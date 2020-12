Toyota chce přechytračit soupeře a znovu prorazit s pohonem, který už ostatní zavrhli před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Může se to zdát troufalé, ale Toyota je jednou z největších automobilek světa, která se do své pozice nedostala náhodou. I v případě Priusu byl svět k hybridům skeptický, teď nedělá skoro nic jiného. Japonci to chtějí s vodíkem zopakovat.

V roce 1997 přišla Toyota s první generací hybridního modelu Prius. Pro japonskou automobilku se jednalo o vskutku odvážný krok, neboť Elon Musk se v té době ještě sprchoval na kolejích YMCA a spal na gauči v kanceláři své první firmy Zip2. Tedy jinými slovy, elektrifikace byla v plenkách, přičemž zákazníci k ní byli značně skeptičtí. Nicméně Japonci si šli tvrdě za svým cílem a v roce 2008 již měli na kontě milion prodaných exemplářů. Svět se přitom již v té době měnil, na další milion aut tak již Toyotě stačily pouhé dva roky.

Přesunout se můžeme do letošního roku, který se nese ve znamení koronaviru. Globální pandemie pochopitelně zasáhla i japonskou automobilku, která předpokládá, že v Evropě letos prodá jen 975 tisíc aut, tedy o deset procent méně než loni. Nicméně od příštího roku již hodlá být zpět na 1,11 milionech registrací, jež představují 6,1procentní tržní podíl. A co více, Japonci počítají s expanzí, díky které by měli v roce 2025 prodávat na starém kontinentu 1,4 milionu aut a ovládat 6,5 procenta trhu. Dosáhnout toho chtějí jako kdysi - průkopnictvím.

Není tomu dlouho, co jsme si mohli představit druhou generaci Toyoty Mirai, která se bude prodávat i v Evropě, a to za vcelku příznivou cenu startující na 64 tisících Eur (cca 1,7 mil. Kč). To pochopitelně není nízká suma, nicméně je třeba si uvědomit, že japonský sedan je osazen elektrickým pohonem hnaným vodíkovými palivovými články. S ním by měl zvládnout 650 kilometrů na jednu náplň, přičemž načerpání prázdných nádrží zabere stejně jako u benzinu či motorové nafty jen malou chvíli. To je pozitivní, stinnou stránkou je však nedostačující infrastruktura a otazníky nad celkovou efektivitou.

Právě z toho důvodu se Toyota rozhodla, že minimálně pro nejbližší roky nebude vše sázet na jednu kartu, jako je tomu často u konkurence. Místo toho si lidé budou moci vybrat, zda chtějí hybrid, plug-in hybrid, ryzí elektromobil či vodíkový vůz. Takovou nabídku víceméně bude mít k dispozici pouze Hyundai, na straně Korejců však zatím chybí dlouholeté renomé. Není tak divu, že se evropský šéf Toyoty Johan van Zyl usmívá a dodává, že automobilka si tak buduje tu nejlepší možnou pozici.

Značka totiž předpokládá, že poptávka po hybridech do roku 2025 stoupne o 600 procent. Z toho důvodu Toyota chystá hned 60 nových či vylepšených elektrifikovaných modelů, které se v příštích pěti letech objeví na trhu. Japonci s nimi nechtějí cílit pouze na spotřebu, dosáhnout chtějí rovněž zábavy za volantem. Právě tato kombinace by jim měla zajistit náskok před konkurencí, stejně jako rozvětvenost technologií, mezi které mají patřit i baterie s tuhým elektrolytem.

Automobilce přitom tato strategie prozatím vychází, hned 62 procent prodaných vozů v západní a střední Evropě má totiž pod kapotou hybridní ústrojí. To má být do onoho roku 2025 klíčovým, neboť bude spojeno se 70 procenty portfolia značky. Nicméně ono vodíkové ústrojí má hrát stále větší roli, zejména kvůli rychlosti, s jakou lze doplnit nádrž. I proto s ním Toyota zpočátku počítá především v autobusech, náklaďácích, lodích i letadlech. Podstatnější je však druhá fáze zahrnující i osobní auta.

Jak jsme již zmínili, tímto směrem kromě zmiňovaného Hyundai nejde prakticky nikdo, ostatní palivové články zavrhují kvůli nízké efektivitě přeměny elektřiny na vodík a toho zase zpět na elektřinu. Pokud si nicméně uvědomíme, že stejná skepse panovala v 90. letech vůči hybridům, pro které se Toyota stala synonymem, pak Japonci nemusí být ani ve své osamocené pozici bez šance. Ostatně ve chvíli, kdy dojdou na konec slepé uličky, mohou jedno řešení bez problémů odstřihnout. Stejně tak ovšem na konci tunelu může být i světlo, ke kterému značka při své připravenosti dostane dříve než kdokoliv jiný.

Toyota Mirai by se pro vodíkové vozy měla stát tím, čím byl Prius pro hybridy. Dříve byl totiž vůči Japoncům celý svět skeptický, dnes však není automobilka, která by hybridy neměla ve svém portfoliu. Foto: Toyota

Petr Prokopec