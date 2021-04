Ukrajinci odhalili svůj první elektromobil, svou primitivností si zadá s máločím před 3 hodinami | Petr Prokopec

Někde je třeba začít, říká se. V tomto smyslu lze ukrajinské řešení tolerovat, jinak je ale třeba říci, že jde o velmi primitivně vyhlížející stroj schopný zaujmout jen jedním technickým aspektem.

Ukrajina má sepsanou velmi úzkou spolupráci s Evropskou unií, o jejíž členství usiluje. Z toho důvodu přijala mnohá pravidla, která platí také u nás, a stejně tak volí i směr, jakým se má pohybovat její automobilový průmysl. Nemělo by nás proto překvapit, že tu máme první ochutnávku nového elektromobilu. Ten byl pojmenován Eva, přičemž za ním stojí východoukrajinská univerzita Vladimíra Dala. Tvůrci o voze mluví jen jako o prototypu, to by ale možná ani nemuseli, když se podíváte na způsob jeho ztvárnění.

Eva je velmi jednoduše vypadajícím, hranatým MPV, stojícím na hliníkovém rámu. Karoserie je vyrobena ze sklolaminátu a zatím nebyla zcela dokončena, což koresponduje i s tím, že u finální verze se ještě bude měnit design. Aktuálně by ostatně elektromobil mohl jen stěží na veřejné silnice, neboť mu mimo jiné schází světlomety. Čím se naopak oproti prodávaným vozům může pochlubit, to jsou solární panely na střeše a přední kapotě, které mají každý den vygenerovat elektřinu na 30kilometrový dojezd.

Tomuto počinu lze zatleskat, neboť i když nejde o velkou porci, jde o téměř bezemisně vznikající energii (solární panely se také z něčeho musely vyrobit), což je jinak problém elektromobily tradičně trápící. Zbytek technických parametrů ale vzbuzuje spíše úsměv. Zvláště v případě prototypu, který dostal do vínku paket baterií dostačující pouze 100kilometrový dojezd, a to navíc při nejvyšší rychlosti 80 km/h. Za něco takového by se totiž styděli i Číňané u elektromobilu určeného od počátku pouze do města, Eva by nicméně měla počítat i s jízdou mimo zástavbu.

Z toho důvodu je vůz koncipován tak, aby dokázal pobrat jak několik paketů baterií, tak i dva elektromotory namísto jednoho. V té chvíli by narostla jak dynamika, tak dojezd, u kterého se počítá až s 500 kilometry. Otázkou však je, s jakou bychom v té chvíli mohli počítat cenou, neboť tvůrci zmiňují částku pod 10 tisíc Eur (cca 259 tisíc Kč). Neupřesňují však, s jakými parametry bude spojena, což je vlastně s ohledem na nejistou sériovou výrobu pochopitelné.

Dodat pak už můžeme jen krátkou zmínku o interiéru, který byl poskládán z komponentů celé řady již existujících a často velmi starých aut. Prim v tomto ohledu hraje ventilační mřížka klimatizace na levé straně volantu, jejíž součástí je i ovládání světel - vše totiž pochází z Volkswagenu Golf čtvrté generace. V případě série by pak nejspíše většina věcí byla nahrazena modernějšími, ovšem využití cizích skladů je vlastně jedinou šancí, jak udržet cenu při zemi.

Zdroj: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

