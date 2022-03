Toyota odhalila nové levné rodinné auto, za 188 tisíc Kč nabízí pozoruhodně mnoho před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Renomované automobilky obvykle nenabízí své nové modely levně, Toyota ale zjevně chce být výjimkou. V případě její poslední novinky je ale třeba se výměnou za opravdu nízkou cenu smířit s poněkud neobvyklým původem.

Suzuki Baleno se svého času prodávalo i u nás. Šlo tehdy o jinak značenou verzi japonského modelu Cultus Crescent, která ve vyspělých zemích zůstala v nabídce do roku 2002, v těch rozvojových nicméně vydržela ještě o pět let déle. Japonská automobilka pak s nástupcem přišla až v roce 2015, kdy vyrukovala se subkompaktním hatchbackem. Ten nicméně již nebyl určen celému světu, nýbrž zpočátku pouze Indii. Posléze se pak rozšířil i do některých asijských zemí, stejně jako do Afriky a Latinské Ameriky.

Přesunout se můžeme do roku 2019, kdy Toyota oznámila, že uzavírá dohodu se Suzuki. Pro druhou zmíněnou značku šlo jednoznačně o výhru, otázkou však byl benefit té první jmenované. Jak se nicméně záhy ukázalo, důvodem byly trhy některých rozvojových zemí, mimo jiné jihoafrický či indický. Na něm se Suzuki pohybuje jako ryba ve vodě, zatímco Toyota spíše tápe. Od června 2019 tak začalo být Baleno nabízeno v dealerstvích Toyoty jako přeznačkovaná Glanza, od září roku 2020 pak navíc opětovně zamířilo do Afriky, ovšem již jako Toyota Starlet.

Před necelým měsícem se nicméně Suzuki pochlubilo druhou generací, u které již Toyota přidala na tempu. Sotva se tedy nové Baleno začalo prodávat, už je tu i nová Glanza. Ta se od dárcovského vozu liší více než v případě předchůdce, máme tu totiž jinou čelní masku, na ni navazující nárazník a dokonce i jinou grafiku světel, jakkoliv jejich tvar zůstává kvůli nezměněné kapotě motoru a blatníkům stejný. Oba sourozence si tedy při pohledu zepředu nespletete, vzadu však došlo jen na výměnu loga.

I přes odlišnou příď jsou na tom oba vozy stejně co do rozměrů. Na délku tedy každému naměříme 3 990 milimetrů, což je v rámci indického trhu stěžejní míra - vozy pod čtyři metry totiž spadají do nižší daňové kategorie a jsou tak dostupnější širšímu davu. Nezměněný je pochopitelně i rozvor 2 520 mm, poněkud překvapivě se však nepohnul ani šroubek v kabině. Kromě jiných emblémů na volantu a obrazovce je totiž stejné naprosto vše, i výdechy klimatizace.

Sdílení nákladů až na takovéto úrovni lze samozřejmě pochopit, koneckonců se pohybujeme na poli sice praktických a pro celou rodinu použitelných, ale také velmi levných aut. Nezaskočí tedy ani naprosto identické hnací ústrojí, které tvoří atmosférický 1,2litrový čtyřválec K-Series Dual Jet, jenž produkuje 90 koní výkonu a 113 Nm točivého momentu. O jejich přenos na přední kola se pak stará pětistupňový manuál či pětistupňová robotizovaná převodovka.

Známy jsou už i ceny, které jsou nadmíru příznivé, byť oproti výchozímu modelu došlo na nepatrné zdražení. Zatímco Baleno lze pořídit od 635 tisíc rupií (cca 187 tisíc Kč), Glanza je k mání od 639 tisíc INR (asi 188 tisíc Kč). Za nejdražší provedení pak zákazníci dají 969 tisíc rupií (cca 286 tisíc Kč), počítat však již mohou s head-up displejem, 9palcovou dotykovou obrazovkou multimédií, klimatizací či aplikací i-Connect umožňující odemčení vozu skrze chytré hodinky. Zajímavé? Ano, u nás ale nic podobného bohužel nekoupíte.

Kromě čelních partií je nová Glanza dokonalým klonem nové generace Suzuki Baleno. Ta je přitom jen o chlup levnější. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.