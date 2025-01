Toyota dokončuje své vlastní město. První obyvatele přivítá už letos na podzim, celé působí poněkud utopicky před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte děs z vlivu velkých firem na některé aspekty našich životů, tohle vás asi neuklidní. A jako nadšence do aut ani nenadchne. I když Japonci město staví rychlostí blesku, o automobily v něm moc nejde.

Není tomu dlouho, co Mercedes zkusil odhadnout, jak budou vypadat velká vypadat po roce 2040. Auta by v nich i nadále měla hrát značnou roli, nicméně jak asi již tušíte, počítáno je u nich s elektrickým pohonem. Mimo to by pak měla být osazena autonomní technikou, načež se pomalu individuální vlastnictví stane přežitkem. Spíše než co jiného má být preferován carsharing, jakkoli u laskominek se dál počítá s jedním majitelem, volantem a ve finále i se spalovacím pohonem.

Nyní se na podobné téma rozhodla zabrousit Toyota, ovšem o poznání praktičtěji. A slůvko „nyní“ vlastně přesné. Japonská automobilka totiž nezůstává jen u vizualizací, ale už pár let skutečně staví své vlastní město. S původní myšlenkou značka přišla v roce 2020 na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas, rok na to pak došlo na položení základního kamene. A letos na podzim Woven City ležící na dohled od hory Fuji přivítá první obyvatele.

Toyota tedy skutečně nelení, jakkoli musíme dodat, že s výstavbou nezačala na holé pláni. Místo toho se automobilka rozhodla přestavět svou někdejší továrnu Higashi-Fuji poblíž města Susono na komplex, který je částečně pracovní a částečně komunitní. Proto se sem ostatně jako první stovka obyvatel nastěhují zaměstnanci značky se svými rodinami. Posléze by ovšem jejich počet měl narůst na 360 a ve finále má ve městě žít zhruba dva tisíce lidí.

Obyvatelé budou titulováni jako tkalci, což má spojitost jak se samotným názvem Woven city neboli Utkané město, tak s historií automobilky. Její zakladatel Sakichi Toyoda byl totiž původně vynálezcem nejprve manuálních a posléze automatických tkalcovských stavů. V roce 1924 přišel s Modelem G Automatic, který zastavil svou činnost ve chvíli, kdy se objevil problém. Toto řešení se následně stalo i základem pro výrobu aut.

Na založení automobilové divize nicméně došlo až v roce 1933 Sakichiho synem Kiichirem. Firma se nicméně nejprve věnovala nákladním vozům, než přešla na osobní. To jsme ale poněkud odbočili, proto rychle zpátky do přítomnosti. Toyota sice zatím mnoho ke svému městu nesdělila, víme ale, že tkalci budou doplněni vynálezci, přičemž jedni jako druzí se budou věnovat vývoji a testování inovativních výrobků a služeb.

O auta pak ve Woven City půjde v ještě menší míře než ve vizích Mercedesu, v podstatě jen budou sloužit k tomu, aby se lidé ze svých bytů dostali do práce. V samotném městě, které pochopitelně co do rozlohy bude patřit k těm menším, je ale vše zaměřeno spíše na poklidný životní styl. Mezi budovami je tedy maximum zeleně, jednotlivé komplexy jsou pak propojeny často nadzemními strukturami. V případě materiálu pak dominuje sklo.

Nevíme, jestli bychom chtěli žít ve městě jen s kolegy z práce v podstatě odtrženi od jakékoli jiné reality, působí to na nás trochu utopicky. Ale kdo chce kam... Tady to platí skoro doslova.

Woven City vzniklo na základech bývalé továrny japonské automobilky. Ta počítá s tím, že žít v něm nakonec bude okolo dvou tisíc lidí pracujících jen a pouze pro firmu.

