To bude zklamání: Nové Porsche Macan naslepo kupují hlavně dosavadní majitelé, obvykle nemají tušení, do čeho jdou včera

Porsche potvrdilo to, co jsme měsíce naznačovali už na základě dřívějších zkušeností - loajální a dobře situovaná klientela Porsche nemá problém se změnou pohonu Macanu a novou generaci vozu ve velkém objednává naslepo. Tuší ale, do čeho jde?

Elektricky poháněné auto není nutně neprodejným zbožím, ostatně Tesla už roky dokazuje, že své zákazníky má (třebaže jejich počet bude nepochybně nafouknut dotacemi elektromobilů, umělým zdražováním spalovacích aut apod.) a nemáme s tím žádný problém. Potíž máme s tím, když je tento okrajový produkt prezentován jako spásné řešení pro všechny, kterým prostě není a v jakkoli dohledné době jím nemá šanci být. Kdo jiný krom Tesly ale může s elektromobily uspět?

Soudě podle dosavadních prodejů ostatních značek se nepříjemně krade na mysl jediná odpověď: Nikdo. Až to skoro vypadá, že Tesly ohromují zákazníky primárně něčím jiným než elektrickým pohonem. Zní to příkře, ale vážně, kdo jiný s elektromobily nějak zvlášť zabodoval? Při pohledu na česká data SDA, která jsou relativně „čistá” díky omezenému množství lokálních deformací trhu, nevidíme prakticky nikoho.

I v českém prostředí prodejům elektromobilů totálně vládne Tesla (letos 1 713 aut, samozřejmě 100 procent prodejů), Škoda je dalece druhá (434 aut, při 39 902 prodaných vozech plivnutí do rybníka, 10,8 promile odbytu), pak je tu Volvo (332 aut, 12,2 procenta), Hyundai (311, 2,7 procenta), BMW (212, 7,2 procenta), až pak VW (185, 2,4 procenta). A třeba Audi, které by nejraději prodávalo jen elektromobily už zítra, je s 27 vozy a 1,6procentním podílu na celkovém odbytu někde tam, kde byl Southpark v jednom slavném dílu animovaného seriálu. Takže krom Tesly mohou možná BMW a Volvo může hovořit o nějak významnějším podílu na celkových prodejích? Ostatní by ani nepoznali, kdyby takové vozy nenabízeli. Tedy vlastně poznali - ušetřili by hromadu peněz za jejich nabízení a propagaci.

Mezi takové patří i Porsche, 17 prodaných elektromobilů je skoro nic, byť 5procentní podíl není tak marný. Bavíme se ovšem o natolik okrajové značce, že když si registruje každý z dealerů pár Taycanů do půjčovny (což se děje), statistiky to zbourá. Nejen Porsche ostatně v poslední době pociťuje masivní pokles zájmu o tyto vozy, vidí to také Mercedes a další drahé značky včetně těch úplně nejdražších. A to se - popravdě celkem logicky - říkalo, že zrovna jejich klientela bude tou, která odbyt elektromobilů potáhne a které nebudou vadit vrozené nedostatky těchto vozů. Evidentně tu něco vadí.

Jsme tak velmi zvědavi na dlouhodobý úspěch nového Porsche Macan, které kontroverzně přešlo jen na elektrický pohon. Na první pohled to znovu nemusí být problém, typické využití Macanu je několikáté auto v bohaté rodině, kterým obvykle žena obsluhuje své vlastní i rodinné každodenní potřeby. A upřímně, do školy odvezete děti a následně se stavíte v Pařížské na obhlídku butiků i v autě na dřevoplyn. Něco takového jsme ale říkali i v případě Taycanu a jak to dopadlo. Zmizela první vlna zájmu a prodeje padají k zemi podobně hrubě jako hodnota dříve prodaných vozů. Prodejci dokonce mluví o tom, že takové modely poškozují image drahých značek.

Jak se povede Macanu, uvidíme až časem, první zprávy o dosavadním zájmu ale odpovídají očekáváním. Australské zastoupení automobilky pro tamní Drive přiznalo, že počet objednávek dokonce převyšuje předpoklady firmy a že z 60 procent přichází od stávajících zákazníků. To je ten nejočekávatelnější možný stav, je ale současně třeba dodat, že tihle lidé kupují nové auto ze 100 % naslepo. Prostě čekají, že dostanou to samé, na co jsou od Porsche zvyklí, i kdyby to jezdilo na vůni lesních žínek. Nebude ale právě to zdrojem zklamání?

Možná ne, osobně jsem ale přesvědčen, že bude. Soudě podle mých vlastních zkušeností zejména z Nizozemska, kde má elektromobil kdekdo, jsou typickým zdrojem zklamání dvě věci: Nárazová, třeba až po roce vlastnictví se objevivší neschopnost důstojně obstarat nějakou náročnější potřebu, kterou si lidé s automobilem přirozeně spojují. Třeba cestu na dovolenou. A obvykle ještě později se objevivší projev extrémní ztráty hodnoty. O tom se ví, o tom se mluví, ale normální člověk neuvažuje tak, že si uvědomuje, co mu elektrické auto den po dni „užírá” z jeho majetku. Pozná to až tehdy, kdy se s vozem původně za 3 miliony po dvou třech letech dostaví k dealerovi pro něco nového a na protiúčet mu nabídne mnohem méně peněz, než byl dříve zvyklý. Třeba 1,2 milionu místo 1,8, to už není nic. Obojí bolí a těžko se na to zapomíná.

Je možné, že se u Macanu vzhledem k jeho typickému využití neprojeví to první, tedy aspoň ne v dramatické míře. Ale to druhé? Takový Cayenne ztrácí na hodnotě mnoho bez ohledu na cokoli, ovšem Macan? To je docela držák hodnoty, pokud si dnes budete chtít koupit ojetý kousek s nájezdem do 100 tisíc km, horkotěžko si vystačíte s 850 tisíci korunami, i když půjde o 7-8 let staré vozy v nepřesvědčivé verzi s motorem 2,0 turbo a omezenou výbavou. Chtějte něco lepšího a milion bude pořád málo. Přitom tohle nebylo nějak zvlášť drahé auto, snadno za 1,5 až 2 miliony korun, pokles hodnoty je opravdu malý. Takový cokoli elektrického už kvůli omezené životnosti drahých baterek nemá šanci zopakovat, navíc nový elektrický Macan je dražší, dnes startuje na 2 150 533 Kč.

Čas ukáže víc, ale obáváme, že lidé naslepo kupují „jméno, které znáte”, ale nedostanou tak úplné to samé v novém. Dostanou v principu jiný vůz s jinak omezenou využitelností a dramaticky odlišnou trajektorií křivky ztráty hodnoty. Přejeme s ním Porsche úspěch, obáváme se ale, že většina z oněch 60 procent dosavadních kupců nemá tušení, do čeho jde. A budeme se divit, když podstatná část z nich nebude zklamaná. Za dva za tři roky si řekneme víc, dřív se nic jiného než prvotní zájem bez zkušeností dominantně neprojeví.

Nové Porsche Macan teoreticky může být tím elektromobilem, který uspěje. Ale bude jím skutečně? Foto: Porsche

Zdroje: Drive, SDA, Porsche

