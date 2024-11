Unikla fotka na poslední chvíli odpískaného elektrického Jaguaru, firma v něm utopila neskutečných 30 miliard před 4 hodinami | Petr Prokopec

Když se na tohle auto podíváme, ani se nedivíme, že Britové i tak vysokou sumu raději odepsali, neboť pokus ho prodávat by pro ně nejspíš znamenal ještě větší minus. Škoda jen, že se z toho firma nepoučila a dál chce rajtovat na mrtvém koni.

O Jaguaru se v posledních měsících mluvilo poměrně často, možná i víckrát než za několik předchozích let dohromady. A jakkoli se říká, že neexistuje nic jako špatná reklama, britská automobilka by jistě byla ráda, kdyby zmínky o ní byly pozitivního rázu. Realitou je však pravý opak, neboť Jaguar dál na spáchání sebevraždy v přímém přenosu. Britové totiž přes veškerý vývoj posledních let chtějí naplnit tři roky starý plán, který počítá s přechodem jen na elektrická auta v nejkratším možném čase. Jeho součástí je navíc posun do „vyšší cenové“.

A není to poprvé, co se značka pokouší o své znovuzrození s pomocí bateriového pohonu. V červenci 2019 bylo u příležitosti ukončení výroby čtvrté generace limuzíny XJ oznámeno, že Jaguar přijde s nástupcem, který bude produkován v téže továrně Castle Bromwich Assembly, přepřáhne ovšem ze spalovacího pohonu na elektrický. Dva měsíce na to značka vyrukovala s prvním snímkem, který odhaloval zadní světla. Souběžně s tím se objevily informace o rozjezdu montážních linek v roce 2020.

Namísto oznámeného však dorazil koronavirus, s nímž se Velká Británie vypořádávala podobně obtížně jako všichni ostatní. Tamní automobilový průmysl tak byl silně zasažen, přičemž Jaguar pozastavil veškeré výdaje, které nesouvisely s každodenním provozem. Projekt elektrického XJ tak byl postupně odkládán, až se nakonec v lednu 2021 začalo mluvit o jeho ukončení. To automobilka o pouhý měsíc později oficiálně potvrdila.

Finanční ředitel značky Adrian Mardell tehdy potvrdil, že konec projektu, jehož součástí byl i elektrický Land Rover, přišel Brity na jednu miliardu liber, tedy dle současného kurzu něco přes 30 miliard korun. Nicméně i přesto se automobilka rozhodla tak vysoké vývojové náklady odepsat, neboť měla pocit, že chystaná novinka by byla takový propadák, že by se jí z této sumy nevrátila ani penny.

Nyní jsme o tři roky dál a po internetu začal kolovat první snímek, který odhaluje vývojový prototyp elektrického XJ. A zdá se, že Britové udělali opravdu dobře, když projekt s interním označením X391 poslali k ledu. Vůz se totiž po stránce designové od svého spalovacího předchůdce příliš daleko neposunul, což naznačovala i ona upoutávka, kterou můžete vidět níže. Vše spíš působí dojmem, že se XJ dočkal faceliftu, kdy došlo pouze na příchod čelní masky z SUV I-Pace, integraci nových světel a zapuštěných klik, tím vše skončilo.

Řada zahraničních kolegů se nad tímto vzhledem pohoršuje, nám však vyloženě ošklivý nepřijde. Můžeme ale souhlasit s tvrzením automobilky, že na její znovuzrození by nebyl dost nový. Přece jen, pokud chcete vyrukovat s vozem, který má definovat vaši budoucnost, měl by se od svého předchůdce distancovat o poznání víc. Respektive by měl být zřetelně odlišný. Na nic z toho ale před třemi lety nedošlo, de Mardella tak došlo na ono „těžké rozhodnutí“.

Na začátku roku 2022 Jaguar definitivně představil svůj nový plán Reimagine, na který jsme naráželi v úvodu a dle kterého se značka do tří let měla stát čistě elektrickou. V mezičase pak sice oznámila, že dojde na roční zpoždění, jinak ale ze své trajektorie uhnout nehodlá. Přičemž minulý týden se pochlubila prvními snímky zakamuflovaného prototypu. Ten je sice designově skutečně jinde než kdysi XJ X391, to je ale asi to jediné, čím se Britové mohou chlubit.

Z dosud oznámených technických dat totiž nevyplývá nic, čím by novinka vystupovala z davu konkurenčních aut, přičemž ta jsou k mání už nyní, nedorazí až za dva roky. Navíc se za ně platí i méně. Možná by tak Britové měli ono „těžké rozhodnutí“ zopakovat a znovu svůj klíčový projekt hodit do koše. V tomto případě se totiž opravdu nezdá, že by ve vzduchu viselo cokoli jiného než další průšvih.

