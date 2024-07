Toyota vyvíjí úplně nově koncipované sedadlo řidiče. Působí jako erotická pomůcka, má ale jinou funkci před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Vysedávání za volantem auta je obvykle považováno za nezdravou aktivitu, pokud je to tedy bráno za vůbec nějakou aktivitu. Max Verstappen by asi nesouhlasil, v autě si ale možná brzy zacvičíte, i když pojedete naprosto uvolněně.

Televizní seriál Dva a půl chlapa patří k mým oblíbeným, pochopitelně v původním znění, které dává vyniknout většímu množství vtípků a průpovídek. Řada z nich se mi nesmazatelně vepsala do paměti, přičemž za jednou z nich stojí Alan ztvárněný Jonem Cryerem. Když vysvětloval snoubence svého bratra, jak neustále posilovat pozadí, použil v souvislosti se stažením a povolením pánevního svalstva slova „mailbox open, mailbox closed“, nad čímž Charlie Sheen jen obrátil oči v sloup.

Faktem nicméně zůstává, že pokud svaly soustavně napínáte a zase povolujete, pak cvičíte. A lidskému tělu je prospěšný jakýkoliv pohyb, zvláště pokud patříte mezi ty, kteří mají tzv. sedavé zaměstnání. Nejde jen o „kancelářské krysy“, ale rovněž o řidiče z povolání, kteří sice mají předepsané povinné přestávky na protažení, ovšem mezi nimi setrvávají dlouhou dobu v pomalu jedné strnulé poloze mírně hýbajíc pouze končetinami. V takovém případě se tedy jakýkoli pohyb počítá dvojnásob.

Toyota se rozhodla, že myslet bude nejen na profesionální řidiče, ale na každého, kdo usedne za volant. Japonská automobilka totiž pracuje na sedačce, která ono „maibox open, mailbox closed“ zvládne za vás. Klíčová je její základna, kde kromě centrálního pilíře najdeme ještě tři podpůrné po stranách. Jeden z nich je pak kratší, načež je sedačka soustavně v náklonu. A aby toho nebylo málo, prstenec s podpůrnými pilíři se otáčí kolem své osy, takže se mění i poloha onoho náklonu.

Podle automobilky systému zabere více než minutu, než dokončí celý cyklus, načež je náklon „stěží zaznamenatelný“. Toyota nicméně dodává, že po přibližně 20 minutách sezení můžete pocítit „menší únavu“. To je ale třeba brát za dobrou zprávu, neboť ona únava „je znamením, že používáte svaly, kterým se normálně nedostává pozornosti“. Namísto abyste tedy po jízdě vystupovali z aut z pozadím připomínajícím rosol, můžete naopak počítat se zpevněným svalstvem.

„Lidé mají přirozené reflexy, s jejichž pomocí podvědomě zachovávají postoj těla, pánev se tedy přirozeně pohybuje, zatímco hlava zůstává v klidu. Ve své podstatě se tedy vaše svaly mohou opakovaně napínat a povolovat i ve chvíli, kdy sedíte,“ dodává k věci automobilka, jejímž technikům se v úvodu zmíněný seriál možná do mysli zapsal též. Jen zašli ještě o úroveň dále, neboť vy nemusíte vědomě dělat nic víc než řídit, vše ostatní za vás zařídí sedačka, jejíž části působí jako erotická pomůcka. O nic takového ale v jejím případě nejde.

Kdy přesně by se nový typ mohl objevit v prodeji, Toyota neupřesnila. Stejně jako to, zda se svou alternativou sedacího míče počítá také mimo automobilovou branži. Za nás můžeme zmínit, že čím dříve, tím lépe, a to ve všech možných oborech. Zvláště když konstantní pohyb sedačky má lidem znesnadnit zůstal v strnulé poloze, což vede k ponížení bolesti zad. Zpoza volantu byste tak mohli vystupovat vysportovaní i odpočatí, tedy aspoň v rámci možností.

Japonci pracují na nové sedačce, která vám zabrání zůstat ve strnulé poloze a tudíž posiluje pánevní svalstvo a redukuje bolest zad. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

