to i u pneumatik Goodride, kterou jsou ze všech testovaných nejlevnější a vůči zbytku trochu ztrácí. Jakmile nicméně přijde řeč na brzdění na suchu, pak se již začíná projevovat jejich poněkud horší konstrukce.

Pokud ke všemu přihodíme výsledky horší než u zbytku také na mokrém okruhu, pak je vlastně logické, proč značka Goodride skončila na posledním místě, a to přesto, že nepatří k nejhorším v rámci hluku či valivého odporu. O chlup lepší je pak obutí od Hankooku, které je navíc dražší. Skutečným překvapením je však třetí příčka od konce, kde skončilo Pirelli, tedy jeden z nejdražších a respektovaných výrobců dodávající své obutí i do Formule 1.

BF Goodrich je další na řadě, přičemž jde o nejtišší a nejkomfortnější pneumatiku na trhu. Pokud je pro vás toto priorita, číst dále již nemusíte. Ovšem zapomenout musíte na jakékoliv dynamické svezení, a to na suchu i mokru. Obutí Maxxis vás pak sice již podrží, ovšem v rámci brzdění selhává. Na rozdíl od Michelinu, který skončil o příčku výše, je také hlučné. Francouzské pneumatiky jsou však příliš drahé.

Dostáváme se k lepší šestici, kde nejhůře je na tom Bridgestone kvůli delší brzdné dráze na mokru a horšímu aquaplaningu. Nokian je pro změnu hlučný, na druhou stranu ale za velmi dobrou cenu nabízí excelentní ovladatelnost na mokru a vysokou míru komfortu. Nemalé pohodlí pak nabízí UniRoyal, který je ještě levnější. Stejně pak stojí pneumatiky Falken, kterým lze vyčíst snad jen nižší míru komfortu.

Bridgestonu uniklo jasné vítězství díky delším brzdným drahám za sucha a mokra, zatímco v případě Continentalu se musíte spokojit s nižším komfortem a vyšší hlučností. A také vyšší cenou. I proto jsou tito dva výrobci víceméně na stejné úrovni, přičemž ani v jednom případě neuděláte chybu. Což vlastně platí také o Falkenu, který je podstatně levnější než zmíněné dvě „gumy” znělejších značek.

Jonathan Benson otestoval dvanáct 16palcových pneumatik, přičemž nakonec doporučuje hlavně obutí od Falkenu, Goodyearu a Continentalu. Foto: Tyre Reviews@Youtube

Zdroj: Tyre Reviews@Youtube

Petr Prokopec