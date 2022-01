Toyota přiznala pravdu, na dodání jejího nejnovějšího prodejního hitu si zákaznici počkají 4 roky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Že rychlost dodání nových aut není v mnoha případech optimální, je bohužel koloritem doby, ale 4 roky? Jen si vzpomeňte, co jste dělali před 4 roky a jaká se tehdy prodávala auta. Dnes koupený vůz může mít za takovou dobu po faceliftu a dostat řadu nových konkurentů.

Největším problémem současného automobilového průmyslu není prodat, ale vyrobit. Pozoruhodná situace, která střídá roky nadprodukce a přebytečných výrobních kapacit, je tu už řadu měsíců a nezdá se, že by jí s námi nebylo dobře. Nedostatek některých komponentů, zejména pak čipů, nafoukl čekací listiny k prasknutí a ani zásadní zlepšení situace by situaci rychle nevyřešilo. Nic takového navíc nepřichází.

Jak jsme vás informovali před pár dny, donedávna optimistické Toyotě v únoru nezbude než znovu zastavit výrobu a dlouhé čekací lhůty přinejmenším nezkrátit. Situace se dotkne i nového Land Cruiseru 300, který se v tuto chvíli zdá být vůbec nejvíce zasaženým modelem. Něco jako rok čekání na dodání vozu se v případě žádanějších modelů stalo skoro normou, Land Cruiser ale ještě jinde.

Už na sklonku léta se mluvilo o tom, že na dodání tohoto vozu mají někteří zákazníci čekat až čtyři roky, Toyota to ale přímo odmítla komentovat. Bylo jasné, že něco není v pořádku, když začala omezovat zákazníky v kupčení s touto novinkou, čtyři roky čekání se ale zdály být přece jen přitažené za vlasy. Jenže nebyly, ani trochu.

Po měsících nejasných odpovědí nebyla zjevně ani sama Toyota ochotna dále snášet dotazy nedočkavých zájemců a přímo na svém prodejním webu uvedla, že čekací lhůty jsou opravdu extrémní. „Čekání na vyřízení objednávek učiněných v tuto chvíli může být až okolo 4 let. Uděláme, co bude v našich silách, abychom zredukovali čas potřebný na dodání vozů zákazníkům,” stojí v oficiálním prohlášení firmy.

Zdá se nám to bláznivé, ale je to zjevně fakt. Sami si představte, co jsou to 4 roky, nejlépe pohledem do minulosti - psal se přelom let 2017 a 2018, o koronavirech se mluvilo jen v odborných kruzích, inflace v Česku byla 2,1 %, Škoda ještě prodávala model Rapid, nová Octavia IV byla neznámou novinkou a ta s číslem 3 startovala v provedení RS na 659 900 Kč. Nic z toho není vtip ani nadsázka, to je dávnověk, jiný svět. A teď si představte, že jste si tehdy objednali auto a dnes vám dorazí, působí to skoro surreálně.

Nevíme, jak chce Toyota udržet zájem o nový Land Cruiser vysoko s takovými dodacími lhůtami, ale možná je to jen předvoj nového standardu. Před pár léty bychom také nevěřili ročnímu čekání na dodání nové Octavie, tak proč by se z jednoho roku nemohly stát čtyři? Zní to dnes podobně absurdně a v případě nejnovějšího prodejního hitu Toyoty je to zjevně už současná realita.

Nový Land Cruiser je takový hit a možnosti Toyoty spojené s jeho výrobou jsou tak omezené, že se na tohle auto dnes skutečně čeká čtyři roky. Už to není spekulace, ale informace samotné japonské automobilky. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

