Už i v Evropě. Krachující Fisker v zoufalosti zlevnil všechna auta o 507 tisíc Kč, koupit je není problém ani pro Čechy

Už nevěříme tomu, že se firma ze svých současných patálií dostane, pořád to ale nevzdává. K extrémním slevám po USA přistoupila i v Evropě, snížení ceny o 507 tisíc korun na vůz se hned tak nevidí. Přesto nemáme pocit, že by šlo o výhodný obchod.

Minus 99,66 %, tato hodnota svítí u vývoje ceny akcií firmy Fisker Inc. na amerických burzách za poslední rok. Už z toho je zřejmé, že společnost je až po uši v problémech a je nanejvýš nepravděpodobné, že se z nich ještě někdy dostane. V posledních dnech probíhá hotový run na Fisker, který je nejspíš finálním dějstvím příběhu, jenž fungování firmy vykreslil jako jeden velký chaos lemovaný nespočtem dílčích nepříjemností. V tuto chvíli ale společnost dál funguje, nepožádala ani o ochranu před věřiteli a „jen” nemá peněz nazbyt. A tak se zrovna ty snaží získat, jak se dá.

Na skladech má dost hotových a neprodaných aut, třebaže možná ani sama neví, kolik jich je. Už minulý měsíc se tedy ve snaze je v maximální míře proměnit v hotovost [0000052721 vytasila v USA s dost zoufalým výprodejem]], který cenu aut Fiskeru snížil až skoro o polovinu. A i když to možná ani nevíte, automobilka má také dost zastoupení v Evropě, kde lze její SUV Ocean též pořídit. Do minulého týdne se jeho ceny držely dříve avizovaných cifer, s příchodem včerejška ale došlo na masivní výprodej i tady.

Fisker se s tím moc nemaže, takže všechny své vozu bez ohledu na verzi a místo prodeje zlevnil prostě o 20 000 Eur, tedy plných 507 tisíc Kč. Sleva se pochopitelně týká pouze skladových vozů, žádné jiné ostatně dnes ani nevznikají, těch se ale zdá být v Evropě požehnaně. O zlevnění jsme se dozvěděli díky nizozemskému zastoupení, které má k dispozici desítky aut, pár aut se ale najde i blíže Česku - několik jich stojí i ve Vídni. Kdysi probleskla informace o českém zastoupení značky, k tomu se ale sama automobilka přímo nehlásí.

Pokud byste o „oceán s mořem slev” měli zájem, k dispozici jsou obvykle jen verze Ultra a Extreme s původními cenami 61 160 resp. 65 600 Eur. Nyní tedy vyjdou na 41 070 resp. 45 600 Eur, což v korunách dělá asi 1 040 000 a 1 155 000 Kč. To jsou pochopitelně pořád docela velké peníze a o dost vyšší sumy než v USA, nicméně bavíme se o 475koňovém autě se stovkou za 4 sekundy a baterií s použitelnou kapacitou 106,5 kWh. To nejsou úplně marné hodnoty.

Pokud byste měli zájem, můžete vyrazit do Vídně nebo třeba do Německa, kde jsou k dispozici znovu desítky aut. Ale měli byste? Toť otázka. Recenze vozu jsou velmi negativní a vyhlídky Fiskeru na další existenci se limitně blíží nule. Moderní auto se specifickou technikou a spoustou elektroniky bude bez podpory automobilky fungovat dál těžko, navíc hodnota těchto vozů dnes klesá podobně rychle jako hodnota firmy. Takže bychom za milion raději nakupovali jinde, ale to je samozřejmě jen náš pohled na věc.

Výprodej Fiskeru Ocean už probíhá i v Evropě. S paušální slevou 507 tisíc Kč je dost zoufalý, přesto nemáme pocit, že by auto bylo hodno vaší pozornosti. Foto: Fisker

