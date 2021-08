Toyota potvrdila, že omezuje zákazníky v prodeji koupených aut, „zlobivé” potrestá před 7 hodinami | Petr Miler

Jde o velmi kontroverzní krok, který budí vášně. A přes potvrzení Toyoty zůstává otázkou, co jím automobilka skutečně sleduje.

Před pár dny se provalilo, že Toyota dává kupcům nového Land Cruiseru podmínku, že jej nesmí prodat „příliš brzy” po jeho koupi. Jinými slovy měla omezovat zákazníky v tom, jak mají nakládat se svým vlastním majetkem, což je z podstaty problematické. Ačkoli nemáme problém respektovat, že to či ono auto někdo vyrobil, když za něj zaplatíme peníze, je naše a nikoho by nemělo interesovat, co s ním budeme dále provádět.

Toyotu tu ale zajímá a není první automobilkou, která to dělá. Podle informací doprovázejících výše zmíněné to mělo být v případě Japonců projevem snahy zabránit tomu, aby se nový Land Cruiser rychle dostal do rukou teroristů, jako ty předchozí a ač se to celé zdálo trochu přitažené za vlasy, automobilka už potvrdila, že se další nakládání s vozy skutečně snaží omezovat.

Nečekejte bůhvíjak konkrétní vyjádření, takové snahy nutně provází spousta diplomacie. „Protože chceme prioritizovat zákazníky, kteří si koupili Land Cruiser, protože tento model milují, před těmi, kteří jej chtějí přeprodat nebo vyvézt, požadujeme potvrzení zákaznických objednávek u našich dealerů,” stojí v jednom prohlášení automobilky. Jiné pak říká: „My jako Toyota a naši dealeři sdílíme závazek zamezit vývozu našich produktů pro neautorizované využití.”

Přeberte si to, jak chcete, Toyota ale rozhodně neříká, že by něco takového nedělala. Zákazníky tedy skutečně omezuje, k prodeji vozu nemá dojít do roka od koupě a pokud k němu přes příslib opaku přece dojde, čeká další účastníky obchodu jistá forma „trestu”. Dealer prý má být finančně penalizován a zákazníkovi nemá být umožněno koupit si další nový vůz značky.

S podobným přístupem z podstaty nesouhlasíme, zákazník je zkrátka zákazník, ať jde o koncového uživatele nebo obchodníka - oba firmě zaplatí stejnou sumu a je skutečně na nich, co s vozem udělají. Na tom sice výrobci může sejít, z podstaty mu ale nepřísluší mít nad tím jakoukoli moc. Zájem nenechat auta padnout do rukou teroristů může znít ušlechtile, už minule jsme ale zmiňovali, že nejsme přesvědčeni, zda zrovna o toto Toyotě jde.

Znovu připomínáme současnou situaci automobilového průmyslu, kdy nedostatek komponentů dělá téměř z jakéhokoli žádanějšího vozu nedostatkové zboží. To je pochopitelně voda na mlýn spekulantům, kterým dnes stačí koupit větší množství jakkoli žádaného modelu a klidně rok jej budou prodávat za ceny ještě vyšší, než jsou ty beztak vysoké stanovené automobilkami.

Jsme přesvědčeni, že právě tomu chce Toyota zabránit a vyšší ceny si nechat buď pro sebe a své dealery, nebo prostě regulovat vztah nabídky a poptávky, aby se nezačalo říkat, že Toyoty jsou drahé. Je to v takovém případě snaha pochopitelná, z výše zmíněného důvodu ale přesto obtížné akceptovatelná.

