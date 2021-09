Toyota ukazuje Škodě, jak se dělá marketing inspirovaný slavnými kousky Top Gearu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Japonci odhalili novou generaci jednoho ze svých velmi důležitých modelů, který prodávají po statisících hlavně v USA. A aby názorně ukázali jeho robustnost, na korbu pustili z jeřábu 227 kilo vážící motor jako kdysi Clarkson.

Minulý týden se Škoda pochlubila kaskadérským kouskem inspirovaným jednou z epizod britského Top Gearu. Jenže zatímco v případě Jeremyho Clarksona pomalu celý svět se zatajeným dechem sledoval, zda skutečně zvládne vrtulník přistát na střeše jedoucího Yeti, počin značky z Mladé Boleslavi, ve kterém hlavní roli sehrál na místě stojící Kodiaq, většina lidí prozívala. Přitom vlastně stačilo málo, a Škoda mohla marketingově bodovat. Napříště by si proto měla vzít příklad z Toyoty, které Top Gear taktéž evidentně učaroval.

V roce 2003 totiž Clarkson pořídil ojetý pick-up Hilux, který se následně pokusil zničit. To se mu ovšem nepovedlo, přestože s ním záměrně narazil do stromu, vjel do moře, nechal jej shodit z jeřábu a spustit na něj i karavan. Do hry se tak rozhodl vstoupit James May, který vůz nechal vyvézt na střechu 23patrového věžáku, jenž byl následně zdemolován. Ovšem ani to nezafungovalo, načež se Hilux stal symbolem nesmrtelnosti a příkladné kvality. Možná i proto je jedním z nejoblíbenějších aut teroristů, ale to nyní nechme stranou.

Středobodem našeho zájmu se dnes stane Tundra, tedy jiný, větší pick-up Toyoty, který se minulý týden představil ve své třetí generaci. Pro Japonce je to důležitý model, který od roku 2012 prodává jen v USA vždy alespoň ve 100 tisících exemplářů ročně. Novinka stejně jako Land Cruiser dostala do vínku žebřinový rám, který kombinuje vysokopevnostní ocel a hliník kvůli snížení hmotnosti. Zároveň se pyšní dvakrát tlustšími příčnými vzpěrami než předchůdce, aby došlo k navýšení tuhosti. Kromě toho Toyota dala padáka listovým perům a dozadu instalovala víceprkovou nápravu a vinuté pružiny. Tlumiče se pak přesunuly mimo rám, aby byla zlepšena efektivita jejich fungování.

Novinek je ale víc. Společně s architekturou TNGA-F totiž dorazila také unikátní korba, která je vyrobena z kompozitu, zároveň však rovněž dostala hliníkové příčné nosníky pro zesílení tuhosti. Toyota zároveň tímto krokem reagovala i na kritiku někdejšího předchůdce, který měl problémy s korozí. Kvůli tomu Japonci museli přikročit ke svolávacím akcím, během nichž museli zákazníkům i měnit rám, stejně jako bylo měněno řízení a podvozek.

Změny zafungovala (tohle by si měla přečíst Tesla), načež magazín Consumer Reports vyhlásil Toyotu Tundra druhé generace za nejspolehlivější velký pick-up. A vůbec bychom se nedivili, kdyby něco podobného platilo také pro tu třetí. Jak jsme totiž zmínili v úvodu, také Japonci se inspirovali Top Gearem. Nově tak vzali motor o hmotnosti 227 kilogramů, který jeřábem zvedli do výšky až 4,5 metru. A poté udělali přesně to, co čekáte - tedy spustili celý náklad na novou korbu.

Jelikož šlo o test výrobce, nepřekvapí, že nová Tundra vše zvládla. Ovšem i tak Toyota tento kousek natočila tak, abyste věřili, že její nový pick-up je všeho schopen. Snímek zachycující celý kousek před publikací tohoto článku bohužel zmizel z éteru a je otázkou, zda se do něj kdy vrátí - podle dostupných informací šlo o prezentaci pouze pro dealery, nikoli pro veřejnost. To ovšem zájem o něj jen navýšilo a jakmile bude znovu dostupné, do článku jej znovu přidáme, vzhledem k marketingovému potenciálu celé akce by Toyota byla hloupá, kdyby tomu dále bránila. Nyní si můžete na internetu najít alespoň screeny z něj.

Toyota nicméně korbu neosadila jen rozpěrami, ale také osvětlením či zásuvkou na 120 voltů. Dále tu pak máme víko, které je o 20 % lehčí než u předchůdce a jenž lze ovládat dálkově. Zákazníci navíc mohou volit její délku (168, 198 a 247 cm), jenž se liší v závislosti na velikosti kabiny. Ta je nicméně vůči minulosti vždy jen čtyřdveřová, neboť dvoudvířko bylo z výrobního programu vypuštěno, přičemž důvodem byly náklady a nikoliv nezájem.

Přesunout se můžeme do motorového prostoru, kde lze sáhnout po dvou verzích 3,5litrového šestiválce. Ta slabší produkuje 394 koní, silnější doplněná hybridním ústrojím ovšem dává až 443 koní. V obou případech je pak standardem desetistupňový automat, s jehož pomocí vůz zvládne utáhnout až 5 443 kilogramů. Zmiňovaná korba pak pobere 880 kilo, což je oproti předchůdci nárůst o 11 %. Není tak divu, že ustála i padající motor.

Dodat lze už jen pohled do interiéru, kde lze volit mezi analogovým přístrojovým štítem s 4,1palcovým informačním displejem či plně digitálním 12,3palcovým provedením. Nová jsou pak i multimédia, jenž lze spojit s 8- nebo 14palcovou obrazovkou. Navýšena pak pochopitelně byla také bezpečnostní výbava. Nic z toho ale Evropané neokusí, při více než 6metrové délce totiž Tundra pro starý kontinent opravu není ideální.

Nová Toyota Tundra disponuje opravdu pevnou korbou, jejíž schopnosti automobilka prezentovala zajímavým testem. Viděli jsme jej, vzhledem ke stažení videa vám jej ale zatím ukázat nemůžeme. Tušíme ale, že bude brzy znovu k dispozici - jde o dobrý marketingový počin. Foto: Toyota

