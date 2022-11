I v době nedostatku aut stojí v největším evropském přístavu tisíce vozů, s nimiž si automobilky neví co počít před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peter Nicholls, Reuters

Tato situace jen připomíná, v jakém chaosu se nyní automobilový průmysl nachází. Nových objednávek je málo, nevyřízených jsou ale hromady. A když už je automobilky umí vykrýt vyrobenými auty, nedokáží je dostat na místo určení.

Je koronavirus nadále slovem, které by nás mělo budit ze snů? To je otázka, na níž nejspíše budeme mít odpověď až po této zimě. I kdyby ale primární problémy odezněly, jak se nyní zdá, se sekundárními následky koronavirových omezení předchozích let se zjevně budeme potýkat ještě dlouho.

Ostatně ani současný stav, kterému dozajista nepomohly následky konfliktu na Ukrajině, není růžový. Je vždy otázkou, co můžeme komu věřit, podle informací automobilek se ale firmy nadále potýkají s nedostatkem rozličných komponentů, zejména pak čipů, který jim nedovoluje vyrobit takové množství aut, jimž by mohly vykrýt nevyřízené objednávky. Mají navíc nejen omezené množství nových aut pro vyřízení starých objednávek, ale i malé množství nových objednávek, což je kombinace k pohledání. A když se jim náhodou podaří požadovaná auta vyrobit, stejně nemají vyhráno.

Nejnovější negativně laděné zprávy přichází z německých Brém, největšího evropského přístavu, který je pro automobilky jednou z nejdůležitějších logistických křižovatek. Ročně jím totiž projde zhruba 1,7 milionu nových vozů, které míří z Evropy či naopak do Evropy. Transfery nicméně začínají nabírat nemalé zpoždění, neboť přístavu chybí obslužný personál. Zejména pak řidiči, jenž přesunují kontejnery s vozy. Nedostatek je ovšem i těch lidí, kteří s auty do nich najíždí. V přístavu tak čekají tisíce a tisíce aut, se kterým si automobilky neví co počít.

Společnost Wallenius Wilhelmsen již oznámila, že tento měsíc již žádnou další novou objednávku nezvládne vyřídit. A podobně na tom bude i v prosinci, pokud se situace v přístavu nezlepší. Problémem nicméně je, že i kdyby všichni lidé zamířili během letošního posledního měsíce do práce místo do postele, dodávky nových aut se ani nemohou zlepšit. Nechybí totiž jen obslužný personál v přístavech, ale také zámořské lodě.

I tento problém má spojitost s pandemií. Po jejím propuknutí v roce 2020 totiž došlo na výrazné utlumení dodávek. Zakotveno tak mělo být 160 až 180 lodí určených k převozu aut, což odpovídá zhruba 20 až 23 procentům celosvětové flotily. Postupně nicméně daný počet vzrostl až na 250 plavidel, tedy na 35 procent. To nicméně vedlo k urychlení stárnutí daných lodí, do nichž spediční firmy dlouhodobě neinvestovaly.

Zmíněná společnost Wallenius Wilhelmsen tak již loni uvedla, že jen do března vyřadí z provozu 115 svých plavidel. Podobně na tom byly i další dopravci. Počet největších lodí, jenž na své paluby poberou až 8 500 vozů, se tak scvrknul na pouhých 13. S touto flotilou - respektive kvůli další plánované likvidaci s ještě menší - si pak svět musí vystačit po celý příští rok, dodávky nových plavidel jsou totiž naplánované až na rok 2024.

Tato situace bohužel vede k dalšímu zdražování. Ještě v polovině roku 2020 totiž sazba za nákladní loď určenou k převozu aut činila 10 tisíc dolarů (cca 243 400 Kč) denně. Na počátku loňského roku nicméně již šlo o 17 000 USD (413 700 Kč), na jeho konci pak dokonce o 34 000 USD (827 400 Kč). Není to však nic ve srovnání s letošním rokem, kdy mnohé firmy navýšily sazbu na 50 až 60 tisíc dolarů (1,2 až 1,46 mil. Kč).

Aktuální stav tedy opravdu není optimální a týká se prakticky všech významných automobilek bez rozdílu - od BMW přes Stellantis až po Teslu. Situace se navíc nemá zlepšit, pokud tedy výroba a prodeje aut dramaticky neklesnou po celém světě. Podle expertů bude totiž muset v letech 2024 až 2030 vzniknout až 200 nových lodí, aby zvládly obsloužit jen potřeby automobilového průmyslu. Investice do nich nejsou problémem, dnes se nejspíše rychle vrátí. Zda ovšem tyto lodě někdo stihne tak rychle vyrobit, není jasné.

V německých Brémách se kupí tisíce nových aut. Ne kvůli nezájmu, ale kvůli logistickým těžkostem při jejich dodávkách. Se zlepšením se nepočítá dříve než v roce 2024. Foto: Peter Nicholls, Reuters

Zdroje: Reuters, CNBC, Trade Winds

Petr Prokopec

