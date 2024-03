Únik provalil novou vrcholnou verzi Tesly Model 3, Musk využil své vlády nad Twitterem, aby zahladil stopy před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Zajímavé je, jak s nové detaily měly dostat ven, i jak se Elon Musk snažil o to, aby se dál nešířily světem. V tomto ohledu ale zjevně zapomněl, že co se jednou objeví na internetu, to už z něj nikdy nezmizí.

Na sklonku loňského léta prošla Tesla Model 3 faceliftem. Modernizované provedení si již delší dobu můžete i koupit, zatím však pouze ve dvou verzích. Základní zadokolka stojí 1 053 990 Kč, za což dostáváte zrychlení z klidu na stovku za 6,1 sekundy, maximálku 201 km/h a udávaný dojezd 513 km. Pokud si nicméně přihodíte rovných 200 tisíc korun, můžete počítat se čtyřkolkou. Její nejvyšší rychlost se nemění, je nově elektronicky omezena tak nízko, sprint na stovku se však zkrátí na 4,4 sekundy. A na jedno nabití má auto zvládnout 629 km, tedy papírově, realita bude horší.

Ještě než ovšem facelift dorazil, bylo portfolio značky širší. Na jeho vrcholu se tehdy nacházelo provedení Performance, jehož dojezd činil 567 km. Podstatnější však v tomto případě byla data o jízdní dynamice - stovku totiž tento Model 3 zvládal za 3,1 sekundy při cestě za maximálkou 261 km/h. Přinejmenším co do akcelerace v nižších rychlostech auto válelo při ceně zhruba 1,5 milionu korun. Tato verze se do nabídky dodnes nevrátila, už nedávný únik z natáčení reklamy ale ukázal, že aktuální stav nebude trvat věčně.

Nyní se ven dostaly další detaily a informace k modernizovanému provedení Performance, které si nově bude říkat Ludicrous. Kdo se původně postaral o jejich provalení, není jasné, provází ho ale zajímavý příběh, který zdokumentovali kolegové z Auto Evolution. Záběry ukazují mj. palubní systém vozu, ve kterém je přihlášený Max Faulkner, což je testovací jezdec americké automobilky. On sám ale záběry nezveřejnil, pro Teslu začal pracovat před rokem, a tak se ani nedá předpokládat, že by ho práce pro firmu začala nudit a chtěl si koledovat o vyhazov.

Auto prý zůstalo bezprizorní a odemčené pod plachtou a záběry měly vzniknout tak, že do něj dva drzouni vnikli, natočili, co můžete vidět níže, a pustili to do světa přes Twitter alias X. Tím si ale naběhli, protože Twitter vlastní Elon Musk, únik si evidentně nepřál a dotyčným byla zablokována konta do chvíle, než fotografie neodstraní. Teď už je tam tedy nenajdete, internet ale má paměť a stejní lidé vypustili záběry ven přes Reddit. Zda říkají celou pravdu o pozadí vzniku záběrů, nevíme, ale to je nakonec jedno.

Hlavní je, že díky nim máme potvrzený vzhled přídě vozu s novým nárazníkem, který se má postarat hlavně o lepší chlazení brzd. Vidíme také označení modelu jménem Ludicrous a stejně pojmenovaný jízdní mód, vedle nějž vidíme také režimy Chill, Sport a Insane. Autu nebude chybět nastavitelná tuhost tlumičů, dostane schopnost automaticky řadit mezi vpřed i vzad a pozor, také nová sedadla s ventilací. Pak už vidíme spíš drobnosti uvnitř i vně vozu jako karbonové doplňky.

Auto vypadá zajímavě a může pomoci Tesle překlenout prodejní patálie v Číně, o kterých informuje Bloomberg. Prodeje všech osobních aut v zemi sice za první dva měsíce roku meziročně vzrostly o 17 procent, Tesla nicméně zaznamenala pokles, načež již musela omezit výrobu Modelu 3 i Modelu Y skoro o třetinu, takže fabrika pojede jen 5 dnů v týdnu.

Bude tedy zajímavé, zda Elon Musk zavelí k dalšímu zlevňování, zatím zkouší opačnou taktiku. Ohlásil tedy zdražení nových Tesel od začátku dubna, aby lidé nakoupili víc aut ještě v březnu, čímž by zlepšily patrně nepřesvědčivé kvartální výsledky firmy. Zda mu to zákazníci „zbaští”, uvidíme až za pár týdnů. Pro tuto chvíli dodejme, že Model 3 Ludicrous by nově měl nabídnout až 620 koní, což zrychlení na stovku srazí pod 3 sekundy. Otázkou je nicméně maximálka, neboť v tomto ohledu Tesla po faceliftu hodnoty zadokolky i čtyřkolky drasticky snížila. Doufejme tak, že Performance půjde jinou cestou.

Běžným verzím Modelu 3 po faceliftu klesla maximálka, horší je i akcelerace. Výkon šel totiž dolů, zatímco hmotnost narostla. Nové vrcholné provedení Ludicrous má jít opačným směrem. Foto: Tesla

Zdroje: Nintle@Reddit, Bloomberg, Auto Evolution

Petr Prokopec

