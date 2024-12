Unikla podoba chystaného nového SUV od VW. Jestli má tohle zachránit jeho prodeje, pak potěš pánbůh před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Nešálí vás zrak, tohle auto skutečně vypadá jako dítko stormtroopera z Hvězdných válek a lednice z vaší kuchyně. VW musel ztratit soudnost, pokud očekává, že se o přepracovaný Teramont lidé v této podobě poperou.

Není tajemstvím, že Volkswagen má problémy. Ostatně to ani tajemstvím být nemůže, pokud nejvyšší šéf exekutivy firmy zaměstnancům vypráví, že by společnost raději nechal zbankrotovat a reorganizoval ji, než aby se ji dál pokoušel zachránit konstruktivními kroky. Stejně tak není tajemstvím, že Volkswagenu lámou vaz hlavně dvě věci - nerentabilní sázka na elektromobilitu a ztráta pozic v Číně.

I kdyby ale společnost trápilo cokoli, jsme si zatraceně jisti, že by její omezenou vnitřní efektivitu zastřela plejáda žádoucích produktů, o které se lidé budou u dealerů prát. Nebudeme tvrdit, že VW dnes nenabízí nic zajímavého, ale ruku na srdce: Co to vlastně je? A kdy s tím reálně automobilka přišla? Však nám jmenujte jednu opravdu dechberoucí novinku posledních let. Žádná taková neexistuje.

Portfolio společnosti dnes definují více či méně zoufalé nové elektromobily z řady ID, které se nedovedou prosadit ani vedle elektrické konkurence zvenčí, ani vedle spalovacích modelů značky zevnitř. A jaké modely to jsou? Golf 8.5, který je ve skutečnosti už třikrát faceliftovaným Golfem 7? VW Passat B9, který má podobně jako zmíněný Golf kořeny v Passatu B8 z roku 2018? Nebo podobně dokola modernizovaný Tiguan? Touareg z roku 2018? Tohle nejsou špatná auta, ani jedno, ale vážně: Jaký nový žádoucí, segment definující model VW v posledních letech vytáhl? To není řečnická otázka, žádná takový vůz jednoduše není.

Pokud by tedy Němci chtěli svou situaci změnit, potřebují někoho, jako byl Ferdinand Piëch. Také ten dostal VW do rukou v 90. letech uprostřed produktového rozkladu, kdy automobilka sice nějak fungovala, ale nabízela auta jako Golf III nebo Passaty B3 a B4, které se do historie zapsaly spíš jako z nouze ctnosti. Pak přišel veletoč, po němž se firma během pár jednotek let proměnila v tahouna světového automobilismu v mnoha segmentech - cokoli od Audi přes Bugatti až po Lamborghini a nakonec i Škodu bylo svým způsobem mimořádné. Co z toho zbylo? Většina žádoucích aut zejména v mainstreamových segmentech je jen dozvukem toho, co bylo.

Automobilka tedy ví, co to je produktová marnost. Automobilka ví, kudy vede cesta zpět na výsluní. Ale co udělá? Ořeže náklady, vyhodí lidi, sníží jim platy, zavře továrny, nakrémuje si své vetché sedlo, šup s ním znovu na mrtvého koně a jede se dál. A ten mrtvý kůň skutečně nemusí být jen elektrický, jak ukazuje vývoj v Číně.

Tam (a nejen tam, prodává se nebo prodával pod stejným jménem či označením Atlas i jinde, mj. v Rusku a USA) dnes VW nabízí model Teramont, velké a vlastně až překvapivě úspěšné SUV. Nebyl to nikdy žádný krasavec, vzhled ale přinejmenším neurážel, technika byla obvyklá, kvalita přiměřená, cena velmi solidní. Pro rok 2025 se ale VW rozhodl tohle auto modernizovat a v Číně jej proměnit v Teramont Pro. A nemáme pocit, že by mu tím mohl pomoci jinam než do hrobu.

Díky povinné registraci vzhledu auta u čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) si předem můžeme prohlédnout, co bude Teramont Pro 2025 zač, a to i ve svém základním provedení. A upřímně řečeno se na to nedá koukat. Každému dle jeho chuti, ale za nás je výsledek mimořádně ošklivý, nenápaditý, plný velkých rovných ploch. Zvlášť v bílé barvě vypadá mimořádně lacině a láká leda k tomu vzít sekeru a pár těch nekonečných lánů bílé nějak oživit. Jestli má tohle zachránit prodeje VW v Číně, pak potěš pánbůh, spíš jim to dá další ránu.

Dodejme, že venku jsou i základní specifikace, podle nichž si auto bude muset vystačit s motorem 2,0 TSI ve verzích 380 TSI a 450 TSI s 214 resp. 272 koňmi. Současný Teramont má k dispozici také 2,5litrový šestiválec, ale inovované či rovnou nové provedení (nevíme, zda VW tomuto bude říkat facelift či druhá generace, obojí je pořád možné) tento agregát nejspíš nedostane. Kabát vozu nešťastně inspirovaný elektromobily značky bude dál skrývat platformu MQB s podvozkem o nezměněném rozvoru 2 980 mm, samotné auto ale bude o 108 mm delší, což jeho krásu také neumocní. Na další detaily si musíme počkat do příštího roku, kdy má přijít oficiální premiéra, nevíme ale, jestli se na ni těšíme...

Tohle? Jako cesta k nápravě prodejů VW v Číně? Kam dal VW oči i rozum, přestáváme chápat. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MIIT

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.