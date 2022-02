Těžko ji zabít: Výroba původní Dacie Duster měla po 12 letech skončit, ona se ale vyrábí dál před 7 hodinami | Petr Miler

Z někdejší rumunské z nouze ctnosti se stal světový fenomén, který bude evidentně těžké vyhnat nejen z našich myslí, ale i z výroby a prodeje. Ačkoli Renault oznámil konec produkce původního provedení po 12 letech, realita je trochu jiná.

První generaci Dacie Duster u nás koupíte už jen v bazarech, však ta druhá se představila již v roce 2017. Původní provedení má jako ojetina poněkud rozporuplnou pověst, nic ale nemění na tom, že se stala legendou svého druhu, která dalece překonala i ty nejsmělejší plány, které s ní mateřský Renault měl.

Původně mělo jít o auto zaměřené na východnější části Evropy a rozvojové trhy, nakonec se ale stalo hitem prakticky všude, kam vkročilo. Ačkoli nejsme zatvrzelými příznivci tohoto vozu, musíme jej respektovat přinejmenším jako důkaz toho, že jednoduchá, dostupná a praktická řešení fungují na zákazníky vždy a všude a malují tak poněkud černá mračna nad představami, že minimálně západ Evropy s radostí naskáče do třikrát dražších a třikrát hůře použitelných elektromobilů s úsměvem v představě, že tím zachrání planetu.

Ještě mnohem lépe si ale Duster vede na oněch odbytištích, pro která byl původně určen, a tak na nich ve své původní podobě (ona i „naše” druhá generace je spíše rozsáhlý facelift, ale to dnes nechme být) zůstával v prodeji dodnes. Tomu se říká šňůra, však letos jde už o 12 let staré auto, něco takového dále úspěšně prodávat je obdivuhodné. Renault ale tento týden oznámil, že poté, co původní provedení přestalo být nabízeno v Brazílii a Rusku, se za ním zavřela voda i v Indii, kde byl Duster až do počátku letošního roku prodáván (pochopitelně opět s logem Renaultu) v podobě vyobrazené na fotkách níže.

Vypadá to jako konec jednoho příběhu, který navíc není pro ikonickou Dacii zcela pozitivní - Duster totiž v Indii skončí zcela a nepřímo jej nahradí jiná, menší SUV prý vhodnější pro tamní prostředí. Když se ale na věc podíváme zeširoka, Renault zvoní umíráčkem, i když funebráci jsou ještě daleko. Původní Duster žije dál, jen je třeba si odmyslet klasický tvar karoserie či loga Dacie a Renaultu.

Automobilka totiž i po tomto konci dále nabízí jednak Duster Oroch v Brazílii, což je pick-up stojící stále na původní architektuře vozu. Navíc nemá skončit ani poté, co to původní Oroch zabalí, neboť jeho nové provedení má nadále stavět na stejných technických základech a změnit jen vzhled, kabinu a nanejvýš dílčí techniku. A zapomenout nesmíme ani na jednoho levobočka s japonským pasem, ovšem rumunskými kořeny.

Nissan - dokonce ne až tak daleko od nás, v Moskvě - stále vyrábí model Terrano, který není ničím jiným než přeznačkovaným Dusterem I. Má o dost jinou příď, trochu jinou záď a modifikovaný interiér, jinak je to ale pořád Dacia. Tohle auto má schválení pro produkci do konce roku 2023, takže Duster tu s námi nejspíše bude ještě dlouho. A pokud jako Oroch II přijde se stejnou technikou tento nebo příští rok, pak snadno může v roce 2030 oslavit dvacátiny ve výrobě. Klobouk dolů, když sečteme prodeje všech verzí tohoto vozu, půjde velmi pravděpodobně o nejprodávanější auto celé skupiny Renault, to už něco znamená.

