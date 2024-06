Únik nového BMW X3 ukazuje, že automobilce není svaté vůbec nic, „zmastila” už i výplň tradičních ledvinek před 5 hodinami | Petr Miler

Chvíli se zdálo, že se BMW po letech šílených designových nápadů „uklidnilo” a aspoň chvíli nebude dál dráždit. Poslední kroky automobilky ale ukazují, že firma mašinérii designových bláznivostí znovu rozjíždí naplno.

BMW nám v posledních letech dělalo - alespoň na poměry definované evolucí předchozích dekád - docela radost. Odmítlo se přidat do pelotonu automobilek trvajících na přechodu k pouze elektrickým autům, slíbilo oddanost preferencím zákazníků, zachovává aspoň u sportovních modelů v nabídce manuální převodovky a přestalo přicházet s čím dál šílenějším pojetím některých tradičních designových prvků. Není to tak, že by Mnichov udělal byť jediný krok zpět, chvíli ale byl ochoten aspoň přešlapovat na místě a nepokoušet se o stále extrémnější pojetí čelních ledvinek, předních či zadních světel nebo některých typických křivek.

Přesně to se ale nyní zjevně mění.

Už nedávná premiéra nového BMW 1, které vsadilo na několik kontroverzních prvků a víc než BMW připomíná Kiu, která kdysi sama chtěla být bavorákem, byla neblahým signálem. Mohlo jít pouze o jistou dílčí deviaci od jiného dlouhodobého trendu, únik oficiálních záběrů nové řady X3, které propálilo hned několik webů včetně Cardesignworldu, ale zřetelně naznačuje, že realita bude jiná.

Automobilka se zjevně rozhodla znovu provokovat a připomenout, že svaté je jí jen jedno - nic. Auto jako celek vypadá snad až na zapuštěné kliky dveří, které se podle nás k bavorákům vůbec nehodí, ještě celkem tradičně, podívejte se ale na výplň velikostně ještě snesitelných čelních ledvinek modrozelené X3. Vyznačuje se matoucím, nesmyslným, snad z programu na tvorbu náhodných tvarů vytaženým vzorem mřížky chladiče, který kombinuje diagonální a vertikální linie. Jaký tohle má smysl? Na nové jedničce jsme viděli něco podobného, tohle je další provokující absurdita v řadě.

Auto si dál vypůjčuje designové prvky z modelů iX a XM, což jsou zrovna vozy, které vizuálně neuchvátily snad nikoho. Technicky se má nová X3 podržet tradic a přijít nejprve se čtyř- a šestiválcovými motory po boku hybridních provedení. Později má dorazit i elektrická varianta iX3 s architekturou Neue Klasse od BMW, u níž stále není zcela jasné, z jak velké části bude kompatibilní se spalovacími motory resp. shodná se spalovacími verzemi. Zprávy přímo z automobilky se různí - firma má na každý pád v nabídce udržet všechny druhy pohonu a zároveň maximalizovat překryv techniky mezi jednotlivými provedeními.

Přímo od automobilky jsme viděli novou X3 maskovanou právě v elektrické verzi, pohled na tento vůz naznačuje, že půjde spíš o jeho plug-in hybridní variantu. Víc ukáže čas, v „normálnější” pojetí designu nové iks-trojky už ale nedoufejte, to zjevně nedorazí.

BMW unikla podoba nové generace X3. Z nového pojetí tradičních ledvinek bolí oči. Foto: BMW



Oficiálně jsme vůz zatím viděli jen takto. BMW asi tušilo, proč nám neukázat víc. Foto: BMW

