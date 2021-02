Toyota prodává nové SUV za 250 tisíc Kč, vám ho ale nejspíše nedodá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Když se podíváte na stránky českého zastoupení Toyoty, jako nejlevnější SUV tam najdete model C-HR za nejméně 674 900 Kč. SUV stejné značky za zlomek této ceny zní jako žert, jenže není.

Toyota se snad nikdy nesnažila podbízet nízkými cenami, třebaže ani vyloženě draho nemá ve zvyku svá auta nabízet. Je to zkrátka značka hlavního proudu, která staví na svých tradičních kvalitách a snaží se nakonec působit podobným dojmem, jako Volkswagen - ať si u ní koupíte cokoli, vedle nejspíše nešlápnete, což je jistota, za níž je třeba si trochu připlatit. Ohromující hodnotu za peníze pak už vzhledem k tomu dostanete jen stěží.

Automobilka u nás nabízí i několik SUV, která opravdu nejsou levná a některá během uplynulého roku ještě podstatně zdražila. Například kompaktní RAV4 s pohonem předních kol v základním provedení za 864 900 Kč bychom označili za docela ambiciózní nabídku, sklouznout ale můžete i níže k menšímu modelu C-HR. I tehdy ale budete potřebovat 674 900 Kč, což zní lépe jen nominálně, nikoli vzhledem k tomu, jak malé auto to je. Co byste ovšem řekli za SUV s logem Toyoty za 250 tisíc Kč? To zní skutečně jako žert, jenže ono existuje. Jen není k mání u nás a vlastně to ani není tak úplně Toyota.

Japonci pustili do prodeje novou generaci modelu Urban Cruiser, který historicky známe i z Evropy, tady už se ale dávno koupit nedá. Není to velké auto, na délku měří 3 995 mm, na šířku 1 760 mm a na výšku 1 550 mm, takže je asi o 35 cm kratší než C-HR. Právě z délky jste se pak už možná mohli dovtípit, odkud vítr vane - vůz míří do Indie, kde jsou auta s délkou pod 4 metry zatížena nižším zdaněním.

Na tom by nutně nebylo nic až tak problematického, i čtyřmetrové SUV by si tu zákazníky našlo (takový Renault Captur je jen o 12 cm delší a jaký je to hit), tohle auto ale není tak úplně Toyota. Jde o přepracované Suzuki Vitara Brezza, které se prodává už od roku 2016. Spolupráce mezi oběma firmami pak má zajistit, že Toyota se se svými modely prosadí i ve třídách, v nichž jinak nepůsobí a vice versa.

Pokud by vás něco takového neuráželo, nakonec na Suzuki není nic špatného, vězte, že auto pracuje s motorem 1,5 o výkonu 104,72 koně (sic) a může být spojeno s pětistupňovým manuálem nebo čtyřstupňovým automatem. Ve druhém zmíněném případě pak lze sáhnout i po mild-hybridní variantě, s Li-ion akumulátorem a startérem-generátorem, který by mohl jízdu učinit o něco efektivnější. Poháněná kola jsou na každý pád vždy přední.

Jak se vám auto líbí zvenčí i zevnitř, posuďte sami, podle nás je to navzdory tomu, že to vlastně není Toyota, typická Toyota - neurazí, nenadchne. Auto je k dispozici ve třech výbavách Mid, High a Premium, přičemž základní cena za verzi Mid s manuální převodovkou a výchozím motorem činí 850 000 INR, tedy oněch 250 tisíc Kč. Lze jít i výš, i absolutní vrchol, tedy verze Premium s mild-hybridem a automatem stojí 1 135 000 INR, což jest asi 334 tisíc Kč. Výbava je přitom slušná, už v základu jsou věci jako automatická klimatizace, bezklíčový vstup a start nebo elektrické ovládání základních prvků. jako jsou okna či zrcátka.

Něco nám říká, že za takové peníze by si tu SUV od Toyoty koupil leckdo, třebaže by nešlo až tak úplně o Toyotu. Nemáme ale žádné zprávy o tom, že Japonci byť jen uvažovali o možnosti vám tu takové auto dodat. Tedy, pokud nežijete v Indii či okolí, pak si jistě nechají říci.

Toyota Urban Cruiser není tak úplně Toyota, při ceně 250 tisíc korun s motorem 1,5 o 105 koních ale tušíme, že by ji to tu leckdo odpustil. Foto: Toyota



Pro srovnání originální Suzuki Vitara Brezza, z něhož Urban Cruiser vychází. Foto: Suzuki

Zdroj: Toyota

Petr Miler