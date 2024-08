Toyota se musí smát, už i Hyundai se kvůli neuspokojivým prodejům zaměří víc na spalovací motory před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Korejci se se svými elektrickými strategiemi dlouho tvářili sebevědomě, i jim ale nakonec došel dech. Je zajímavé, že vzdálenější cíle pořád nemění, také na ty ale téměř nevyhnutelně dojde. Prodeje elektrických aut jsou i v případě Hyundai a Kie neuspokojivé.

I když se může zdát, že se většina automobilek v případě přechodu na elektrický pohon vydala stejným směrem, není to tak úplně pravda. Někteří na to šli opravdu hodně podobně a hodně naivně („Nabídneme elektrické cokoli a všichni půjdou do kolen!”), jiní ale byli přece jen obezřetnější a snažili se vtisknout svým elektrickým autům specifickou atraktivitu.

Pochváleno budiž Hyundai, které se opravdu alespoň trochu snaží, také ono ale nevyhnutelně muselo narazit na vrozené limity této koncepce. Prostě dnes není technicky a ekonomicky možné nabídnout dostatečně široce použitelné elektrické auto za přijatelnou cenu, a tak se i tato automobilka potýká s neuspokojivými prodeji.

V Česku se podle dat SDA Hyundai letos do července podařilo prodat 356 exemplářů elektrických modelů, což v jeho případě znamená podíl na celkových prodejích jen 2,7 procenta a pouze nepatrný meziroční nárůst (loni 2,53 procenta). Když si navíc z prodejů odečtete elektrickou Konu, která se stejně z víc jak 70 procent prodává v primárně spalovacích provedeních, není skoro o čem mluvit. Podle údajů Dataforce jsou pak evropské prodeje velmi podobnou písní - prodeje celého Hyundai v Evropě letos mírně rostou, ale na elektromobilech opravdu nestojí. Ioniq 5 si letos koupilo 14 136 lidí o odbyt o desítky procent klesá, Ioniq 6 vzalo 5 450 kupců a odbyt znovu klesá, Kona prodeje táhne, ale bez elektrické verze by nějak zvlášť neutrpěla. V případě sesterské Kie bychom pak mohli vykreslit velmi podobný obrázek, ostatně klíčový model EV6 též o desítky procent klesá.

Tohle by Korejce opravdu neuživilo, a tak při včerejším odhalení svých plánů pro investory na tzv. CEO Investor Day ohlásili změnu strategie. Klíčovou novinkou je, že se automobilka víc zaměří na hybridy, tedy pořád spalovací auta s tou či onou elektrickou asistencí. Hyundai chce co nejrychleji zdvojnásobit nabídku takových modelů. Tomu se Toyota musí smát - predikce jejího šéfa, že tržní potenciál elektromobilů je nanejvýš 30procentní, se naplňují stále zřetelněji.

Za pozornost jistě stojí, že větší zaměření na spalovací motory nekončí u klasických hybridních pohonů, ale zahrnuje také doplnění nabídky o tzv. range extendery. Tedy dnes celkem zřídka využívané řešení, kdy je omezený dojezd elektrických aut navyšován dobíjením baterie spalováním (obvykle) benzinu motorem, který slouží jako generátor. Marně přemýšlíme, zda to dnes nabízí ještě někdo jiný než Mazda ve své MX-30 R-EV.

Hyundai chce i díky této změně strategie navýšit své celkové prodeje do roku 2030 o 30 %, což by se mu sázkou na elektřinu stěží povedlo, jak upřesňuje Reuters. Pozoruhodné nicméně je, že navzdory zmíněnému Hyundai - na rozdíl od jiných značek podnikajících podobná opatření - nezměnilo svůj cíl prodat za rok 2030 plné 2 miliony elektromobilů. Chce se zeptat: Kde a komu? Tušíme, že změna tohoto plánu ještě přijde...

Zmýlená neplatí, jen s elektromobily Hyundai růst nezvládne. Vrací se tak ke spalovacím motorům, pořád ale doufá, že elektrických aut prodá v roce 2030 poměrně hodně. Pochybujeme, že se to stane. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, SDA, Dataforce, Reuters

